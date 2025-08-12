Mới đây, một chiếc Lamborghini Revuelto trị giá khoảng 577.500 – 722.000 USD bất ngờ bốc cháy khi đang đổ xăng ở Seoul, Hàn Quốc.

Video: Ra mắt siêu xe Lamborghini Revuelto tại Hàn Quốc.

Vụ việc xảy ra vào tối 8/8/2025 vừa qua. Theo cơ quan cứu hỏa địa phương, đám cháy bùng phát từ khu vực cổ nạp nhiên liệu. Tài xế, một người đàn ông ngoài 50 tuổi, và nhân viên trạm xăng ngoài 40 tuổi bị bỏng độ hai. Chủ xe được xác định là một doanh nhân nổi tiếng.

Lamborghini Revuelto hơn 700.000 USD bất ngờ "phát hoả" tại trạm xăng.

Lực lượng cứu hỏa đã huy động 26 xe chữa cháy và 85 lính cứu hỏa, khống chế hoàn toàn ngọn lửa trong khoảng 30 phút sau khi xảy ra sự cố.

Lamborghini Revuelto là mẫu siêu xe đắt đỏ bậc nhất thị trường và thiệt hại từ vụ cháy được dự đoán rất lớn. Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng Hàn Quốc điều tra làm rõ.