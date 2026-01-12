Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Sống Khỏe

Người đàn ông 36 tuổi nguy kịch vì biến chứng viêm phổi ARDS do thủy đậu

Vắc xin phòng thủy đậu đã được triển khai rộng rãi, việc tiêm phòng đầy đủ giúp giảm nguy cơ mắc bệnh và hạn chế biến chứng nặng.

Thúy Nga

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương vừa cứu sống người đàn ông 36 tuổi nguy kịch vì biến chứng viêm phổi do ARDS do thủy đậu lây từ con.

Theo đó, anh B.V.H, 36 tuổi (trú tại Hưng Yên) bị lây thủy đậu từ con gái trong quá trình sinh hoạt, tiếp xúc gần trong gia đình.

Khoảng 6 ngày trước khi nhập viện, anh H. xuất hiện triệu chứng đau thượng vị, đau dạ dày, sau đó đau họng và sốt cao. Trong 4 ngày điều trị tại nhà, anh tự dùng kháng sinh, thuốc hạ sốt, giảm ho và bôi thuốc lên các nốt phỏng thủy đậu nhưng không cải thiện.

thuy-dau.jpg
Người đàn ông nguy kịch vì biến chứng thủy đậu - Ảnh BVCC

Các nốt mụn nước lan nhanh từ da đầu xuống mặt rồi ra toàn thân. Khi sốt liên tục, có thời điểm lên tới 39–40°C, gia đình đã truyền dịch tại nhà nhưng tình trạng không đỡ, bệnh nhân được đưa vào cơ sở y tế. Do suy hô hấp tiến triển nặng, anh H. được chuyển khẩn cấp đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

ThS.BS Phạm Văn Phúc, Phó Giám đốc Trung tâm Hồi sức tích cực cho biết, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng nhịp tim nhanh, suy hô hấp nặng, tổn thương phổi lan tỏa, phải an thần thở máy với thông số oxy 100%, kèm rối loạn đông máu, hội chứng nhiễm trùng nặng. Toàn thân người bệnh xuất hiện nhiều mụn nước, mụn mủ kích thước không đều.

thuy-dau-2.jpg
Các nốt thủy đậu trên vùng đầu, mặt bệnh nhân - Ảnh BVCC

Xét nghiệm cho thấy CRP tăng rất cao (340,3 mg/L), điểm SOFA ban đầu 4 điểm, sau 48 giờ điều trị giảm còn 3 điểm. Bệnh nhân được chẩn đoán sốc nhiễm khuẩn, viêm phổi ARDS – biến chứng nặng của thủy đậu.

Theo các bác sĩ, đây là trường hợp đặc biệt bởi bệnh nhân còn trẻ, trước đó khỏe mạnh, không có bệnh lý nền, chưa từng mắc thủy đậu và chưa được tiêm vắc xin phòng bệnh, nhưng khi nhiễm lại diễn tiến rất nhanh, biến chứng viêm phổi ARDS nặng, phải điều trị hồi sức tích cực và thở máy.

Đây cũng là trường hợp điển hình về đường lây truyền thủy đậu trong gia đình do tiếp xúc gần. Thông thường, thủy đậu diễn biến nhẹ, tuy nhiên ở người lớn, đặc biệt những người có suy giảm miễn dịch hoặc bệnh lý nền, nguy cơ biến chứng nặng luôn tiềm ẩn.

thuy-dau-3.jpg
Hồi sức tích cực cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Sau 9 ngày điều trị tích cực, tình trạng hô hấp của bệnh nhân có cải thiện, nhu cầu oxy giảm dần, rối loạn đông máu được kiểm soát, các nốt mụn nước và mụn mủ khô dần. Tuy nhiên, tổn thương phổi vẫn còn nặng, bệnh nhân tiếp tục được theo dõi và điều trị hồi sức.

Thủy đậu là bệnh truyền nhiễm do virus Varicella zoster gây ra, biểu hiện điển hình với sốt, mệt mỏi, đau đầu, chán ăn và các nốt mụn nước trên da. Bệnh thường gặp ở trẻ em, nhưng người lớn chưa từng mắc và chưa được tiêm vắc xin vẫn có nguy cơ nhiễm bệnh và dễ gặp biến chứng nặng như viêm phổi, viêm não, nhiễm trùng da, đặc biệt nguy hiểm với phụ nữ mang thai.

thuy-dau-1.jpg
Điều trị cho bệnh nhân tại bệnh viện - Ảnh BVCC

"Hiện nay vắc xin phòng thủy đậu đã được triển khai rộng rãi, việc tiêm phòng đầy đủ giúp giảm nguy cơ mắc bệnh và hạn chế biến chứng nặng.

Những người có bệnh lý nền, suy giảm miễn dịch, chưa từng mắc thủy đậu nên chủ động tiêm vắc xin. Khi tiếp xúc với người đang mắc thủy đậu cần thực hiện các biện pháp phòng hộ, hạn chế lây nhiễm.

Người lớn khi có biểu hiện nghi ngờ thủy đậu không nên tự điều trị tại nhà mà cần đến cơ sở y tế sớm để được thăm khám và xử trí kịp thời, tránh để bệnh tiến triển nặng", bác sĩ Phạm Văn Phúc khuyến cáo.

#Nguy cơ viêm phổi ARDS do thủy đậu #Lây nhiễm thủy đậu trong gia đình #Vai trò của vắc xin phòng thủy đậu #Chăm sóc và phòng ngừa thủy đậu

Bài liên quan

Sống Khỏe

Thủy đậu ở người lớn bị biến chứng nặng do nhiễm trùng da

Thủy đậu ở người lớn dễ bị biến chứng nặng, đặc biệt là do nhiễm trùng da vì ngứa ngáy, gãi làm vỡ nốt mụn.

Bệnh viện Đa khoa Hà Giang (Tuyên Quang) gần đây ghi nhận nhiều ca mắc thủy đậu phải nhập viện điều trị. Trong đó, một bệnh nhân 35 tuổi, trú tại phường Hà Giang 1, tỉnh Tuyên Quang được đưa vào viện trong tình trạng sốt cao, nôn nhiều, toàn thân nổi mụn nước đa dạng kích thước, nhiều nốt đã vỡ mủ, kèm ngứa dữ dội.

Qua thăm khám, bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị thủy đậu biến chứng bội nhiễm da. Bệnh nhân được điều trị phối hợp kháng virus, kháng sinh đặc hiệu và chăm sóc tích cực. Sau một tuần, sức khỏe bệnh nhân ổn định, được ra viện.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Cứu sống bệnh nhân 46 tuổi mắc thủy đậu biến chứng nặng tại Tây Ninh

Bệnh nhân 46 tuổi mắc thủy đậu biến chứng viêm phổi nặng, được cấp cứu kịp thời, thoát khỏi nguy cơ tử vong nhờ điều trị tích cực tại ICU.

Theo VTV, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Tây Ninh vừa cứu sống bệnh nhân 46 tuổi bị thủy đậu tự điều trị tại nhà dẫn đến suy hô hấp nặng, nguy cơ phải đặt nội khí quản và tử vong.

Bệnh nhân T., 46 tuổi, khởi phát bệnh với các nốt mụn nước lan rộng toàn thân. Do chủ quan, bệnh nhân tự điều trị tại nhà. Tuy nhiên, sau bốn ngày, các triệu chứng trở nặng: khó thở tăng dần, sốt cao liên tục nên gia đình đưa đến bệnh viện.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Suy gan tối cấp, suy đa tạng... vì người lớn chủ quan với thủy đậu

Đừng để sự chủ quan đánh đổi bằng cả tính mạng. Tiêm phòng vắc xin thủy đậu là biện pháp phòng ngừa hiệu quả và an toàn nhất.

Đủ các liệu pháp lọc máu cấp cứu tình trạng vẫn không cải thiện

Ngày 31/7, Bệnh viện Bạch Mai cảnh báo đỏ về nỗi đau mang tên thủy đậu. Theo đó, bệnh nhân nam, 30 tuổi, vào viện trong tình trạng nguy kịch, tiên lượng xấu do biến chứng thủy đậu nặng nề.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới