Người đàn ông 36 tuổi nguy kịch vì biến chứng viêm phổi ARDS do thủy đậu

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương vừa cứu sống người đàn ông 36 tuổi nguy kịch vì biến chứng viêm phổi do ARDS do thủy đậu lây từ con.

Theo đó, anh B.V.H, 36 tuổi (trú tại Hưng Yên) bị lây thủy đậu từ con gái trong quá trình sinh hoạt, tiếp xúc gần trong gia đình.

Khoảng 6 ngày trước khi nhập viện, anh H. xuất hiện triệu chứng đau thượng vị, đau dạ dày, sau đó đau họng và sốt cao. Trong 4 ngày điều trị tại nhà, anh tự dùng kháng sinh, thuốc hạ sốt, giảm ho và bôi thuốc lên các nốt phỏng thủy đậu nhưng không cải thiện.

Người đàn ông nguy kịch vì biến chứng thủy đậu - Ảnh BVCC

Các nốt mụn nước lan nhanh từ da đầu xuống mặt rồi ra toàn thân. Khi sốt liên tục, có thời điểm lên tới 39–40°C, gia đình đã truyền dịch tại nhà nhưng tình trạng không đỡ, bệnh nhân được đưa vào cơ sở y tế. Do suy hô hấp tiến triển nặng, anh H. được chuyển khẩn cấp đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

ThS.BS Phạm Văn Phúc, Phó Giám đốc Trung tâm Hồi sức tích cực cho biết, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng nhịp tim nhanh, suy hô hấp nặng, tổn thương phổi lan tỏa, phải an thần thở máy với thông số oxy 100%, kèm rối loạn đông máu, hội chứng nhiễm trùng nặng. Toàn thân người bệnh xuất hiện nhiều mụn nước, mụn mủ kích thước không đều.

Các nốt thủy đậu trên vùng đầu, mặt bệnh nhân - Ảnh BVCC

Xét nghiệm cho thấy CRP tăng rất cao (340,3 mg/L), điểm SOFA ban đầu 4 điểm, sau 48 giờ điều trị giảm còn 3 điểm. Bệnh nhân được chẩn đoán sốc nhiễm khuẩn, viêm phổi ARDS – biến chứng nặng của thủy đậu.

Theo các bác sĩ, đây là trường hợp đặc biệt bởi bệnh nhân còn trẻ, trước đó khỏe mạnh, không có bệnh lý nền, chưa từng mắc thủy đậu và chưa được tiêm vắc xin phòng bệnh, nhưng khi nhiễm lại diễn tiến rất nhanh, biến chứng viêm phổi ARDS nặng, phải điều trị hồi sức tích cực và thở máy.

Đây cũng là trường hợp điển hình về đường lây truyền thủy đậu trong gia đình do tiếp xúc gần. Thông thường, thủy đậu diễn biến nhẹ, tuy nhiên ở người lớn, đặc biệt những người có suy giảm miễn dịch hoặc bệnh lý nền, nguy cơ biến chứng nặng luôn tiềm ẩn.

Hồi sức tích cực cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Sau 9 ngày điều trị tích cực, tình trạng hô hấp của bệnh nhân có cải thiện, nhu cầu oxy giảm dần, rối loạn đông máu được kiểm soát, các nốt mụn nước và mụn mủ khô dần. Tuy nhiên, tổn thương phổi vẫn còn nặng, bệnh nhân tiếp tục được theo dõi và điều trị hồi sức.

Thủy đậu là bệnh truyền nhiễm do virus Varicella zoster gây ra, biểu hiện điển hình với sốt, mệt mỏi, đau đầu, chán ăn và các nốt mụn nước trên da. Bệnh thường gặp ở trẻ em, nhưng người lớn chưa từng mắc và chưa được tiêm vắc xin vẫn có nguy cơ nhiễm bệnh và dễ gặp biến chứng nặng như viêm phổi, viêm não, nhiễm trùng da, đặc biệt nguy hiểm với phụ nữ mang thai.

Điều trị cho bệnh nhân tại bệnh viện - Ảnh BVCC