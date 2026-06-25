Gói thầu hơn 4,4 tỷ đồng tại Điện lực An Giang về tay ai?

Nằm trong kế hoạch sản xuất kinh doanh và quản lý hạ tầng kỹ thuật, công tác sửa chữa lớn năm 2026 đang được các đơn vị thành viên thuộc Tổng công ty Điện lực miền Nam triển khai theo kế hoạch . Mới đây, Công ty Điện lực An Giang đã ban hành quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu xây lắp tại khu vực Giồng Riềng . Cuộc thầu qua mạng này ghi nhận sự tham gia của nhiều doanh nghiệp trong ngành và đạt được hiệu quả tiết kiệm ngân sách rõ nét .

Cụ thể, tại Quyết định số 1487/QĐ-PCAG ngày 18/6/2026 do Phó Giám đốc Công ty Điện lực An Giang - Trần Ngọc Nên ký, đơn vị trúng thầu được xác định là Công ty TNHH Xây dựng thương mại Triết Phát . Doanh nghiệp này đã vượt qua các đối thủ cạnh tranh để được lựa chọn thực hiện gói thầu "Thi công xây lắp (Khu vực Giồng Riềng)" thuộc công trình sửa chữa nhà làm việc, nhà bảo vệ, hàng rào Đội quản lý điện Giồng Riềng năm 2026 . Đây là một trong những dự án sửa chữa hạ tầng văn phòng của đơn vị tại khu vực này trong năm nay .

Theo hồ sơ do phóng viên của Báo Tri Thức và Cuộc Sống thu thập từ hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, gói thầu có giá dự toán được duyệt ban đầu là 5.617.848.810 đồng . Qua quá trình chấm thầu khách quan và công khai, giá trúng thầu của Công ty TNHH Xây dựng thương mại Triết Phát được phê duyệt ở mức 4.445.256.863 đồng . Như vậy, thông qua hình thức đấu thầu rộng rãi công khai qua mạng, chủ đầu tư là Công ty Điện lực An Giang đã tiết kiệm cho ngân sách và quỹ vốn sửa chữa lớn số tiền là 1.172.591.947 đồng, tương đương tỷ lệ giảm giá đạt khoảng 20,87% . Theo quyết định được phê duyệt, hợp đồng giữa các bên sẽ được thực hiện theo hình thức đơn giá cố định với thời gian triển khai gói thầu là 90 ngày .

Nguồn MSC

Tìm hiểu về tiến trình tổ chức cuộc thầu, dòng sự kiện cho thấy chủ đầu tư đã thực hiện các bước đi công khai và chặt chẽ theo quy định pháp luật . Sau khi đăng tải thông báo mời thầu, một số nhà thầu quan tâm đã gửi yêu cầu làm rõ hồ sơ mời thầu liên quan đến các thông số kỹ thuật của hạng mục 14 máy điều hòa âm trần ở tầng trệt và tầng 1 .

Phản hồi kiến nghị từ phía doanh nghiệp, ngày 12/5/2026, Công ty Điện lực An Giang đã phát hành văn bản số 2954/PCAG-QLDA làm rõ rằng toàn bộ các thiết bị điều hòa này sẽ do chủ đầu tư cung cấp, nhà thầu chỉ thực hiện chào đơn giá cho phần nhân công lắp đặt . Tiếp đó, vào ngày 19/5/2026, chủ đầu tư tiếp tục ban hành Quyết định số 1126/QĐ-PCAG nhằm phê duyệt điều chỉnh, bổ sung chi tiết các thông số về chất liệu, kích thước đối với các hạng mục cổng xếp tự động, hệ thống cửa trượt và cửa cuốn . Việc điều chỉnh này diễn ra hoàn toàn đúng quy trình và kịp thời trước thời điểm đóng thầu, tạo điều kiện tiếp cận thông tin bình đẳng cho các đơn vị tham gia dự thầu .

Sự chuẩn bị về mặt hồ sơ pháp lý từ phía bên mời thầu đã ghi nhận lượng hồ sơ dự thầu (E-HSDT) nộp về hệ thống gồm 9 đơn vị . Biên bản mở thầu ghi nhận cuộc cạnh tranh về giá diễn ra chi tiết . Các nhà thầu như liên danh Tuệ An - Tâm Minh đưa ra tỷ lệ giảm giá 3%, hay Công ty TNHH Xây dựng Thành Nhân và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xây dựng Công trình Lâm Thành Đô áp dụng chính sách giảm giá từ 11,3% đến 14% . Dẫu vậy, nhờ tối ưu hóa được chi phí nhân công và giải pháp kỹ thuật, Công ty TNHH Xây dựng thương mại Triết Phát là đơn vị có giá dự thầu sau giảm giá phù hợp nhất và giành vị trí xếp hạng số 1 .

Đáng chú ý, cuộc thầu cũng ghi nhận hai đơn vị là Công ty CP Đầu tư Thịnh Phát Long Xuyên và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Dịch vụ Xây dựng Hoài Tiến Phát bị loại từ vòng đánh giá do hồ sơ không đạt các tiêu chí bắt buộc về năng lực và kinh nghiệm thực hiện .

Phân tích lịch sử năng lực đấu thầu trên hệ thống dữ liệu điện tử, Công ty TNHH Xây dựng thương mại Triết Phát là doanh nghiệp được thành lập từ đầu năm 2019, đăng ký địa chỉ trụ sở tại quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ và do bà Phạm Thị Minh Thu làm đại diện pháp luật . Thống kê lịch sử cho thấy, doanh nghiệp này đã tham gia tổng cộng 99 gói thầu trên phạm vi toàn quốc, trong đó trúng 36 gói và trượt 60 gói .

Một điểm ghi nhận về mặt dữ liệu là địa bàn hoạt động có tần suất trúng thầu trước đây của doanh nghiệp này nằm tại tỉnh Đồng Tháp, tiêu biểu là các dự án cải tạo, sửa chữa hạ tầng do Ban Quản lý Dự án và phát triển quỹ đất huyện Lấp Vò (cũ) làm chủ đầu tư (tham gia 23 gói, trúng 17 gói) . Đối với chủ đầu tư Công ty Điện lực An Giang, nhà thầu này từng dự thầu một dự án vào năm 2024 nhưng không thành công . Việc được lựa chọn tại công trình sửa chữa ở khu vực Giồng Riềng lần này ghi nhận gói thầu xây lắp đầu tiên mà doanh nghiệp chính thức trúng thầu tại chủ đầu tư này, mở ra cơ hội phát triển thị phần tại các khu vực lân cận .

Dưới góc nhìn chuyên môn, chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ nhận định, việc chủ đầu tư tiếp thu ý kiến, giải thích rõ ràng khối lượng thiết bị và kịp thời bổ sung tiêu chuẩn kỹ thuật vật tư trước khi đóng thầu là hành động phù hợp trong công tác tổ chức thầu qua mạng theo Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15. Điều này giúp loại bỏ các vướng mắc khi giải mã bản vẽ thiết kế, giúp các nhà thầu tính toán chào giá sát thực tế, đem lại giá trị tiết kiệm cho ngân sách nhà nước .

QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT KIẾN NGHỊ VÀ BẢO VỆ NHÀ THẦU Cơ chế kiến nghị là quyền lợi pháp lý để nhà thầu bảo vệ mình trước các quyết định không công bằng. Theo Điều 89 đến Điều 92 Luật Đấu thầu, nhà thầu có quyền kiến nghị về nội dung hồ sơ mời thầu hoặc kết quả lựa chọn nhà thầu. Điều kiện tiên quyết là đơn kiến nghị phải được gửi đúng thời hạn và nhà thầu phải nộp chi phí giải quyết kiến nghị cho bộ phận thường trực. Quy trình giải quyết tại cấp chủ đầu tư diễn ra trong vòng 07 ngày làm việc. Nếu không đồng ý với kết quả, nhà thầu gửi kiến nghị lên Người có thẩm quyền hoặc Hội đồng tư vấn giải quyết kiến nghị. Điểm mới năm 2026 là việc giải quyết kiến nghị có thể dẫn đến quyết định "tạm dừng việc ký kết, thực hiện hợp đồng" nếu Hội đồng tư vấn thấy cần thiết để khắc phục sai sót. Theo Điều 15 Nghị định 214/2025/NĐ-CP, nếu kiến nghị của nhà thầu được kết luận là đúng, nhà thầu sẽ được hoàn trả toàn bộ chi phí kiến nghị đã nộp. Việc giải quyết kiến nghị công khai, đúng luật giúp củng cố niềm tin của nhà thầu vào môi trường kinh doanh minh bạch tại Việt Nam, đảm bảo tính công bằng và trách nhiệm giải trình của mọi cấp chính quyền từ xã đến tỉnh.

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