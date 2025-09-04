Bí quyết chăm sóc da mùa thu đông

Thời tiết hanh khô của mùa thu đông khiến da mất nước, bong tróc và xỉn màu. Chỉ cần vài bí quyết đơn giản, bạn vẫn có thể giữ cho làn da mềm mại suốt cả mùa.

Mùa thu đông mang đến bầu không khí se lạnh, dễ chịu nhưng cũng là thời điểm làn da dễ trở nên khô ráp, bong tróc, thậm chí nứt nẻ do độ ẩm trong không khí giảm mạnh. Nếu không có chế độ chăm sóc phù hợp, da sẽ mất đi độ ẩm tự nhiên, trở nên xỉn màu và lão hóa nhanh hơn.

Dưới đây là những bí quyết giúp bạn giữ gìn làn da khỏe mạnh, mịn màng trong mùa thu đông.

Ảnh minh họa/ Nguồn internet

Làm sạch dịu nhẹ, tránh tẩy rửa quá mức

Vào mùa lạnh, tuyến dầu dưới da thường hoạt động ít hơn, da dễ khô. Vì vậy, hãy ưu tiên các loại sữa rửa mặt dịu nhẹ, không chứa sulfate, không tạo bọt quá nhiều để tránh làm mất đi lớp dầu tự nhiên bảo vệ da. Nên rửa mặt bằng nước ấm, tránh nước nóng vì sẽ làm da càng khô hơn.

Dưỡng ẩm sâu, đều đặn

Dưỡng ẩm chính là chìa khóa quan trọng nhất trong mùa thu đông. Bạn nên chọn các loại kem dưỡng có kết cấu đặc hơn, chứa thành phần như hyaluronic acid, glycerin, ceramide hoặc shea butter giúp khóa ẩm và phục hồi hàng rào bảo vệ da. Hãy thoa kem dưỡng ngay sau khi rửa mặt hoặc tắm để giữ nước tốt nhất.

Sử dụng kem chống nắng quanh năm

Nhiều người nghĩ mùa lạnh ít nắng nên không cần chống nắng, nhưng thực tế tia UV vẫn hoạt động mạnh mẽ, âm thầm gây sạm da, nám và lão hóa. Vì vậy, cần duy trì thói quen bôi kem chống nắng mỗi ngày, ngay cả khi trời râm mát.

Tăng cường dưỡng chất từ bên trong

Một chế độ ăn giàu vitamin C, E, omega-3, kẽm sẽ giúp nuôi dưỡng làn da từ bên trong, tăng cường khả năng chống oxy hóa, giữ cho da luôn căng bóng. Đồng thời, nên uống đủ nước, có thể bổ sung thêm nước ấm, trà thảo mộc để giữ ấm cơ thể và cấp nước cho da.

Sử dụng máy tạo độ ẩm trong phòng

Không khí khô hanh mùa lạnh là nguyên nhân lớn khiến da mất nước. Đặt một chiếc máy tạo ẩm trong phòng ngủ hoặc nơi làm việc sẽ giúp duy trì độ ẩm không khí, hỗ trợ da luôn ẩm mượt.

Chăm sóc môi và tay

Môi và da tay là những vùng dễ khô nứt nhất vào mùa đông. Đừng quên dùng son dưỡng môi chứa dầu thiên nhiên, bơ cacao hoặc vaseline. Đồng thời thoa kem dưỡng tay thường xuyên, đặc biệt sau khi rửa tay.

Điều chỉnh thói quen sinh hoạt

Hạn chế tắm nước quá nóng và quá lâu.

Ngủ đủ giấc để da có thời gian tái tạo.

Tập luyện nhẹ nhàng để tăng lưu thông máu, giúp da hồng hào, khỏe mạnh.