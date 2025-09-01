Hà Nội

Gần 1 triệu sản phẩm VINAMILK tiếp sức cho đại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh

Kinh doanh

Gần 1 triệu sản phẩm dinh dưỡng đã được Vinamilk chuẩn bị sẵn sàng, như một lời tri ân gửi đến những trái tim cùng hướng về Tổ quốc trong ngày hội non sông.

PV
Không khí Hà Nội những ngày này như bừng sáng với sắc cờ đỏ sao vàng, những bước chân diễu binh kiêu hãnh, và tiếng reo hò cổ vũ vang khắp các tuyến đường. Trong hành trình vinh danh lịch sử và khẳng định tương lai ấy, Vinamilk đã tiếp thêm năng lượng cho niềm tự hào Việt Nam bằng việc triển khai hệ thống tiếp ứng dinh dưỡng tại 15 điểm trọng yếu, trải dài các tuyến đường Lê Trực, Hùng Vương, Trần Phú, Nguyễn Thái Học, Lê Duẩn, Quán Thánh, Phan Đình Phùng – nơi hàng chục nghìn người dân và lực lượng tham gia diễu binh – diễu hành tập kết và di chuyển. (Ảnh: Vi Nam)
Các gian hàng Vinamilk hoạt động liên tục trong ba ngày cao điểm: 27/8, 30/8 và 2/9, góp phần giữ vững thể lực và tinh thần cho lực lượng tham gia và người dân đứng chờ, cổ vũ trong thời tiết lúc mưa lúc nắng. Không chỉ là sản phẩm dinh dưỡng, mỗi hộp sữa, mỗi chai nước được trao đi còn là thông điệp gắn kết – tiếp sức cho những khoảnh khắc tự hào của cả dân tộc. (Ảnh: Vi Nam)
15 điểm tiếp ứng các sản phẩm dinh dưỡng của Vinamilk được triển khai dọc các tuyến đường trọng điểm khá thuận tiện để phục vụ lực lượng làm nhiệm vụ và người dân tham gia cổ vũ. Hòa cùng niềm vui của nhân dân cả nước, vinh dự được nhận nhiệm vụ, đội ngũ tiếp sức dinh dưỡng của Vinamilk luôn vui tươi với tinh thần sẵn sàng phục vụ. (Ảnh: Vi Nam)
Giữa những ngày tập luyện miệt mài, các khối quần chúng và khối văn hóa – thể thao hào hứng đón nhận nguồn dinh dưỡng thiết thực từ Vinamilk. Những sản phẩm dinh dưỡng của Vinamilk góp phần mang đến những nụ cười cho các cô gái trẻ đại diện cho các dân tộc ở Việt Nam tham gia diễu hành. (Ảnh: Vi Nam)
Ngày trước chiến đấu trên chiến trường, ngày nay các cựu chiến binh sải bước hạnh phúc trên tuyến đường diễu hành. (Ảnh: Vi Nam)
Những ngày vô cùng bận rộn nhưng cả chiến sĩ an ninh tham gia nhiệm vụ và nhân viên tiếp sức của Vinamilk đều được tái tạo năng lượng rất nhanh nhờ những sản phẩm dinh dưỡng của Vinamilk. (Ảnh: Vi Nam)
Những thanh niên khỏe mạnh của ngành điện lực cũng cần tiếp thêm dinh dưỡng để đảm bảo sức khỏe suốt thời gian thực hiện nhiệm vụ tại đại lễ. (Ảnh: Vi Nam)
Phút nghỉ ngơi và tiếp thêm chút năng lượng bằng sữa tươi Vinamilk của các chị góp phần quan trọng để đại lễ diễn ra với những tuyến đường sạch sẽ, ngăn nắp. (Ảnh: Vi Nam)
Em bé vui khoe hộp sữa Vinamilk vừa được nhận. Vinamilk luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến trẻ em – mang đến nguồn dinh dưỡng chất lượng để các em lớn lên khỏe mạnh, vững vàng và đầy ước mơ. (Ảnh: Vi Nam)
Không chỉ với người dân trong nước, không khí lễ hội đã lan tỏa đến với những người khách nước ngoài đang có mặt tại Hà Nội. Các cô gái nước ngoài hào hứng thưởng thức các sản phẩm sữa của Vinamilk tại 1 điểm tiếp sức dinh dưỡng. Từ khi thành lập đến nay, Vinamilk luôn đồng hành cùng những chặng đường phát triển của đất nước. Việc góp mặt trong sự kiện kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 là một trong những hoạt động ý nghĩa nằm trong hành trình hiện thực hóa sứ mệnh vì cộng đồng, vì sức khỏe người Việt. (Ảnh: Vi Nam)
#Vinamilk #sữa dinh dưỡng Vinamilk #quốc khánh 80 năm #tiếp sức lễ hội #dịch vụ dinh dưỡng cho lễ kỷ niệm #sản phẩm sữa Việt Nam

