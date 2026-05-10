Công ty STB Group liên quan gì đường dây mua bán hóa đơn hơn 1.000 tỷ?

Mới thành lập, Công ty STB Group đã mở nhiều chi nhánh, cung cấp số lượng lớn lao động nhưng lại không ghi nhận hoạt động tuyển dụng tại trụ sở.

Bảo Ngân

Ngày 10/5, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Bắc Ninh) đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với 6 đối tượng về hành vi “mua bán trái phép hóa đơn”.

Cụ thể, các bị can gồm: Trịnh Văn Thịnh, Hoàng Tiến Sơn, Dương Văn Quyết, Sái Văn Ngọc, Bùi Thị Thu và Nguyễn Văn Cường.

Công an Bắc Ninh tống đạt các quyết định khởi tố đối tượng.

Qua công tác bảo đảm an ninh trong lĩnh vực lao động, việc làm trên địa bàn, Phòng An ninh chính trị nội bộ (Công an tỉnh Bắc Ninh) phát hiện Công ty TNHH STB Group có nhiều dấu hiệu bất thường trong hoạt động kinh doanh.

Dù mới thành lập trong thời gian ngắn, Công ty TNHH STB Group đã mở nhiều chi nhánh, cung cấp số lượng lớn lao động tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước. Nhưng tại trụ sở công ty không ghi nhận hoạt động tuyển dụng thực tế, người trực tiếp điều hành hoạt động tuyển dụng cũng không phải là người đại diện pháp luật của doanh nghiệp. Ngoài ra, cơ quan chức năng còn phát hiện nhiều dấu hiệu bất minh liên quan đến tài chính của công ty.

Từ những dấu hiệu nghi vấn trên, Phòng An ninh chính trị nội bộ đã báo cáo Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh xác lập chuyên án để điều tra, làm rõ.

Quá trình điều tra xác định, Công ty TNHH STB Group được thành lập và đi vào hoạt động từ tháng 11/2023. Người đại diện theo pháp luật là Đào Thị Thủy (SN 1983, trú tại phường Yên Dũng, tỉnh Bắc Ninh). Công ty thực chất do Trịnh Văn Thịnh và Hoàng Tiến Sơn góp vốn thành lập, trong đó Thịnh là chủ sở hữu.

Do không đủ điều kiện để đứng tên người đại diện pháp luật trong lĩnh vực cho thuê lại lao động, Thịnh và Sơn đã thuê Đào Thị Thủy làm giám đốc nhằm hoàn thiện hồ sơ xin cấp giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động. Sau khi được cấp phép, Đào Thị Thủy được cho là đã ủy quyền toàn bộ hoạt động quản lý, điều hành cho Trịnh Văn Thịnh.

Cơ quan điều tra cho biết, trong quá trình hoạt động, công ty có nhiều dấu hiệu vi phạm quy định về cho thuê lại lao động, tuyển dụng, quản lý lao động, ký kết và thực hiện hợp đồng lao động, đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, nghĩa vụ thuế cũng như quản lý, sử dụng hóa đơn, chứng từ.

Từ tháng 11/2023 đến ngày 31/1/2026, Trịnh Văn Thịnh và Hoàng Tiến Sơn không trực tiếp tuyển dụng lao động mà thông qua nhiều cá nhân trung gian, thường gọi là “Vendor”, để thuê lại giấy phép cung ứng lao động.

Nhóm này sau đó tự tuyển lao động và xuất bán tổng cộng 5.647 hóa đơn giá trị gia tăng cho 654 doanh nghiệp tại các tỉnh, thành như Bắc Ninh, Hải Phòng, Hà Nam, Hưng Yên… Tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ ghi trên hóa đơn trước và sau thuế được xác định lên tới hơn 1.000 tỷ đồng.

Theo cơ quan Công an, Thịnh và Sơn đã thống nhất với các “Vendor” để hợp thức hóa hồ sơ cung ứng dịch vụ lao động, đồng thời xuất hóa đơn hưởng phí từ 2% đến 5% giá trị hóa đơn trước thuế.

CSGT Phú Thọ phát hiện đối tượng tàng trữ ma túy trên Quốc lộ 70B

Tổ công tác thuộc Cụm 4, Đội CSGT số 2, Công an tỉnh Phú Thọ trong quá trình làm nhiệm vụ phát hiện một đối tượng tàng trữ ma túy trên Quốc lộ 70B.

Ngày 10/5, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, khoảng 19h40 ngày 8/5/2026, Tổ công tác thuộc Cụm 4, Đội CSGT đường bộ số 2, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Phú Thọ) đã tiến hành tuần tra, kiểm soát tại Km60+400 Quốc lộ 70B, thuộc khu Thung Bằng, xã Yên Lập, tỉnh Phú Thọ.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Tổ công tác phát hiện xe mô tô do N.T.V., sinh năm 1988, trú tại xã Thượng Long, tỉnh Phú Thọ điều khiển có dấu hiệu vi phạm nên đã ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra theo quy định. Qua kiểm tra, người điều khiển xe vi phạm lỗi không có gương chiếu hậu bên trái, không xuất trình được giấy phép lái xe và giấy đăng ký xe.

Khai thác vàng trái phép ảnh hưởng tới đời sống người dân miền núi thành phố Huế

Những cánh rừng đầu nguồn ở miền núi A Lưới, thành phố Huế đang oằn mình trước nạn khai thác vàng trái phép.

Men theo những con đường mòn dẫn vào khu vực Khe Bùn và Khe Li Leng xã A Lưới 1, thành phố Huế, dấu vết của hoạt động khai thác vàng trái phép còn hiện rõ. Nhiều hố đào sâu khoét vào sườn núi, đất đá bị cày xới. Ven các khe suối nhỏ, những lán trại dựng tạm bằng bạt nylon nằm lẩn khuất dưới tán cây. Những đoạn ống nhựa dẫn nước còn vắt ngang khe suối để phục vụ việc đãi vàng sa khoáng.

Người dân địa phương cho biết, các nhóm khai thác vàng thường hoạt động về đêm hoặc rạng sáng. Khi phát hiện lực lượng chức năng, họ nhanh chóng tẩu tán phương tiện, lẩn sâu vào rừng hoặc bỏ trốn theo những đường mòn hiểm trở.

Mỹ phẩm, dung dịch vệ sinh được sản xuất tại trang trại chăn nuôi ở Ninh Bình

Tự học pha chế mỹ phẩm và dung dịch vệ sinh trên MXH, Đinh Quang Thiều đã mua máy móc, nguyên liệu để tổ chức gia công, sản xuất rồi đưa ra thị trường tiêu thụ.

Ngày 9/5, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, Cơ quan CSĐT đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đinh Quang Thiều (SN 1994, trú xã Gia Lâm, tỉnh Ninh Bình) để điều tra về hành vi “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp”.

Theo cơ quan công an, do muốn kiếm thêm thu nhập, Thiều đã lên mạng xã hội tìm hiểu cách sản xuất một số mặt hàng mỹ phẩm, dung dịch vệ sinh… đang được tiêu thụ trên thị trường Việt Nam.

Tràn lan "chợ đen" thú rừng trên mạng

Núp bóng hội nhóm yêu động vật, "chợ ảo" bán thú rừng, thú ngoại lai bùng nổ, không chỉ tiếp tay tận diệt thiên nhiên mà còn tiềm ẩn hiểm họa lây lan dịch bệnh

Miền Bắc lại sắp đón mưa lớn

Trong ngày và đêm nay (9/5), khu vực Tây Bắc Bộ có mưa dông, từ chiều tối và đêm nay, khu vực vùng núi Đông Bắc Bộ có mưa to, đồng bằng mưa cục bộ vài nơi.