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Giải trí - Giới trẻ

Gặp 'chồng tương lai' ở nơi làm thêm, cô gái có chuyện tình như phim

Từ lần tình cờ gặp nhau tại cửa hàng tiện lợi, Đặng Tiểu Long Huyền (sinh năm 2002) không ngờ vị khách trước mặt lại trở thành người cô kết hôn sau này.

Hà Vy (tổng hợp)

Đặng Tiểu Long Huyền (Kim Minn), sinh năm 2002, là một TikToker Việt được nhiều người yêu mến khi sinh sống và làm việc tại Hàn Quốc. Sở hữu gương mặt xinh xắn, phong cách nữ tính cùng cách chia sẻ gần gũi, cô nhanh chóng tạo được dấu ấn qua những video ghi lại cuộc sống thường ngày.

Đặc biệt, clip diện đồng phục nhân viên cửa hàng tiện lợi đã giúp Long Huyền nhận về hàng trăm nghìn lượt thích và thu hút đông đảo người theo dõi trên mạng xã hội.

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Long Huyền gây ấn tượng với nhan sắc ngọt ngào, nữ tính trong loạt ảnh trên mạng xã hội. (Ảnh: IG)

Không chỉ gây chú ý bởi những khoảnh khắc đời thường, chuyện tình của Long Huyền còn khiến nhiều người xuýt xoa bởi những tình tiết lãng mạn chẳng khác nào một câu chuyện ngôn tình.

Năm 2024, trong một lần đi làm thay anh trai tại cửa hàng tiện lợi, Long Huyền tình cờ gặp một chàng trai người Trung Quốc tên Vương Trạch Hy.

Khi ấy, Trạch Hy cùng nhóm bạn bước vào cửa hàng để mua đồ. Giữa một ngày làm việc bình thường, anh nhanh chóng chú ý đến cô nhân viên trẻ đứng phía sau quầy. Cuộc gặp chỉ diễn ra trong thời gian ngắn nhưng dường như đã đủ để anh muốn tìm cách làm quen với cô gái trước mặt.

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Cuộc gặp gỡ định mệnh của Long Huyền và Trạch Hy.

Sau lần đầu gặp, Trạch Hy chủ động tìm cách làm quen nhưng không xin được số điện thoại của Long Huyền, chỉ có tài khoản Instagram. Anh nhiều lần nhắn tin, gọi điện, rủ cô đi ăn, đi chơi nhưng cô đều khéo léo từ chối.

Cơ hội gặp riêng đến khi Trạch Hy nhờ Long Huyền làm hướng dẫn viên cho một nhóm bạn. Đến ngày hẹn, cô mới bất ngờ nhận ra người cần được dẫn đi tham quan chỉ có mình anh. Từ lần gặp ấy, Long Huyền dần có thiện cảm trước sự chủ động, chân thành và cách anh thể hiện tình cảm.

Tuy nhiên, những ngày đầu quen nhau, ngôn ngữ lại trở thành một thử thách không nhỏ với cặp đôi. Long Huyền không biết tiếng Trung, trong khi Trạch Hy không sử dụng được tiếng Việt hay tiếng Hàn, cả hai chủ yếu giao tiếp bằng tiếng Anh.

Thay vì để khác biệt ngôn ngữ trở thành rào cản, Trạch Hy bắt đầu kiên nhẫn dạy tiếng Trung cho Long Huyền. Từ những câu giao tiếp đơn giản, cô dần có thể sử dụng tiếng Trung thành thạo hơn. Đây cũng là ngôn ngữ mà cả hai sử dụng chủ yếu khi trò chuyện.

Sau thời gian tìm hiểu và đồng hành cùng nhau, Trạch Hy - Long Huyền tổ chức đám cưới, cùng xây dựng cuộc sống tại Hàn Quốc. Hiện cặp đôi đã có cô con gái đầu lòng.

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Bộ ảnh cưới của cặp đôi từng nhận nhiều sự chú ý, đặc biệt bởi nhan sắc nổi bật và diện mạo ấn tượng của cả hai trong ngày trọng đại. (Ảnh: IG)
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Tổ ấm nhỏ của cặp đôi. (Ảnh: IG)

Từ khi kết hôn, có con, Long Huyền thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường bên chồng và con gái trên mạng xã hội. Hình ảnh gia đình nhỏ của cặp đôi nhận được nhiều sự quan tâm, yêu mến của cư dân mạng.

Theo Znews, Trạch Hy đang theo học tiến sĩ ngành Âm nhạc, đồng thời sáng tác và biểu diễn. Long Huyền học thạc sĩ MBA và làm công việc sáng tạo nội dung.

#chuyện tình #hạnh phúc #cửa hàng tiện lợi #Kim Minn #Đặng Tiểu Long Huyền

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