Diễn tập cấp cứu đảm bảo công tác y tế phục vụ Đại hội Đảng lần thứ XIV

Sáng ngày 12/1 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, GS.TS Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế, Chủ tịch Hội đồng Y khoa, Trưởng Tiểu ban Y tế phục vụ Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã chủ trì buổi diễn tập công tác y tế đảm bảo cho Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV.

Đảm bảo đầy đủ cơ sở vật chất, thiết bị y tế và đội ngũ y bác sĩ...

Phát biểu tại buổi diễn tập, GS.TS Trần Văn Thuấn khẳng định, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng (Đại hội XIV) là sự kiện chính trị trọng đại, mang ý nghĩa lịch sử sâu sắc, đánh dấu bước chuyển mình và mở ra một kỷ nguyên phát triển mới cho Việt Nam.

Chịu trách nhiệm bảo đảm công tác y tế: phòng chống dịch, bệnh, an toàn thực phẩm, cấp cứu, khám chữa bệnh cho các đại biểu, khách mời tham dự Đại hội là niềm vinh dự và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế trong hệ thống y tế.

GS.TS Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế, Chủ tịch Hội đồng Y khoa, Trưởng Tiểu ban Y tế phục vụ Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Ngay sau khi được giao nhiệm vụ, Bộ Y tế đã phối hợp chặt chẽ với Vụ Chính sách cán bộ - Ban Tổ chức Trung ương, Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; Bộ Công an (Bộ Tư lệnh cảnh vệ), Bộ Quốc phòng (Cục Quân y), các cơ quan, đơn vị liên quan để triển khai công tác y tế phục vụ Đại hội XIV chỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnh được giao nhiệm vụ tổ chức khám sức khoẻ định kỳ năm 2025 và khám, kiểm tra sức khoẻ phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng;

Thành lập Tiểu ban Y tế, Hội đồng Chuyên môn về khám bệnh, chữa bệnh phục vụ Đại hội; Bố trí các Tổ Y tế trực tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình, các nhà khách sạn nơi có đại biểu, khách mời lưu trú;

Chuẩn bị sẵn sàng các đội cấp cứu lưu động, dự phòng để đáp ứng cấp cứu trong trường hợp xảy ra những tình huống bất thường; Rà soát, hoàn thiện Danh mục thuốc, thiết bị y tế, vật tư bảo đảm công tác y tế phục vụ Đại hội;

Diễn tập tình huống cấp cứu.

Xây dựng kế hoạch diễn tập cấp cứu và Hướng dẫn xử trí cấp cứu, điều trị cho một số bệnh, tình trạng cấp cứu thường gặp phục vụ Đại hội; Ban hành Kế hoạch Bảo đảm công tác y tế phục vụ Đại hội XIV, phân công nhiệm vụ cụ thể của các Vụ, Cục Bộ Y tế, các Bệnh viện, Sở Y tế thành phố Hà Nội…

Bố trí các Tổ Y tế trực tại Trung tâm hội nghị quốc gia, khách sạn nơi có đại biểu lưu trú. Cập nhật Danh mục thuốc, thiết bị y tế, vật tư thiết yếu bảo đảm công tác y tế phục vụ Đại hội XIV;

Hướng dẫn xử trí cấp cứu, điều trị cho một số bệnh, tình trạng thường gặp phục vụ Đại hội; Xây dựng kế hoạch diễn tập cấp cứu, phòng, chống dịch bệnh ứng phó với các tình huống y tế trong quá trình tổ chức Đại hội.

Về cơ sở vật chất, thuốc, thiết bị và vật tư y tế: Lĩnh vực khám, chữa bệnh đã thiết lập đầy đủ tại mỗi khách sạn có đại biểu lưu trú 01 phòng trực cấp cứu. Tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, thiết lập 01 khu vực hồi sức tích cực như một đơn nguyên hồi sức tích cực hiện đại nhất trong bệnh viện và 02 phòng cấp cứu, khám chữa bệnh, với đầy đủ các thiết bị y tế hiện đại như: xe cứu thương, máy ép tim tự động, máy phá rung tự động, máy thở, máy tim phổi nhân tạo, máy X-Quang di động kỹ thuật số, siêu âm tại giường, các máy xét nghiệm nhanh và các thiết bị, vật tư y tế thiết yếu, thuốc các loại.

Phòng Hồi sức tích cực được kết nối hội chẩn trực tuyến với Tiểu ban Y tế phục vụ Đại hội, các bệnh viện đầu ngành như: Bệnh viện Hữu nghị, Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Về nhân lực, tổ chức bố trí đội ngũ bác sĩ, nhân viên y tế có tay nghề, trình độ chuyên môn tốt để đảm bảo công tác cấp cứu, khám chữa bệnh từ các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế, Sở Y tế Hà Nội và Hội đồng chuyên môn gồm các giáo sư đầu ngành về nội khoa, ngoại khoa, cấp cứu - hồi sức tích cực, chống độc, hồi sức tim mạch, thần kinh, bệnh nhiệt đới…của các Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Bạch Mai, Hữu nghị Việt Đức, Hội Hồi sức cấp cứu và chống độc Việt Nam, Hội Tim mạch Việt Nam cùng tham gia trực tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia trong suốt thời gian diễn ra Đại hội.

Về công tác phòng, chống dịch, Sở Y tế Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị y tế trên địa bàn chủ động giám sát, triển khai các biện pháp phòng chống dịch, bố trí các tổ y tế ứng trực trong suốt thời gian diễn ra Đại hội, sẵn sàng phối hợp với các đơn vị của Bộ Y tế triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh khi có tình huống xảy ra.

Tình huống cấp cứu.

Diễn tập thực hành huấn luyện sẵn sàng thực hiện công tác

Để bảo đảm sẵn sàng ứng phó với các tình huống bất thường xảy ra trong quá trình diễn ra Đại hội, Bộ Y tế đã phối hợp với các đơn vị thuộc/trực thuộc Bộ Y tế, Sở Y tế Hà Nội chủ động xây dựng các tình huống diễn tập để thực hành huấn luyện. Lễ diễn tập hôm nay chính là dấu mốc chuyển trạng thái của toàn lực lượng sang chế độ sẵn sàng thực hiện công tác.

Chủ đề diễn tập đã được Hội đồng chuyên môn KBCB phục vụ Đại hội XIV lựa chọn và giao các bệnh viện thực hiện: gồm 04 tình huống cấp cứu do Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức làm đầu mối. Cụ thể: Bệnh viện Bạch Mai chuẩn bị diễn tập cấp cứu đối với 03 tình huống: cấp cứu ngừng tuần hoàn, nhồi máu cơ tim, đột quỵ; Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức chuẩn bị diễn tập cấp cứu đối với 01 tình huống: Cấp cứu đa chấn thương.

Phối hợp diễn tập các tình huống trên là Bệnh viện Hữu nghị và Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

Diễn tập vận chuyển bệnh nhân

Tại buổi diễn tập Thứ trưởng cảm ơn các chuyên gia đầu ngành của Bộ Y tế và các đơn vị đã tham gia và chuẩn bị đầy đủ phương tiện, trang thiết bị và nhân lực cho buổi diễn tập. Thứ trưởng đề nghị các đơn vị với chức năng, nhiệm vụ được giao rà soát lại tất cả các nhiệm vụ với mục tiêu “chuẩn bị tối đa các điều kiện nhưng hy vọng sử dụng tối thiểu”.



Các lực lượng dự phòng và an toàn thực phẩm phối hợp trực cùng các tổ y tế. Tất cả các tình huống phát sinh trong thời gian diễn ra Đại hội sẽ do Hội đồng chuyên môn quyết định.

Thứ trưởng khẳng định công tác kết nối hết sức quan trọng, do đó phải đảm bảo thông tin thông suốt trong chỉ đạo, điều hành công tác y tế. Cần phải có sổ tay công tác y tế để đảm bảo thông tin liên lạc được thông suốt.

Đây là sự kiện trọng đại của Đất nước, theo chức trách nhiệm vụ phát huy tinh thần trách nhiệm và năng lực chuyên môn để đảm bảo an toàn sức khỏe tối đa cho các đại biểu trước, trong và sau Đại hội, Thứ trưởng khẳng định.