AI TOP AERO là máy tính để bàn nhỏ gọn, có dung tích chỉ 1 lít, sử dụng nền tảng NVIDIA RTX Spark N1X, kết hợp CPU Grace 20 nhân với GPU kiến trúc Blackwell.

GIGABYTE vừa chính thức công bố mẫu máy tính mini AI Top Aero sở hữu thể tích chỉ 1 lít nhưng mang trong mình sức mạnh vượt trội từ nền tảng siêu chip NVIDIA RTX Spark N1X cùng bộ nhớ hợp nhất lên tới 128 GB.

GIGABYTE AI Top Aero tích hợp cấu hình siêu mạnh mẽ trong thiết kế nhỏ gọn.

GIGABYTE AI Top Aero vận hành trên siêu chip NVIDIA RTX Spark N1X, kết hợp giữa CPU NVIDIA Grace 20 nhân và GPU RTX kiến trúc Blackwell. Thiết bị hỗ trợ tối đa 128 GB RAM hợp nhất chuẩn LPDDR5X, cho phép CPU và GPU dùng chung một vùng dữ liệu tốc độ cao.

Nhờ kiến trúc bộ nhớ hợp nhất này, GPU có thể khai thác trọn vẹn dung lượng 128 GB để tải các mô hình AI tham số lớn mà không cần lắp đặt nhiều card đồ họa rời cồng kềnh. Đi kèm với đó là tùy chọn lưu trữ SSD PCIe Gen 5 dung lượng tối đa lên tới 4 TB.

Hỗ trợ toàn diện công cụ AI và DLSS 5

Để kiểm soát nhiệt lượng cho CPU Grace và GPU Blackwell trong không gian 1 lít nhỏ gọn, GIGABYTE đã trang bị hệ thống tản nhiệt thiết kế riêng. Giải pháp này giúp máy duy trì hiệu năng ổn định khi chạy tác vụ suy luận AI kéo dài hoặc render video mà không bị giảm xung do quá nhiệt.

GPU Blackwell bên trong không gian tản nhiệt thiết kế riêng GIGABYTE AI Top Aero.

Về kết nối, sản phẩm sở hữu cổng USB Type-C, cổng mạng tốc độ cao Ethernet 10 GbE phục vụ truyền tải dữ liệu lớn qua mạng nội bộ cùng chuẩn không dây Wi-Fi 7. Máy chạy hệ điều hành Windows trên nền tảng CUDA, tương thích mượt mà với LM Studio, Ollama, ComfyUI, mô hình NVIDIA Nemotron và giao thức NVIDIA Pair.

Không chỉ phục vụ công việc sáng tạo và phát triển AI, thiết bị còn đóng vai trò như một cỗ máy chơi game Windows thực thụ nhờ GPU Blackwell hỗ trợ công nghệ NVIDIA DLSS 5 tiên tiến.

Hiện tại, GIGABYTE vẫn chưa công bố mức giá bán lẻ cũng như thời điểm lên kệ chính thức của AI Top Aero. Tuy nhiên, với cấu hình đột phá gói gọn trong thân hình 1 lít, sản phẩm hứa hẹn sẽ trở thành trợ thủ đắc lực cho các lập trình viên AI và nhà sáng tạo nội dung chuyên nghiệp.