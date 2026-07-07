Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
[GALLERY] Meta bắt tay Shopee, Instagram chính thức bước vào cuộc đua TMĐT

Số hóa - Xe

[GALLERY] Meta bắt tay Shopee, Instagram chính thức bước vào cuộc đua TMĐT

Meta và Shopee triển khai Instagram Affiliate tại Việt Nam, mở ra mô hình mua sắm ngay trên mạng xã hội.

Thiên Trang (TH)
Meta và Shopee vừa chính thức triển khai chương trình Instagram Affiliate tại Việt Nam và Đông Nam Á, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong chiến lược thương mại điện tử của Instagram khi lần đầu tiên các nhà sáng tạo nội dung có thể gắn trực tiếp sản phẩm Shopee vào Reels, Stories hoặc bài đăng để người dùng mua sắm ngay trong ứng dụng, thay vì phải chuyển sang nền tảng khác như trước đây.
Meta và Shopee vừa chính thức triển khai chương trình Instagram Affiliate tại Việt Nam và Đông Nam Á, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong chiến lược thương mại điện tử của Instagram khi lần đầu tiên các nhà sáng tạo nội dung có thể gắn trực tiếp sản phẩm Shopee vào Reels, Stories hoặc bài đăng để người dùng mua sắm ngay trong ứng dụng, thay vì phải chuyển sang nền tảng khác như trước đây.
Trong nhiều năm, Instagram luôn được xem là nền tảng xây dựng hình ảnh cá nhân, thời trang, làm đẹp và phong cách sống, nhưng lại gặp hạn chế lớn trong việc tạo doanh thu trực tiếp cho các nhà sáng tạo nội dung, khiến nhiều influencer chỉ coi đây là kênh phụ để dẫn người theo dõi sang Facebook, TikTok hoặc gian hàng Shopee nhằm tối ưu thu nhập từ tiếp thị liên kết và bán hàng.
Trong nhiều năm, Instagram luôn được xem là nền tảng xây dựng hình ảnh cá nhân, thời trang, làm đẹp và phong cách sống, nhưng lại gặp hạn chế lớn trong việc tạo doanh thu trực tiếp cho các nhà sáng tạo nội dung, khiến nhiều influencer chỉ coi đây là kênh phụ để dẫn người theo dõi sang Facebook, TikTok hoặc gian hàng Shopee nhằm tối ưu thu nhập từ tiếp thị liên kết và bán hàng.
Việc tích hợp trực tiếp hệ thống tiếp thị liên kết của Shopee đã thay đổi hoàn toàn trải nghiệm này khi rút ngắn hành trình mua sắm từ khâu khám phá sản phẩm đến thanh toán chỉ trong vài thao tác, đồng thời mở ra cơ hội kiếm tiền đơn giản hơn cho cả những nhà sáng tạo nội dung quy mô nhỏ, đặc biệt ở các lĩnh vực có tỷ lệ chuyển đổi cao như thời trang, mỹ phẩm, du lịch, ẩm thực, trang trí nhà cửa và phong cách sống.
Việc tích hợp trực tiếp hệ thống tiếp thị liên kết của Shopee đã thay đổi hoàn toàn trải nghiệm này khi rút ngắn hành trình mua sắm từ khâu khám phá sản phẩm đến thanh toán chỉ trong vài thao tác, đồng thời mở ra cơ hội kiếm tiền đơn giản hơn cho cả những nhà sáng tạo nội dung quy mô nhỏ, đặc biệt ở các lĩnh vực có tỷ lệ chuyển đổi cao như thời trang, mỹ phẩm, du lịch, ẩm thực, trang trí nhà cửa và phong cách sống.
Theo nhiều chuyên gia, lợi ích của thương vụ không chỉ thuộc về Shopee khi có thêm nguồn lưu lượng truy cập khổng lồ từ Instagram, mà Meta cũng hưởng lợi đáng kể nhờ tận dụng hạ tầng thương mại điện tử đã được Shopee xây dựng trong nhiều năm, bao gồm mạng lưới người bán, hệ thống logistics, thanh toán và vận hành đơn hàng mà hãng công nghệ Mỹ chưa thể tự phát triển hiệu quả tại Đông Nam Á.
Theo nhiều chuyên gia, lợi ích của thương vụ không chỉ thuộc về Shopee khi có thêm nguồn lưu lượng truy cập khổng lồ từ Instagram, mà Meta cũng hưởng lợi đáng kể nhờ tận dụng hạ tầng thương mại điện tử đã được Shopee xây dựng trong nhiều năm, bao gồm mạng lưới người bán, hệ thống logistics, thanh toán và vận hành đơn hàng mà hãng công nghệ Mỹ chưa thể tự phát triển hiệu quả tại Đông Nam Á.
Thực tế, Meta từng nhiều lần thử sức với các dự án như Facebook Shops, Instagram Shopping hay Checkout nhưng chưa đạt thành công như kỳ vọng ngoài thị trường Mỹ, bởi việc xây dựng một hệ sinh thái thương mại điện tử hoàn chỉnh đòi hỏi năng lực vận hành kho bãi, giao nhận và thanh toán bản địa rất phức tạp, trong khi hợp tác với Shopee giúp Meta rút ngắn đáng kể thời gian cũng như chi phí đầu tư.
Thực tế, Meta từng nhiều lần thử sức với các dự án như Facebook Shops, Instagram Shopping hay Checkout nhưng chưa đạt thành công như kỳ vọng ngoài thị trường Mỹ, bởi việc xây dựng một hệ sinh thái thương mại điện tử hoàn chỉnh đòi hỏi năng lực vận hành kho bãi, giao nhận và thanh toán bản địa rất phức tạp, trong khi hợp tác với Shopee giúp Meta rút ngắn đáng kể thời gian cũng như chi phí đầu tư.
Động thái mới cũng cho thấy Meta đang thay đổi tư duy cạnh tranh khi học hỏi mô hình thương mại nội dung đã giúp TikTok Shop tăng trưởng mạnh trong những năm qua, không chỉ tập trung vào video ngắn mà còn biến mỗi nhà sáng tạo nội dung thành một "điểm bán hàng" độc lập, nơi cảm hứng, trải nghiệm thực tế và niềm tin của cộng đồng có thể chuyển hóa trực tiếp thành doanh thu.
Động thái mới cũng cho thấy Meta đang thay đổi tư duy cạnh tranh khi học hỏi mô hình thương mại nội dung đã giúp TikTok Shop tăng trưởng mạnh trong những năm qua, không chỉ tập trung vào video ngắn mà còn biến mỗi nhà sáng tạo nội dung thành một "điểm bán hàng" độc lập, nơi cảm hứng, trải nghiệm thực tế và niềm tin của cộng đồng có thể chuyển hóa trực tiếp thành doanh thu.
Bên cạnh khả năng kiếm tiền thuận tiện hơn, Instagram Affiliate còn giúp nâng cao mức độ an toàn cho người dùng khi các liên kết sản phẩm được tích hợp và xác thực ngay trên nền tảng, hạn chế tình trạng dẫn sang các website hoặc đường link bên ngoài tiềm ẩn nguy cơ lừa đảo, đồng thời tạo thêm công cụ để doanh nghiệp, người bán và nhà sáng tạo mở rộng hoạt động kinh doanh trên mạng xã hội.
Bên cạnh khả năng kiếm tiền thuận tiện hơn, Instagram Affiliate còn giúp nâng cao mức độ an toàn cho người dùng khi các liên kết sản phẩm được tích hợp và xác thực ngay trên nền tảng, hạn chế tình trạng dẫn sang các website hoặc đường link bên ngoài tiềm ẩn nguy cơ lừa đảo, đồng thời tạo thêm công cụ để doanh nghiệp, người bán và nhà sáng tạo mở rộng hoạt động kinh doanh trên mạng xã hội.
Việc Meta mở rộng từ Facebook Affiliate sang Instagram Affiliate cho thấy cuộc cạnh tranh với TikTok giờ đây không chỉ xoay quanh thời lượng xem video hay số lượng người dùng, mà đã chuyển sang cuộc đua giữ chân các nhà sáng tạo nội dung bằng khả năng thương mại hóa, qua đó biến mỗi bài đăng, video Reels hay Story thành một kênh bán hàng hiệu quả trong hệ sinh thái thương mại điện tử số.
Việc Meta mở rộng từ Facebook Affiliate sang Instagram Affiliate cho thấy cuộc cạnh tranh với TikTok giờ đây không chỉ xoay quanh thời lượng xem video hay số lượng người dùng, mà đã chuyển sang cuộc đua giữ chân các nhà sáng tạo nội dung bằng khả năng thương mại hóa, qua đó biến mỗi bài đăng, video Reels hay Story thành một kênh bán hàng hiệu quả trong hệ sinh thái thương mại điện tử số.
Mời quý độc giả xem thêm video: 'Sứa ma' nước ngọt: Ngủ quên dưới đáy hồ, thức dậy là kỳ quan hiếm gặp.
Thiên Trang (TH)
#Meta #Shopee #Instagram #thương mại điện tử #Affiliate #mua sắm

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Gallery Video Podcast Infographic eMagazine
TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT