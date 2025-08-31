Gợi ý những loại thuốc cơ bản trong mỗi gia đình

Mỗi gia đình nên trang bị tủ thuốc cơ bản với các loại thuốc hạ sốt, tiêu hóa, cảm cúm, ngoài da và vật dụng sơ cứu để luôn sẵn sàng chăm sóc sức khỏe tại nhà.

Nhiều gia đình chỉ mua thuốc khi có người ốm, nhưng thực tế, việc chuẩn bị sẵn một tủ thuốc nhỏ trong nhà sẽ giúp bạn xử lý nhanh các tình huống bất ngờ như sốt, cảm cúm, đau bụng hay trầy xước. Dưới đây là những nhóm thuốc và vật dụng cơ bản mà bác sĩ khuyên bạn nên có:

Ảnh minh họa/ Nguồn internet

Thuốc hạ sốt – giảm đau

Đây là nhóm thuốc cơ bản và quan trọng nhất trong mọi tủ thuốc.

Paracetamol: Có thể dùng cho cả người lớn và trẻ em, nhưng bạn cần chuẩn bị đúng liều và đúng dạng (viên nén, gói bột, siro) để phù hợp từng độ tuổi. Thuốc giúp hạ sốt, giảm đau đầu, đau cơ, đau răng một cách an toàn.

Ibuprofen: Ngoài tác dụng hạ sốt, thuốc này còn có hiệu quả giảm đau, kháng viêm trong các trường hợp đau nhức cơ xương khớp hoặc viêm nhẹ. Tuy nhiên, người có tiền sử bệnh dạ dày, loét dạ dày – tá tràng, hoặc phụ nữ mang thai cần thận trọng khi dùng và tốt nhất nên hỏi ý kiến bác sĩ.

Lưu ý: Khi trẻ em sốt cao, bố mẹ tuyệt đối không được tự ý phối hợp nhiều loại thuốc hạ sốt cùng lúc nếu chưa có chỉ dẫn của bác sĩ.

Thuốc cho tiêu hóa

Hệ tiêu hóa dễ bị ảnh hưởng bởi chế độ ăn uống hoặc khi thay đổi môi trường sống. Gia đình có trẻ nhỏ, người cao tuổi hoặc người dễ rối loạn tiêu hóa thì càng nên chuẩn bị kỹ:

Men vi sinh: Giúp bổ sung lợi khuẩn, cân bằng hệ vi sinh đường ruột, hỗ trợ tiêu hóa, đặc biệt hữu ích khi bị tiêu chảy nhẹ hoặc sau khi dùng kháng sinh.

Dung dịch Oresol: Rất quan trọng để bù nước và điện giải khi bị tiêu chảy, nôn ói, nhất là ở trẻ em. Cần pha đúng hướng dẫn, không được pha đặc hoặc loãng quá mức.

Thuốc hỗ trợ tiêu hóa, giảm đầy hơi: Giúp giảm cảm giác chướng bụng, khó chịu sau ăn. Người có bệnh lý dạ dày nên tham khảo bác sĩ để có thêm thuốc trung hòa acid hoặc thuốc bảo vệ niêm mạc dạ dày.

Thuốc cảm cúm – dị ứng

Thời điểm giao mùa hoặc môi trường thay đổi, cảm cúm và dị ứng thường xảy ra:

Thuốc kháng histamin (Loratadin, Cetirizin): Giúp giảm triệu chứng hắt hơi, sổ mũi, ngứa mũi, mẩn ngứa ngoài da. Loại thuốc này ít gây buồn ngủ hơn thế hệ cũ, có thể dùng vào ban ngày.

Siro ho: Chọn loại an toàn, phù hợp với trẻ em. Với người lớn, có thể dùng thêm viên ngậm giảm ho, giảm đau rát họng.

Nước muối sinh lý: Rất hữu ích để rửa mũi, súc miệng, giúp làm sạch đường hô hấp, giảm triệu chứng nghẹt mũi, đau họng.

Thuốc và kem bôi ngoài da

Đây là nhóm thuốc xử lý nhanh các vết thương nhỏ hoặc vấn đề ngoài da:

Dung dịch sát trùng (Betadine, oxy già): Làm sạch vết thương, ngăn ngừa nhiễm trùng.

Thuốc mỡ kháng sinh: Bôi ngoài da để ngừa viêm nhiễm, thường dùng khi bị trầy xước, bỏng nhẹ.

Kem giảm ngứa, chống dị ứng (Hydrocortison nhẹ): Giúp làm dịu vết côn trùng cắn, dị ứng da.

Dung dịch/kem chống côn trùng cắn: Đặc biệt cần thiết cho gia đình có trẻ nhỏ hoặc hay đi dã ngoại.

Vật dụng sơ cứu

Tủ thuốc không chỉ có thuốc mà còn cần đầy đủ các vật dụng để xử lý kịp thời:

Nhiệt kế điện tử: Giúp theo dõi thân nhiệt chính xác, đặc biệt quan trọng với trẻ em.

Bông, gạc vô trùng, băng dính y tế: Để cầm máu, băng bó vết thương.

Kéo, nhíp nhỏ: Dùng cắt băng gạc, gắp dị vật.

Găng tay y tế: Đảm bảo vệ sinh và an toàn khi sơ cứu.

Một số thuốc khác nên chuẩn bị thêm

Ngoài các nhóm thuốc cơ bản, bạn nên có thêm một số loại hỗ trợ:

Thuốc nhỏ mắt nước muối sinh lý: Làm sạch, giảm khô, rát mắt.

Thuốc chống say tàu xe: Hữu ích cho những chuyến đi xa.

Than hoạt tính: Có thể dùng trong trường hợp ngộ độc thức ăn nhẹ (chỉ hỗ trợ, không thay thế cấp cứu).

Thuốc điều trị bệnh mãn tính: Như thuốc huyết áp, tiểu đường… phải dùng theo chỉ định và được bảo quản riêng, có nhãn rõ ràng.

Lời khuyên

Đọc kỹ hướng dẫn trước khi dùng thuốc.

Ghi nhãn rõ ràng để phân biệt thuốc cho người lớn và trẻ em.

Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng và ngoài tầm với của trẻ.

Kiểm tra định kỳ, loại bỏ thuốc đã hết hạn.

Một tủ thuốc gia đình đầy đủ, sắp xếp khoa học không chỉ giúp xử lý kịp thời các tình huống sức khỏe đơn giản mà còn tạo sự yên tâm cho mọi thành viên trong nhà.