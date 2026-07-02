[GALLERY] Loạt mẹo nhắn tin Zalo cực hay, nhiều người vẫn chưa biết

Không chỉ để nhắn tin, Zalo còn sở hữu nhiều tính năng hữu ích giúp tăng cường bảo mật, quản lý công việc và tối ưu trải nghiệm mà không phải ai cũng biết.