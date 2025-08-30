Hà Nội

Gợi ý 5 món ngon lạ miệng cả nhà đều mê

Ngày lễ 2/9, thay vì ra ngoài hàng quán, bạn có thể chiêu đãi cả nhà bằng 5 món ngon độc đáo, vừa dễ chế biến lại khiến mâm cơm thêm ấm cúng.

Vân Giang (Tổng hợp)

Ngày Quốc khánh 2/9 không chỉ là dịp nghỉ lễ ý nghĩa mà còn là khoảng thời gian quý giá để cả gia đình cùng quây quần, sum họp. Thay vì ra ngoài hàng quán đông đúc, một bữa cơm đầm ấm ngay tại nhà cũng mang đến niềm vui trọn vẹn. Đặc biệt, nếu bạn đang băn khoăn chưa biết nên nấu gì cho mâm cơm vừa ngon, vừa mới lạ thì 5 gợi ý dưới đây chắc chắn sẽ giúp cả nhà có một bữa tiệc khó quên.

Cá hồi sốt cam – sang trọng mà không cầu kỳ

Cá hồi từ lâu đã nổi tiếng nhờ giàu omega-3, tốt cho sức khỏe tim mạch và trí não. Thay vì chế biến theo cách thông thường như nướng hay áp chảo đơn thuần, bạn có thể biến tấu bằng cách kết hợp với sốt cam.

ca-hoi-sot-cam.jpg
Ảnh minh họa

Thịt cá áp chảo vàng ruộm, giữ được độ ngọt tự nhiên, khi rưới thêm nước sốt cam chua ngọt thanh mát sẽ tạo nên sự cân bằng hoàn hảo. Đây là món ăn sang trọng, lại cực kỳ dễ làm, thích hợp để “đổi gió” cho mâm cơm ngày lễ.

Nộm hoa chuối tai heo – thanh mát, chống ngấy hiệu quả

Một mâm cơm gia đình không thể thiếu món nộm để cân bằng hương vị. Nộm hoa chuối tai heo là lựa chọn tuyệt vời: tai heo giòn sần sật, hoa chuối thái mỏng ngấm vị chua ngọt, thêm chút lạc rang bùi béo và rau thơm dậy mùi.

nom-hoa-chuoi-tai-heo.jpg
Ảnh minh họa

Món ăn dân dã này không chỉ dễ làm mà còn giúp chống ngấy, khiến cả nhà ăn ngon miệng hơn.

Tôm nướng muối ớt – “ngon nhức nhối” cho cả nhà

Những món nướng luôn khiến bữa tiệc thêm phần ấm cúng và rôm rả. Tôm sú tươi nướng than hoa, rắc thêm chút muối ớt cay nồng, vừa nướng vừa trò chuyện sẽ mang lại bầu không khí cực vui.

tom-nuong-muoi-ot.jpg
Ảnh minh họa

Thịt tôm ngọt săn chắc hòa cùng vị mặn cay đặc trưng chắc chắn sẽ “đốn tim” từ người lớn đến trẻ nhỏ.

Sườn rim chua ngọt – món ăn bắt cơm, hợp mọi lứa tuổi

Nếu nhắc đến món kho hay rim được yêu thích nhất thì không thể bỏ qua sườn chua ngọt.

suon.jpg
Ảnh minh họa

Vị chua dịu, ngọt thanh cùng màu sắc óng ánh của nước sốt quyện đều trong từng miếng sườn mềm chính là “linh hồn” của bữa cơm gia đình. Món ăn này đặc biệt phù hợp để dùng kèm cơm nóng, đảm bảo nồi cơm sẽ nhanh chóng vơi đi lúc nào không hay.

Bánh flan trà xanh – tráng miệng mới lạ cho ngày lễ

Một bữa cơm sum họp chắc chắn không thể thiếu món tráng miệng. Thay vì hoa quả hay chè quen thuộc, bạn hãy thử làm bánh flan trà xanh.

banh-flan-tra-xanh.png
Ảnh minh họa

Sự kết hợp giữa vị béo ngậy của sữa trứng và hương trà xanh thanh mát sẽ tạo nên món tráng miệng vừa đẹp mắt, vừa lạ miệng. Đây cũng là món ăn khiến trẻ nhỏ vô cùng thích thú.

#món ngon ngày 2/9 #các món truyền thống lễ quốc khánh #cách nấu cá hồi sốt cam #món nộm hoa chuối tai heo #tôm nướng muối ớt #sườn rim chua ngọt

Du lịch

Ăn no quên lối về, 5 món bình dân Hà Nội cho du khách dịp Quốc khánh 2/9

Hà Nội dịp 2/9 rộn ràng lễ hội, du khách đừng quên thưởng thức 5 món ngon bình dân nức tiếng cùng địa chỉ được dân sành ăn truyền tai.

Không chỉ là trung tâm văn hóa – lịch sử, Hà Nội còn được xem là “thiên đường ẩm thực” với vô vàn món ăn mang đậm bản sắc. Trong kỳ nghỉ Quốc khánh, giữa dòng người tấp nập đổ về phố phường, việc tìm một bữa ăn vừa ngon, vừa bình dân, lại đúng “gu” Hà thành là trải nghiệm thú vị. Từ phở, bún mọc, nộm bò khô đến ốc nóng…, mỗi món đều gắn với ký ức và thói quen ẩm thực lâu đời của người dân Thủ đô.

Dưới đây là một số món ăn gợi ý cho du khách khi đến du lịch Hà Nội dịp 2/9

Sống Khỏe

Bí kíp làm món Âu tại nhà thơm ngon, giòn tan, béo ngậy chỉ trong tích tắc

Không cần ra quán, chỉ với 15–20 phút chuẩn bị, bạn hoàn toàn có thể thưởng thức những món ăn vặt kiểu Âu hấp dẫn ngay tại nhà, vừa ngon vừa đẹp mắt.

Không cần phải đến các quán Âu sang chảnh, chỉ với vài nguyên liệu đơn giản và 15–20 phút chế biến, bạn đã có thể thưởng thức trọn vẹn hương vị đặc trưng của châu Âu ngay tại căn bếp nhà mình. Từ những chiếc bánh mì giòn rụm, khoai tây chiên vàng óng cho đến các loại bánh ngàn lớp béo ngậy, mỗi món đều mang đến trải nghiệm vừa tinh tế vừa gần gũi.

Dưới đây là một số món ăn vặt kiểu Âu dễ làm, phù hợp cho buổi xế chiều, bữa sáng nhẹ, hay đơn giản là “chiêu đãi” bản thân sau một ngày dài.

Sống Khỏe

3 món ăn vàng hàng ngày giúp cơ thể khỏe mạnh, da căng mịn, vóc dáng chuẩn

Ăn uống thông minh mỗi ngày không chỉ giúp cơ thể khỏe mạnh mà còn cải thiện vóc dáng và da căng mịn.

Giữ dáng và chống lão hóa không cần phức tạp hay tốn kém. Chỉ với vài thói quen ăn uống đơn giản mỗi ngày, bạn có thể vừa khỏe mạnh từ bên trong, vừa cải thiện vóc dáng và làn da rõ rệt.

Trong đó, “combo vàng” được các chuyên gia dinh dưỡng khuyên áp dụng bao gồm: một ly sinh tố cam – cà rốt – hạt chia kết hợp với một khẩu phần cá và salad rau củ mỗi ngày.

