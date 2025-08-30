Gợi ý 5 món ngon lạ miệng cả nhà đều mê

Ngày lễ 2/9, thay vì ra ngoài hàng quán, bạn có thể chiêu đãi cả nhà bằng 5 món ngon độc đáo, vừa dễ chế biến lại khiến mâm cơm thêm ấm cúng.

Ngày Quốc khánh 2/9 không chỉ là dịp nghỉ lễ ý nghĩa mà còn là khoảng thời gian quý giá để cả gia đình cùng quây quần, sum họp. Thay vì ra ngoài hàng quán đông đúc, một bữa cơm đầm ấm ngay tại nhà cũng mang đến niềm vui trọn vẹn. Đặc biệt, nếu bạn đang băn khoăn chưa biết nên nấu gì cho mâm cơm vừa ngon, vừa mới lạ thì 5 gợi ý dưới đây chắc chắn sẽ giúp cả nhà có một bữa tiệc khó quên.

Cá hồi sốt cam – sang trọng mà không cầu kỳ

Cá hồi từ lâu đã nổi tiếng nhờ giàu omega-3, tốt cho sức khỏe tim mạch và trí não. Thay vì chế biến theo cách thông thường như nướng hay áp chảo đơn thuần, bạn có thể biến tấu bằng cách kết hợp với sốt cam.

Thịt cá áp chảo vàng ruộm, giữ được độ ngọt tự nhiên, khi rưới thêm nước sốt cam chua ngọt thanh mát sẽ tạo nên sự cân bằng hoàn hảo. Đây là món ăn sang trọng, lại cực kỳ dễ làm, thích hợp để “đổi gió” cho mâm cơm ngày lễ.

Nộm hoa chuối tai heo – thanh mát, chống ngấy hiệu quả

Một mâm cơm gia đình không thể thiếu món nộm để cân bằng hương vị. Nộm hoa chuối tai heo là lựa chọn tuyệt vời: tai heo giòn sần sật, hoa chuối thái mỏng ngấm vị chua ngọt, thêm chút lạc rang bùi béo và rau thơm dậy mùi.

Món ăn dân dã này không chỉ dễ làm mà còn giúp chống ngấy, khiến cả nhà ăn ngon miệng hơn.

Tôm nướng muối ớt – “ngon nhức nhối” cho cả nhà

Những món nướng luôn khiến bữa tiệc thêm phần ấm cúng và rôm rả. Tôm sú tươi nướng than hoa, rắc thêm chút muối ớt cay nồng, vừa nướng vừa trò chuyện sẽ mang lại bầu không khí cực vui.

Thịt tôm ngọt săn chắc hòa cùng vị mặn cay đặc trưng chắc chắn sẽ “đốn tim” từ người lớn đến trẻ nhỏ.

Sườn rim chua ngọt – món ăn bắt cơm, hợp mọi lứa tuổi

Nếu nhắc đến món kho hay rim được yêu thích nhất thì không thể bỏ qua sườn chua ngọt.

Vị chua dịu, ngọt thanh cùng màu sắc óng ánh của nước sốt quyện đều trong từng miếng sườn mềm chính là “linh hồn” của bữa cơm gia đình. Món ăn này đặc biệt phù hợp để dùng kèm cơm nóng, đảm bảo nồi cơm sẽ nhanh chóng vơi đi lúc nào không hay.

Bánh flan trà xanh – tráng miệng mới lạ cho ngày lễ

Một bữa cơm sum họp chắc chắn không thể thiếu món tráng miệng. Thay vì hoa quả hay chè quen thuộc, bạn hãy thử làm bánh flan trà xanh.

Sự kết hợp giữa vị béo ngậy của sữa trứng và hương trà xanh thanh mát sẽ tạo nên món tráng miệng vừa đẹp mắt, vừa lạ miệng. Đây cũng là món ăn khiến trẻ nhỏ vô cùng thích thú.