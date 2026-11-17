[GALLERY] Ford Bronco chốt lịch ra mắt Đông Nam Á vào 2027, chờ về Việt Nam?

Ford Bronco sẽ ra mắt Đông Nam Á, cụ thể là Thái Lan vào 2027. Trước đó, hồi tháng 2/2026, xe cũng đã được đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp ở Việt Nam.