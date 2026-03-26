Zenbook Duo 2026, Laptop hai màn hình đột phá

Asus ra mắt Zenbook Duo 2026 với thiết kế hai màn hình OLED 14 inch, viền siêu mỏng, chip Intel Panther Lake và thời lượng pin gần 7 giờ.

Thiên Trang (TH)
Zenbook Duo 2026 đánh dấu bước tiến lớn của Asus trong ý tưởng laptop hai màn hình, mang lại trải nghiệm thực tế hơn so với thế hệ 2024. (Genk)
Máy sở hữu hai màn hình OLED 14 inch độ phân giải 2880x1800, viền mỏng hơn 70%, hiển thị liền mạch và hỗ trợ tần số quét 144Hz.(Genk)
Kickstand tích hợp cho phép linh hoạt chuyển đổi nhiều chế độ: laptop truyền thống, hai màn hình với bàn phím rời, dựng dọc như workstation hay chia sẻ nội dung.(Genk)
Bàn phím tháo rời kết nối nam châm, hành trình phím được tinh chỉnh rõ ràng, mang lại cảm giác gõ thoải mái và gần như full-size.(Genk)
Thiết kế mới giúp người dùng có thể đặt bàn phím trên bàn hoặc đùi, tạo trải nghiệm giống setup desktop thu nhỏ, phù hợp cho làm việc di động.(Genk)
Zenbook Duo 2026 được trang bị chip Intel Core Ultra Series 3 (Panther Lake), hiệu năng mạnh mẽ, duy trì ổn định ngay cả khi dùng pin.(Genk)
GPU Arc Xe3 tích hợp đủ sức xử lý đồ họa, hỗ trợ chơi game phổ biến với khung hình ổn định nhờ công nghệ XeSS và Frame Generation.(Genk)
Thời lượng pin gần 7 giờ khi dùng cả hai màn hình, trọng lượng 1,65kg cùng củ sạc nhỏ gọn giúp thiết bị trở thành lựa chọn hấp dẫn cho người dùng sáng tạo và làm việc di động.(Genk)
