Gần 1 triệu sản phẩm VINAMILK tiếp sức cho đại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh

Gần 1 triệu sản phẩm dinh dưỡng đã được Vinamilk chuẩn bị sẵn sàng, như một lời tri ân gửi đến những trái tim cùng hướng về Tổ quốc trong ngày hội non sông.
Mitsubishi Motors Philippines Corporation (MMPC) vừa chính thức trình làng hai phiên bản nâng cấp của dòng MPV ăn khách – Xpander và Xpander Cross.
Trước mối đe dọa UAV gia tăng, Lầu Năm Góc lập lực lượng đặc nhiệm mới với phương châm “tốc độ hơn quy trình”.
Lũ dâng cao, tràn qua đê sông Bùi, chảy vào đồng ruộng, gây ngập các tuyến đường, khu dân cư của huyện Chương Mỹ và huyện Quốc Oai cũ.
Tại Triển lãm “80 năm hành trình Độc lập – Tự do – Hạnh phúc”, không gian trưng bày và trải nghiệm của Vinamilk thu hút đông đảo người dân ghé thăm.
Người dân Thủ đô và các tỉnh lân cận phấn khởi khi đến chụp ảnh cùng dàn pháo lễ tại sân vận động Mỹ Đình trước ngày diễn ra lễ diễu binh A80.
Mitsubishi Motors Philippines Corporation (MMPC) vừa chính thức trình làng hai phiên bản nâng cấp của dòng MPV ăn khách – Xpander và Xpander Cross.
Bất chấp cơn mưa chiều ngày 1/9, trên đường Kim Mã, nhiều người vẫn che ô, mặc áo mưa chờ đợi xem diễu binh A80, dù sự kiện sáng 2/9 mới diễn ra.
Trước giờ G lễ diễu binh, diễu hành 2/9, phố Tràng Thi – Tràng Tiền ken đặc người, từng mét vỉa hè kín chỗ, người dân chen chân giữ chỗ đẹp từ trưa 1/9.
Lúc 11h30 rất đông người dân đã đổ về đường Trần Phú, Hùng Vương (Hà Nội) để chờ xem các đoàn diễu binh, diễu hành đi qua vào sáng ngày 2/9.
Hoa hậu Ngân Anh cùng MC Phan Tô Ny và bé Tino chụp ảnh chào mừng Quốc khánh 2/9.
Theo tử vi 12 cung hoàng đạo 2/9, Kim Ngưu thiếu kiên nhẫn, dễ phán đoán sai. Bảo Bình tài lộc tốt nhưng đừng quá liều lĩnh.
Muốn có trải nghiệm thoải mái và lưu giữ khoảnh khắc đẹp trong lễ diễu binh 2/9, bạn nhất định phải chuẩn bị đủ 7 món đồ “must-have” này.
Son Ye Jin - vợ Hyun Bin liên tục diện váy hở lưng trần khoe dáng vóc quyến rũ sau 3 năm sinh con trai đầu lòng.
Nhiều thiết kế trong phòng ngủ tưởng là hợp lý, nhưng khi sử dụng mới thấy bất tiện.
Á hậu Tú Anh, vợ chồng Đăng Khôi, ca sĩ Bảo Anh "lên đồ" cho nhóc tì của mình chào mừng Quốc khánh 2/9.
Chỉ trong hai tháng tới, 3 con giáp liên tục đón cơ hội vàng, tiền bạc vào ào ạt, công danh rực sáng, vận trình thăng hoa bất ngờ.
Các nhà khảo cổ đã tìm thấy một gò chôn cất 2.100 tuổi chứa bộ hài cốt có biệt danh "Chúa tể Sakar" tại Bulgaria. Kho báu tùy táng gồm một chiếc vương miện.
Lê Hạ Anh gây chú ý khi đóng vai cô lái đò Hồng trong phim điện ảnh đang gây sốt Mưa đỏ. Mới đây, nữ diễn viên đón sinh nhật bên các đồng nghiệp.
Việc tìm thấy chậu rửa đầu chim đại bàng là phát hiện độc đáo, có thể giúp các chuyên gia hiểu rõ hơn về văn hóa chế tác kim loại thời La Mã cổ đại tại Hà Lan.
Tại Na Uy, băng tan hé lộ đôi giày cổ đại 1.700 năm, giúp giới khảo cổ giải mã nhiều bí mật về đời sống và trang phục thời Kỷ Đồ Sắt.
Hacker có thể thử hàng triệu mật khẩu chỉ trong vài giây nhờ Brute Force Attack. Nếu dùng mật khẩu yếu, dữ liệu cá nhân của bạn dễ dàng bị mở toang.