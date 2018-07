Lộ bằng chứng nghi vấn show giả tình thật giữa Kỳ Duyên - Hứa Vĩ Văn

Mới đây trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh được cho là Hoa hậu Kỳ Duyên ngồi gục đầu vào vai người đàn ông lạ. Trong tấm hình, nhiều khán giả nhanh chóng phát hiện "trai lạ" được Kỳ Duyên dựa vào là Hứa Vĩ Văn - thành viên đồng hành cùng cô trong suốt gameshow Khi đàn ông mang bầu.

Kỳ Duyên tựa đầu vào vai người đàn ông lạ.

Đính kèm bức ảnh là dòng chữ tiếng Anh: "Long time no see you. My husband (tạm dịch: Lâu rồi không gặp anh. Chồng của tôi) khiến người hâm mộ không khỏi tò mò. Đặc biệt, khoảnh khắc "tình bể bình" cùng gương mặt hạnh phúc, yên bình bên Hứa Vĩ Văn của Kỳ Duyên làm dấy lên nhiều nghi ngờ cả hai "phim giả tình thật" kể từ khi tham gia chương trình Khi đàn ông mang bầu.