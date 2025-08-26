Gần 1.500 phóng viên sẵn sàng tác nghiệp Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh

Trung tâm Báo chí là nơi tổ chức điều hành và hướng dẫn các hoạt động báo chí liên quan đến Lễ kỷ niệm cho gần 1.500 phóng viên, biên tập viên.

Chiều 26/8, Ban Chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước trong 3 năm 2023-2025 tổ chức khai trương Trung tâm Báo chí Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025).

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện quan trọng của đất nước trong 3 năm 2023-2025; các Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh... đến dự.

Phát biểu khai trương, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lê Hải Bình cho biết: Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam là sự kiện đặc biệt trọng đại của đất nước, là dịp để ôn lại những trang sử hào hùng, giáo dục truyền thống yêu nước, tinh thần đại đoàn kết, khát vọng hòa bình, ý chí tự lực, tự cường, tự tôn, tự hào dân tộc; thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với các thế hệ đã hy sinh xương máu vì độc lập dân tộc, thống nhất đất nước; khẳng định ý chí quyết tâm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Ông Lê Hải Bình nhấn mạnh, công tác thông tin, báo chí góp phần bồi đắp, nhân lên và lan tỏa niềm tin, niềm tự hào của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và công cuộc đổi mới đất nước, sự đồng thuận của xã hội thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân vượt qua mọi khó khăn, thách thức, nắm bắt thời cơ, vận hội, quyết tâm hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đại hội XIII của Đảng và các Nghị quyết của Trung ương, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, thịnh vượng.

Theo ông Lê Hải Bình, Trung tâm Báo chí là nơi tổ chức điều hành và hướng dẫn các hoạt động báo chí liên quan đến Lễ kỷ niệm cho gần 1.500 phóng viên, biên tập viên trong nước, nước ngoài. Đây cũng là nơi cung cấp thông tin về các hoạt động của Lễ kỷ niệm; phục vụ hoạt động tác nghiệp, xử lý các yêu cầu hoạt động báo chí của phóng viên.

“Với mục đích như vậy, chúng tôi sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi cho phóng viên trong nước, quốc tế đưa tin về Lễ kỷ niệm và chủ động, tích cực cung cấp thông tin của Ban tổ chức về Lễ kỷ niệm, góp phần vào việc tổ chức thành công Lễ kỷ niệm theo đúng mục tiêu đã đề ra, đồng thời bảo đảm được an toàn, an ninh của Lễ kỷ niệm”, ông Lê Hải Bình nhấn mạnh.