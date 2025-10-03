Hà Nội

Bạn đọc

Gói thầu tiền tỷ của Toàn Á: Vì sao vắng bóng đối thủ cạnh tranh? [Kỳ 3]

Nhiều gói thầu của Công ty TNHH Toàn Á chỉ có một mình doanh nghiệp này tham gia. Phải chăng hồ sơ mời thầu đang có những "điểm lạ" hạn chế cạnh tranh?

Hải Anh

Trong các kỳ trước, Báo Tri thức và Cuộc sống đã thông tin về Công ty Toàn Á: "Bá chủ" thị trường thiết bị giáo dục nghề nghiệp và những gói thầu "một mình một ngựa""Hệ sinh thái" Toàn Á: Tỷ lệ trúng thầu "khủng", tiết kiệm ngân sách "nhỏ giọt". Quan sát của Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy, một trong những đặc điểm nổi bật và cũng là dấu hiệu bất thường nhất trong hoạt động đấu thầu của Công ty TNHH Toàn Á chính là việc "vắng bóng" các đối thủ cạnh tranh trong rất nhiều gói thầu mà công ty này tham gia.

Điển hình như gói thầu "Toàn bộ khối lượng mua sắm trang thiết bị của công trình" (Mã TBMT: IB2400615495) do Trường Cao đẳng Y tế Bình Định mời thầu, có giá trị lên tới 9.174.018.000 đồng, chỉ có duy nhất Công ty TNHH Toàn Á nộp hồ sơ và trúng thầu. Tương tự, gói thầu "Mua sắm trang thiết bị đào tạo ngành Điều dưỡng, Dược và Kỹ thuật Xét nghiệm Y học năm 2025" (Mã TBMT: IB2500358338) tại Trường Cao đẳng Y tế Gia Lai cũng chỉ có một mình Toàn Á "về đích".

Việc một gói thầu có giá trị lớn nhưng chỉ thu hút được một nhà thầu tham gia là điều đi ngược lại với nguyên tắc cạnh tranh trong đấu thầu. Điều này khiến dư luận đặt ra nghi vấn về chất lượng của hồ sơ mời thầu. Liệu các tiêu chí về kỹ thuật, năng lực, kinh nghiệm trong hồ sơ mời thầu có đang được xây dựng theo hướng "đo ni đóng giày" cho một nhà thầu cụ thể, khiến cho các doanh nghiệp khác dù có năng lực cũng không thể đáp ứng được?

screen-shot-2025-10-03-at-100259.png
Ảnh minh hoạ

Theo quy định tại Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15, việc nêu các điều kiện nhằm hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng là một trong những hành vi bị cấm. Tuy nhiên, trên thực tế, việc cài cắm các tiêu chí "lạ", "khó" trong hồ sơ mời thầu vẫn là một trong những "chiêu trò" tinh vi để định hướng kết quả lựa chọn nhà thầu.

Khi không có sự cạnh tranh, không chỉ mục tiêu tiết kiệm chi phí cho ngân sách bị ảnh hưởng, mà chất lượng hàng hóa, dịch vụ cũng có thể không được đảm bảo ở mức tốt nhất. Chủ đầu tư mất đi cơ hội để so sánh, lựa chọn giữa các phương án kỹ thuật, tài chính khác nhau, và có nguy cơ phải chấp nhận một giải pháp không tối ưu với một mức giá đã được "ấn định".

Để làm rõ hơn những nghi vấn này, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với các chuyên gia trong lĩnh vực đấu thầu và sẽ gửi đến quý độc giả trong kỳ tiếp theo.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin:

[Kỳ 4:] Để hoạt động đấu thầu của Công ty Toàn Á hiệu quả hơn: Góc nhìn từ chuyên gia

#Gói thầu Công ty Toàn Á #đấu thầu độc quyền #cạnh tranh trong đấu thầu #tiêu chí hồ sơ mời thầu #nghi vấn hồ sơ mời thầu #quy định luật đấu thầu

Bạn đọc

Công ty Toàn Á: "Bá chủ" thị trường thiết bị giáo dục nghề nghiệp và những gói thầu "một mình một ngựa" [Kỳ 1]

Chỉ với một nhà thầu duy nhất tham gia, Công ty TNHH Toàn Á đã dễ dàng trúng gói thầu mua sắm thiết bị y tế trị giá gần 7 tỷ đồng tại Gia Lai.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, ngày 16/09/2025, Trường Cao đẳng Y tế Gia Lai đã phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu "Mua sắm trang thiết bị đào tạo ngành Điều dưỡng, Dược và Kỹ thuật Xét nghiệm Y học năm 2025" (Mã TBMT: IB2500358338). Đơn vị trúng thầu không ai khác ngoài một cái tên đã quá quen thuộc trong lĩnh vực cung cấp thiết bị giáo dục nghề nghiệp - Công ty TNHH Toàn Á.

Điều đáng nói, đây là một gói thầu có giá trị không hề nhỏ, lên tới 6.726.459.000 đồng, nhưng lại chỉ có duy nhất Công ty TNHH Toàn Á tham gia và trúng thầu với giá 6.626.668.000 đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm 1,48%. "Kịch bản" một nhà thầu tham gia rồi trúng thầu này không phải là chuyện hiếm gặp đối với Công ty TNHH Toàn Á.

Bạn đọc

"Hệ sinh thái" Toàn Á: Tỷ lệ trúng thầu "khủng", tiết kiệm ngân sách "nhỏ giọt" [Kỳ 2]

Với tỷ lệ trúng thầu lên tới gần 90% trong năm 2025, Công ty TNHH Toàn Á đang cho thấy sự thống trị của mình, tuy nhiên tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách lại vô cùng khiêm tốn.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, chỉ tính riêng trong năm 2025 (đến ngày 17/09), Công ty TNHH Toàn Á đã tham gia 15 gói thầu và trúng tới 13 gói, đạt tỷ lệ trúng thầu lên tới 86,7%. Tổng giá trị các gói thầu mà doanh nghiệp này đã "bỏ túi" trong năm nay đã là 42.112.579.000 đồng.

Những con số "biết nói" này cho thấy một "hệ sinh thái" mà Toàn Á đã xây dựng được trong lĩnh vực cung cấp thiết bị giáo dục nghề nghiệp. Dường như, ở bất cứ nơi đâu có gói thầu cung cấp thiết bị cho các trường cao đẳng, trung cấp nghề, ở đó có sự hiện diện và gần như chắc chắn chiến thắng của Toàn Á.

Bạn đọc

Gói thầu 13 tỷ tại Quận 5: Công ty Tin Hoa trúng thầu với tỷ lệ tiết kiệm 1,12% [Kỳ 1]

Công ty TNHH Công nghệ Tin học và Xây dựng Tin Hoa vừa trúng gói thầu hơn 13 tỷ đồng tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 5. Dù có 3 nhà thầu tham dự, nhưng 2 đối thủ bị loại ở vòng kỹ thuật, dẫn đến tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách chỉ đạt 1,12%.

Theo tìm hiểu của phóng viên Báo Tri thức và Cuộc sống, ngày 18/09/2025, ông Dương Thanh Trung, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 5 (TP.HCM), đã ký Quyết định số 353/QĐ-BQLKV5 phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 7: Thi công xây dựng và cung cấp lắp đặt thiết bị. Gói thầu này thuộc dự án Cải tạo Trường Mầm non Vàng Anh, Quận 5 cũ, có mã thông báo mời thầu IB2500359615.

Tỷ lệ tiết kiệm "nhỏ giọt"

