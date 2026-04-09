Gian lận thi sát hạch lái xe bằng thiết bị điện tử siêu nhỏ ở Phú Thọ

Chiều 9/4, theo thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông (CSGT, Bộ Công an), tại kỳ sát hạch theo Quyết định số 2518/QĐ-CAT-CSGT ngày 3/4/2026, tổ chức ngày 8 - 9/4/2026 tại Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật - Công nghiệp Hòa Bình (xã Liên Sơn, tỉnh Phú Thọ), lực lượng làm nhiệm vụ đã kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm trường hợp sử dụng thiết bị điện tử tinh vi nhằm gian lận trong kỳ sát hạch lái xe tại Phú Thọ.

Thí sinh B.D.C (SN 2001, trú xã Tân Lạc, tỉnh Phú Thọ, SBD 63) sử dụng điện thoại di động, thiết bị thu phát sóng và tai nghe không dây siêu nhỏ để gian lận phần thi lý thuyết. (Ảnh: Cục CSGT).

Cụ thể, hồi 8h ngày 9/4/2026, Hội đồng sát hạch phát hiện thí sinh B.D.C (SN 2001, trú xã Tân Lạc, tỉnh Phú Thọ, SBD 63) sử dụng điện thoại di động, thiết bị thu phát sóng và tai nghe không dây siêu nhỏ để gian lận phần thi lý thuyết. Thí sinh này lập tức bị đình chỉ, hủy kết quả thi, lập biên bản và bàn giao Công an xã Liên Sơn xử lý, đồng thời tiếp tục xác minh, làm rõ.

Thiết bị điện tử tinh vi nhằm gian lận trong kỳ sát hạch lái xe.

Lực lượng chức năng nhấn mạnh, công tác giám sát tại các kỳ sát hạch đang được tăng cường chặt chẽ, mọi hành vi gian lận, dù tinh vi đến đâu, đều sẽ bị phát hiện và xử lý nghiêm theo quy định. Việc siết chặt kỷ cương góp phần bảo đảm chất lượng cấp giấy phép lái xe và giữ vững trật tự, an toàn giao thông.

