Gấu bông, mũ, khăn choàng sao vàng... mừng Quốc khánh 2/9 "nhuộm đỏ" Hà Nội

Hà Nội

Kinh doanh

Gần đại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, thị trường bùng nổ những sản phẩm lưu niệm mang hơi thở của độc lập, tự do.

Hoàng Minh (tổng hợp)
Không khí lễ hội kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 đang lan tỏa khắp nơi với nhiều sự kiện trang trọng và ý nghĩa. Nhân dịp này, thị trường cũng sôi động hơn với các sản phẩm độc đáo, mang đậm giá trị văn hoá, lịch sử và thấm đẫm tinh thần độc lập dân tộc. Ảnh: PhunuVietNam
Trên thị trường, các sản phẩm in hình cờ đỏ sao vàng được bán rộng khắp tại nhiều cửa hàng, góc phố. Ảnh: Facebook
Chỉ với khoảng 100.000 đồng, khách hàng có thể sắm được một combo đầy đủ các món phụ kiện gồm băng đô, kẹp tóc, khăn quàng cờ đỏ sao vàng...Ảnh: Facebook
Ngoài áo, khăn, mũ, nón... các sản phẩm chào mừng Quốc khánh phong phú, đa dạng hơn với đủ loại sản phẩm như ốp lưng điện thoại, ly giữ nhiệt... Ảnh: Facebook
Khăn choàng đỏ có hình ngôi sao vàng giá từ 40.000 - 50.000 đồng/chiếc là mặt hàng hút khách. Ảnh: Facebook
Kẹp tóc, kẹp nơ từ 15.000 - 20.000 đồng/chiếc. Ảnh: Facebook
Nón cờ đỏ sao vàng từ 60.000 - 165.000 đồng/chiếc, tùy kích cỡ. Ảnh: Facebook
Ngoài ra, còn có những phụ kiện đáng yêu như đèn lồng, dây đeo tay...Ảnh: PhunuVietNam
"Gấu bông yêu nước" được mặc áo cờ đỏ sao vàng cũng là mặt hàng hút khách. Ảnh: Facebook
Bên cạnh sản phẩm thời trang, phụ kiện, dịch vụ cho thuê trang phục, phụ kiện cũng hút khách trong những ngày này. Ảnh: Facebook
#quốc khánh 2/9 #quà lưu niệm ngày quốc khánh #sản phẩm độc đáo mừng quốc khánh #đồ lưu niệm sao vàng #thời trang ngày quốc khánh #phụ kiện quốc khánh

