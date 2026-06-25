Gói thầu hơn 4,4 tỷ đồng tại Điện lực An Giang về tay ai?

Nằm trong kế hoạch sản xuất kinh doanh và quản lý hạ tầng kỹ thuật, công tác sửa chữa lớn năm 2026 đang được các đơn vị thành viên thuộc Tổng công ty Điện lực miền Nam triển khai theo kế hoạch
Cụ thể, tại Quyết định số 1487/QĐ-PCAG ngày 18/6/2026 do Phó Giám đốc Công ty Điện lực An Giang - Trần Ngọc Nên ký, đơn vị trúng thầu được xác định là Công ty TNHH Xây dựng thương mại Triết Phát
Theo hồ sơ do phóng viên của Báo Tri Thức và Cuộc Sống thu thập từ hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, gói thầu có giá dự toán được duyệt ban đầu là 5.617.848.810 đồng
Tìm hiểu về tiến trình tổ chức cuộc thầu, dòng sự kiện cho thấy chủ đầu tư đã thực hiện các bước đi công khai và chặt chẽ theo quy định pháp luật
Phản hồi kiến nghị từ phía doanh nghiệp, ngày 12/5/2026, Công ty Điện lực An Giang đã phát hành văn bản số 2954/PCAG-QLDA làm rõ rằng toàn bộ các thiết bị điều hòa này sẽ do chủ đầu tư cung cấp, nhà thầu chỉ thực hiện chào đơn giá cho phần nhân công lắp đặt
Sự chuẩn bị về mặt hồ sơ pháp lý từ phía bên mời thầu đã ghi nhận lượng hồ sơ dự thầu (E-HSDT) nộp về hệ thống gồm 9 đơn vị
Đáng chú ý, cuộc thầu cũng ghi nhận hai đơn vị là Công ty CP Đầu tư Thịnh Phát Long Xuyên và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Dịch vụ Xây dựng Hoài Tiến Phát bị loại từ vòng đánh giá do hồ sơ không đạt các tiêu chí bắt buộc về năng lực và kinh nghiệm thực hiện
Phân tích lịch sử năng lực đấu thầu trên hệ thống dữ liệu điện tử, Công ty TNHH Xây dựng thương mại Triết Phát là doanh nghiệp được thành lập từ đầu năm 2019, đăng ký địa chỉ trụ sở tại quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ và do bà Phạm Thị Minh Thu làm đại diện pháp luật
Một điểm ghi nhận về mặt dữ liệu là địa bàn hoạt động có tần suất trúng thầu trước đây của doanh nghiệp này nằm tại tỉnh Đồng Tháp, tiêu biểu là các dự án cải tạo, sửa chữa hạ tầng do Ban Quản lý Dự án và phát triển quỹ đất huyện Lấp Vò (cũ) làm chủ đầu tư (tham gia 23 gói, trúng 17 gói)
Dưới góc nhìn chuyên môn, chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ nhận định, việc chủ đầu tư tiếp thu ý kiến, giải thích rõ ràng khối lượng thiết bị và kịp thời bổ sung tiêu chuẩn kỹ thuật vật tư trước khi đóng thầu là hành động phù hợp trong công tác tổ chức thầu qua mạng theo Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15. Điều này giúp loại bỏ các vướng mắc khi giải mã bản vẽ thiết kế, giúp các nhà thầu tính toán chào giá sát thực tế, đem lại giá trị tiết kiệm cho ngân sách nhà nước
QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT KIẾN NGHỊ VÀ BẢO VỆ NHÀ THẦU
Cơ chế kiến nghị là quyền lợi pháp lý để nhà thầu bảo vệ mình trước các quyết định không công bằng. Theo Điều 89 đến Điều 92 Luật Đấu thầu, nhà thầu có quyền kiến nghị về nội dung hồ sơ mời thầu hoặc kết quả lựa chọn nhà thầu. Điều kiện tiên quyết là đơn kiến nghị phải được gửi đúng thời hạn và nhà thầu phải nộp chi phí giải quyết kiến nghị cho bộ phận thường trực.
Quy trình giải quyết tại cấp chủ đầu tư diễn ra trong vòng 07 ngày làm việc. Nếu không đồng ý với kết quả, nhà thầu gửi kiến nghị lên Người có thẩm quyền hoặc Hội đồng tư vấn giải quyết kiến nghị. Điểm mới năm 2026 là việc giải quyết kiến nghị có thể dẫn đến quyết định "tạm dừng việc ký kết, thực hiện hợp đồng" nếu Hội đồng tư vấn thấy cần thiết để khắc phục sai sót.
Theo Điều 15 Nghị định 214/2025/NĐ-CP, nếu kiến nghị của nhà thầu được kết luận là đúng, nhà thầu sẽ được hoàn trả toàn bộ chi phí kiến nghị đã nộp. Việc giải quyết kiến nghị công khai, đúng luật giúp củng cố niềm tin của nhà thầu vào môi trường kinh doanh minh bạch tại Việt Nam, đảm bảo tính công bằng và trách nhiệm giải trình của mọi cấp chính quyền từ xã đến tỉnh.