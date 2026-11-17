Dòng Reno mới có màn hình phẳng, khung kim loại, sạc 80W và tùy chọn mặt lưng hình mèo 3D, cả hai phiên bản khác biệt về kích thước, pin, chip và camera chính.

OPPO vừa giới thiệu Reno 17 và Reno 17 Pro tại Trung Quốc, khoảng sáu tháng sau khi dòng Reno 16 ra mắt hồi tháng 5. Cả hai sẽ lên kệ từ ngày 20/11, với giá khởi điểm 3.599 nhân dân tệ (tương đương khoảng 13,42 triệu đồng).

Điểm đáng chú ý là cách OPPO phân chia hai phiên bản lần này: Reno 17 có màn hình và pin lớn hơn, còn Reno 17 Pro sở hữu camera chính độ phân giải cao hơn. Bản thường có pin 8.000mAh, bản Pro dùng màn hình nhỏ hơn.

OPPO Reno17 Series ra mắt với 2 phiên bản, bản Pro có màn hình nhỏ hơn bản thường.

Hai dòng chip khác biệt

OPPO Reno 17 được trang bị màn hình LTPS 6,56 inch, độ phân giải 1.5K và chip Snapdragon 7 Gen 4 của Qualcomm.

Trong khi đó, Reno 17 Pro sử dụng màn hình LTPS 6,32 inch, cùng độ phân giải 1.5K, kết hợp chip MediaTek Dimensity 8550 Super.

Cả hai đều sử dụng màn hình phẳng, khung kim loại và cảm biến vân tay quang học dưới màn hình. Bộ đôi cũng đạt chuẩn kháng bụi, nước IP69K.

OPPO Reno17 Series có sự khác biệt ở kích thước màn hình, pin, chip, camera giữa bản thường và bản Pro.

Về pin, Reno 17 có dung lượng 8.000mAh, còn Reno 17 Pro được trang bị viên pin 7.200mAh. Công suất sạc có dây trên hai máy đều là 80W.

Khác biệt lớn nhất ở hệ thống chụp ảnh nằm tại camera chính, khi Reno 17 Pro sử dụng cảm biến 200MP, còn Reno 17 có camera chính 50MP.

Hai máy cùng được trang bị camera góc siêu rộng 50MP, camera tele tiềm vọng 50MP và camera trước 50MP.

Mặt lưng có hình mèo 3D thay đổi bóng đổ

Ở thiết kế, OPPO bổ sung tùy chọn Encounter Cat với hình mèo ba chiều nằm bên trong mặt lưng kính. Hãng gọi kỹ thuật chế tác này là “3D Ice Transparent Suspension Process 2.0”, tạo hiệu ứng đường nét và bóng của chú mèo thay đổi theo chuyển động của điện thoại.

Một lớp phủ có các điểm sáng dạng sao cũng được bổ sung để tạo độ lấp lánh nhẹ cho mặt lưng. Theo OPPO, phần kính ở khu vực cụm camera trên phiên bản này được chế tác từ một khối kính nguyên.

Mặt lưng bản Encounter Cat với hình mèo ba chiều bên trong mặt kính.

Ngoài Encounter Cat, dòng Reno 17 còn có ba tùy chọn màu mang tên Ice Moon White, Cocoa Brown và First Snow White. Đây là những lựa chọn dành cho người dùng thích mặt lưng đơn giản hơn so với phiên bản hình mèo.

Tại Trung Quốc, OPPO Reno 17 bản RAM 8GB, bộ nhớ 256GB có giá 3.599 nhân dân tệ (khoảng 13,42 triệu đồng), còn bản 12GB/256GB có giá 3.799 nhân dân tệ (khoảng 14,17 triệu đồng).

Hai cấu hình 12GB/512GB và 12GB/1TB lần lượt được bán với giá 3.999 nhân dân tệ (khoảng 14,92 triệu đồng) và 4.899 nhân dân tệ (khoảng 18,27 triệu đồng).

Với Reno 17 Pro, cấu hình 8GB/256GB có giá 4.199 nhân dân tệ (khoảng 15,66 triệu đồng). Hai phiên bản 12GB/256GB và 12GB/512GB có giá tương ứng 4.599 nhân dân tệ (khoảng 17,15 triệu đồng) và 4.999 nhân dân tệ (khoảng 18,65 triệu đồng).

OPPO cũng đồng thời nâng cấp nhiều tính năng cho phụ kiện Bubble.

OPPO đồng thời giới thiệu phiên bản hợp tác với nhân vật ca sĩ ảo Luo Tianyi cho dòng Reno 17. Người mua chọn phiên bản này khi đặt hàng sẽ nhận hộp quà gồm mô hình dựng giới hạn, quả cầu pha lê, móc khóa và các thẻ sưu tầm.

Bộ chủ đề Luo Tianyi tương ứng sẽ được phát hành ngày 20/11, cung cấp bốn lựa chọn màn hình khóa và hình nền, gồm ba tạo hình mới cùng một thiết kế phong cách chibi.

Bộ chủ đề còn bổ sung các tiện ích đồng hồ, danh sách việc cần làm, đếm bước chân và những hiệu ứng tương tác như hạt chuyển động, tuyết rơi, hoạt ảnh sạc.

Cùng với dòng sản phẩm Reno17, OPPO đã công bố bản cập nhật tính năng quan trọng cho phụ kiện màn hình selfie Bubble thời thượng của mình. Bản nâng cấp mang đến một số khả năng mới, bao gồm chỉnh sửa hình nền cá nhân hóa, xem trước ảnh selfie độ phân giải cao từ camera sau, xem trước ảnh từ xa ở khoảng cách lên đến 10 mét và hỗ trợ chụp ảnh chung nhiều người.

Màn hình tròn cung cấp nhiều tùy chọn tùy chỉnh, cho phép người dùng đặt hình nền có các nhân vật trong IP, thú cưng và biểu tượng cảm xúc. Nó cũng hỗ trợ văn bản tùy chỉnh, nhãn dán cá nhân hóa, hiệu ứng hình ảnh và nhiều thiết kế mặt đồng hồ khác nhau.