iPhone 5G 2020 sẽ có giá rất “chát”, người bình dân khó mua

Hiện nay các hãng điện thoại nổi tiếng đều đang chạy đua về 5G khi công nghệ tiên tiến này đang trở thành xu thế chung. Các hãng sản xuất điện thoại sử dụng Android đã công bố rất nhiều kế hoạch cụ thể về những model smartphone 5G của họ và nhiều trong số đó rất đáng để chờ đợi. Là một thương hiệu nổi tiếng, có “thói quen” chiếm lĩnh thị trường toàn cầu mạnh mẽ, nhưng Apple có vẻ lại hơi chậm chân trong việc khởi động đưa công nghệ 5G vào các sản phẩm của mình. Nguyên nhân là bởi Apple đang có những trục trặc nhất định trong việc lựa chọn nhà cung cấp vi xử lý, cụ thể là Qualcomm và Intel. Tuy nhiên, một thông tin gần đây khẳng định “nhà Táo” sẽ cho ra mắt không chỉ 1 mà đến 3 điện thoại 5G trong năm 2020. Điều này khiến iFan trên toàn thế giới tò mò, trông đợi. Theo tạp chí The Verge, nhà phân tích Ming-Chi Kuo cho rằng, 3 chiếc iPhone 5G sẽ ra mắt trong năm tới sẽ bao gồm các phiên bản có kích thước 5,4-inch, 6,7-inch, và 6,1-inch. Trong đó, phiên bản 6,1-inch sẽ được đóng vai trò “ngôi sao sang”, lĩnh xướng trọng trách phổ cập khách hàng, chiếm lĩnh thị trường giống như iPhone XR đã làm được ở châu Âu và châu Mỹ trong năm qua. Ngoài ra nhà phân tích Ming-Chi Kuo cũng chỉ ra rằng, Apple có thể phát triển điện thoại iPhone 5G sau khi hoàn tất mua lại bộ phận sản xuất modem smartphone của Intel trị giá 1 tỷ USD. Thông tin trên trực tiếp tạo ảnh hưởng đến cộng đồng am hiểu công nghệ 5G, thích sử dụng iPhone và chờ đợi những tính năng siêu việt mà công nghệ mới mang lại cho chiến điện thoại của mình. Tuy nhiên, dựa trên những bài phân tích về việc phát triển công nghệ 5G, tích hợp nó trên điện thoại di động, một vấn đề có thể dự đoán được là những mẫu iPhone 5G 2020 sẽ có giá bán không hề dễ chịu. Thậm chí những người dùng bình dân, có thu nhập, hầu bao không lớn sẽ khó để mua và sử dụng iPhone 5G. Theo tạp chí TechCrunch, dự đoán nếu như 5G chính thức "đổ bộ" lên iPhone, người dùng sẽ chứng kiến mức giá để mua sản phẩm "leo thang" lên khoảng từ 249 - 349 USD (tức từ 6 - 8 triệu đồng). Nếu dự đoán này là chính xác, iPhone XR hỗ trợ 5G vào năm 2020 sẽ có giá vượt ngưỡng 1.000 USD (23 triệu đồng). Trong khi đó, iPhone XS Max 5G sẽ dao động từ 31 - 33 triệu. Video iPhone XI 5G - Nguồn: You Tech@Youtube

