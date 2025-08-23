Gợi ý 4 món chế biến từ lá hẹ dễ làm, tăng cường sức khỏe mỗi ngày

Lá hẹ không chỉ làm dậy mùi món ăn mà còn bổ dưỡng, tốt cho tim mạch, hệ tiêu hóa và tăng sức đề kháng cho cơ thể mỗi ngày.

Lá hẹ không chỉ là gia vị quen thuộc trong nhiều món ăn Việt mà còn được biết đến nhờ những giá trị dinh dưỡng và tác dụng tốt cho sức khỏe. Chứa nhiều vitamin A, C, sắt, canxi và các hợp chất lưu huỳnh, lá hẹ giúp tăng cường hệ miễn dịch, hỗ trợ tiêu hóa, cải thiện tuần hoàn máu, bảo vệ sức khỏe tim mạch và giúp cơ thể chống lại quá trình oxy hóa.

Nhờ hương vị nhẹ, dễ ăn và công dụng đa dạng, lá hẹ được chế biến thành nhiều món ngon, từ canh, trứng chiên, bánh xèo đến nộm rau. Dưới đây là một số gợi ý món ăn vừa ngon miệng, vừa bổ dưỡng:

Canh lá hẹ nấu tôm

Món canh đơn giản nhưng giàu dinh dưỡng này kết hợp vị ngọt tự nhiên của tôm với hương thơm đặc trưng của lá hẹ. Tôm cung cấp protein dễ hấp thu, trong khi lá hẹ bổ sung vitamin và khoáng chất. Canh lá hẹ nấu tôm không chỉ nhẹ bụng, dễ tiêu mà còn giúp thanh nhiệt, đặc biệt phù hợp cho mùa hè.

Cách làm nhanh:

Rửa sạch lá hẹ, cắt khúc 3–4 cm.

Xào sơ tôm với chút tỏi, thêm nước, nêm gia vị vừa ăn.

Cho lá hẹ vào, đun thêm 1–2 phút, tránh nấu quá lâu để giữ nguyên vitamin và hương thơm tự nhiên.

Trứng chiên lá hẹ

Trứng chiên lá hẹ là món ăn sáng phổ biến, dễ chế biến và giàu dinh dưỡng. Trứng cung cấp protein và các axit amin thiết yếu, trong khi lá hẹ bổ sung vitamin, giúp món ăn thêm hấp dẫn và tốt cho sức khỏe.

Lưu ý khi chế biến: Đánh trứng đều tay, phi nhẹ lá hẹ với dầu, sau đó đổ trứng vào chiên vừa chín vàng, giữ độ mềm và hương thơm đặc trưng. Tránh chiên quá lâu để không làm mất đi giá trị dinh dưỡng.

Bánh xèo lá hẹ

Bánh xèo với nhân thịt, tôm hoặc hải sản kết hợp cùng lá hẹ là món ăn vặt bổ dưỡng, đặc biệt vào dịp cuối tuần. Lá hẹ không chỉ tăng hương vị mà còn hỗ trợ tiêu hóa nhờ hợp chất lưu huỳnh có trong lá.

Mẹo nhỏ: Khi làm bánh xèo, thái lá hẹ vừa ăn, cho vào nhân hoặc rắc lên mặt bánh trước khi thưởng thức để giữ độ tươi, dậy mùi thơm tự nhiên.

Nộm lá hẹ

Nộm lá hẹ trộn cùng các loại rau củ tươi, thịt bò hoặc tôm là món ăn giải nhiệt, thanh mát, giàu vitamin và chất xơ. Nộm giúp cơ thể bổ sung nước, tăng cường tiêu hóa, đồng thời hương lá hẹ tạo cảm giác dễ chịu, kích thích ăn ngon.

Cách trộn nộm: Trộn đều rau củ, lá hẹ và thịt đã luộc hoặc xào sơ, nêm nước mắm, chanh, tỏi, ớt theo khẩu vị. Nên thưởng thức ngay sau khi trộn để giữ độ tươi của lá hẹ và rau củ.

Lưu ý khi sử dụng lá hẹ

Chọn lá hẹ tươi, màu xanh mướt, không dập nát hay úa vàng.

Rửa sạch kỹ để loại bỏ bụi bẩn, sâu bọ trước khi chế biến.

Nấu vừa chín tới để giữ vitamin, không nên nấu quá lâu.

Phụ nữ mang thai và người có tiền sử dị ứng nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi dùng nhiều lá hẹ.

Bảo quản lá hẹ trong ngăn mát tủ lạnh và dùng trong 2–3 ngày để giữ độ tươi và giá trị dinh dưỡng.

Lá hẹ là nguyên liệu quen thuộc nhưng giàu giá trị dinh dưỡng, tốt cho tim mạch, hệ tiêu hóa và tăng cường miễn dịch. Thêm lá hẹ vào bữa ăn hàng ngày vừa làm món ăn thơm ngon, vừa góp phần bảo vệ sức khỏe lâu dài.