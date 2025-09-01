Gần 1 triệu sản phẩm VINAMILK tiếp sức cho đại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh

Gần 1 triệu sản phẩm dinh dưỡng đã được Vinamilk chuẩn bị sẵn sàng, như một lời tri ân gửi đến những trái tim cùng hướng về Tổ quốc trong ngày hội non sông.