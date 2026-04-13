Intel vượt TSMC giành hợp đồng đóng gói chip AI cho Google và Amazon

Intel Foundry là đơn vị duy nhất ngoài TSMC có danh mục đóng gói chip tiên tiến tương đương, với tổng cam kết từ khách hàng đã đạt hàng tỷ USD trong năm nay.

Đóng gói chip tiên tiến (advanced packaging) đã trở thành yếu tố sống còn trong ngành công nghiệp bán dẫn, quan trọng không kém gì bản thân chip.

Khi tốc độ thu nhỏ bóng bán dẫn theo định luật Moore ngày càng chậm lại, các nhà sản xuất như NVIDIA đã tìm đến giải pháp này để tăng hiệu năng mà không cần phụ thuộc hoàn toàn vào việc thu nhỏ quy trình.

Hiện tại, TSMC gần như độc quyền đáp ứng nhu cầu đóng gói tiên tiến, với sản phẩm như CoWoS-L được dùng rộng rãi trong các kiến trúc chip AI.

Vấn đề là nguồn cung từ hãng chip Đài Loan này đang bị thắt chặt nghiêm trọng, thậm chí còn khan hiếm hơn cả chip thông thường.

Điều đó mở ra cơ hội cho Intel Foundry, hiện là đơn vị duy nhất sở hữu danh mục đóng gói tiên tiến có thể sánh ngang TSMC. Theo tờ WIRED, Google và Amazon đang trong quá trình đàm phán với Intel để sử dụng dịch vụ đóng gói EMIB.

Cả hai công ty đều tự thiết kế chip riêng nhưng thuê ngoài một phần quy trình sản xuất. Cụ thể, chip TPU của Google và chip Trainium của Amazon có thể sẽ tích hợp công nghệ EMIB-T của Intel trong các thế hệ tiếp theo.

Giám đốc tài chính David Zinsner trước đó cho biết các khách hàng sẵn sàng ký cam kết và chấp nhận trả tiền trước đạt mức hàng tỷ USD để đặt chỗ công suất sản xuất, thể hiện sự tin tưởng vào công nghệ EMIB và các giải pháp đóng gói khác của Intel.

Một điểm yếu của TSMC là phần lớn năng lực sản xuất đóng gói tiên tiến tập trung tại Đài Loan, vừa tiềm ẩn rủi ro địa chính trị vừa hạn chế khả năng phục vụ thêm khách hàng mới.

Các dây chuyền CoWoS hiện đã bị các khách hàng lâu năm chiếm dụng gần hết. Điều này khiến Intel trở thành lựa chọn thực tế còn lại cho các công ty thiết kế chip và các tập đoàn công nghệ lớn đang tìm kiếm đối tác đóng gói tiên tiến.

Theo lộ trình Intel công bố, các chi tiết về cam kết khách hàng dự kiến sẽ được tiết lộ trong nửa cuối năm 2026. Thông tin cụ thể hơn có thể xuất hiện tại buổi công bố kết quả kinh doanh tiếp theo, dự kiến vào ngày 23/4.