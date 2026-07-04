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[GALLERY] “Giường tầng trên mây” và cuộc cách mạng hạng phổ thông hàng không

Kinh doanh - Địa ốc

[GALLERY] “Giường tầng trên mây” và cuộc cách mạng hạng phổ thông hàng không

Hệ thống giường nằm đầu tiên dành cho hành khách Economy – Air New Zealand đang thử giải bài toán lớn nhất của những chuyến bay siêu dài ở độ cao 10.000 mét.

Trường Hân
Trong nhiều thập kỷ, khả năng nằm ngủ trên máy bay gần như là đặc quyền của hành khách hạng thương gia hoặc hạng nhất. Đối với hạng phổ thông, dù ghế ngồi ngày càng được cải tiến, việc ngủ trên những chuyến bay kéo dài 15–18 giờ vẫn là trải nghiệm đầy thử thách. Chính từ thực tế đó, Air New Zealand đã phát triển Economy Skynest, được hãng mô tả là hệ thống giường tầng đầu tiên trên thế giới dành riêng cho hành khách phổ thông trên các chuyến bay đường dài. ﻿Ảnh: Air New Zealand
Trong nhiều thập kỷ, khả năng nằm ngủ trên máy bay gần như là đặc quyền của hành khách hạng thương gia hoặc hạng nhất. Đối với hạng phổ thông, dù ghế ngồi ngày càng được cải tiến, việc ngủ trên những chuyến bay kéo dài 15–18 giờ vẫn là trải nghiệm đầy thử thách. Chính từ thực tế đó, Air New Zealand đã phát triển Economy Skynest, được hãng mô tả là hệ thống giường tầng đầu tiên trên thế giới dành riêng cho hành khách phổ thông trên các chuyến bay đường dài.
﻿Ảnh: Air New Zealand
Theo công bố của Air New Zealand, Skynest gồm 6 khoang giường nằm, bố trí thành hai cụm ba tầng, đặt giữa khoang Premium Economy và Economy trên máy bay Boeing 787 Dreamliner, phục vụ những đường bay siêu dài như Auckland – New York, sau đó mới xem xét mở rộng sang các tuyến khác nếu nhận được phản hồi tích cực. Hãng kỳ vọng đây sẽ là lợi thế cạnh tranh trong bối cảnh các chuyến bay kéo dài trên 16 giờ ngày càng phổ biến. ﻿ Ảnh: Air New Zealand
Theo công bố của Air New Zealand, Skynest gồm 6 khoang giường nằm, bố trí thành hai cụm ba tầng, đặt giữa khoang Premium Economy và Economy trên máy bay Boeing 787 Dreamliner, phục vụ những đường bay siêu dài như Auckland – New York, sau đó mới xem xét mở rộng sang các tuyến khác nếu nhận được phản hồi tích cực. Hãng kỳ vọng đây sẽ là lợi thế cạnh tranh trong bối cảnh các chuyến bay kéo dài trên 16 giờ ngày càng phổ biến.
﻿ Ảnh: Air New Zealand
Mỗi khoang được trang bị nệm, gối cỡ lớn, ga trải giường, chăn, đèn đọc sách riêng, cổng sạc USB, cửa thông gió độc lập và hệ thống ánh sáng được tối ưu cho giấc ngủ. Mỗi giường đều có dây an toàn để hành khách vẫn có thể ở nguyên vị trí khi máy bay gặp nhiễu động. ﻿Ảnh: Air New Zealand
Mỗi khoang được trang bị nệm, gối cỡ lớn, ga trải giường, chăn, đèn đọc sách riêng, cổng sạc USB, cửa thông gió độc lập và hệ thống ánh sáng được tối ưu cho giấc ngủ. Mỗi giường đều có dây an toàn để hành khách vẫn có thể ở nguyên vị trí khi máy bay gặp nhiễu động.
﻿Ảnh: Air New Zealand
Ý tưởng Skynest được thai nghén trong nhiều năm, sau thành công của Skycouch – sản phẩm cho phép biến ba ghế Economy thành một mặt phẳng để nghỉ ngơi. Tuy nhiên, hãng nhận thấy hành khách trên các đường bay siêu dài như Auckland – New York hay Auckland – Chicago vẫn mong muốn có một không gian nằm ngủ thực sự. Vì vậy, Skynest được thiết kế như một khoang nghỉ riêng biệt thay vì tích hợp vào ghế ngồi thông thường. ﻿Ảnh: Air New Zealand
Ý tưởng Skynest được thai nghén trong nhiều năm, sau thành công của Skycouch – sản phẩm cho phép biến ba ghế Economy thành một mặt phẳng để nghỉ ngơi. Tuy nhiên, hãng nhận thấy hành khách trên các đường bay siêu dài như Auckland – New York hay Auckland – Chicago vẫn mong muốn có một không gian nằm ngủ thực sự. Vì vậy, Skynest được thiết kế như một khoang nghỉ riêng biệt thay vì tích hợp vào ghế ngồi thông thường.
﻿Ảnh: Air New Zealand
Không giống một hạng ghế mới, Skynest hoạt động như một dịch vụ bổ sung. Hành khách vẫn mua vé Economy hoặc Premium Economy như thông thường, sau đó có thể đặt thêm một phiên sử dụng Skynest. Mỗi phiên kéo dài khoảng 4 giờ, với thời gian chuyển tiếp khoảng 30 phút để tiếp viên thay ga, vệ sinh và chuẩn bị cho lượt khách tiếp theo. Trong giai đoạn đầu, mỗi hành khách chỉ được đặt một phiên trên mỗi chuyến bay nhằm đảm bảo nhiều người có cơ hội sử dụng. ﻿Ảnh: Air New Zealand
Không giống một hạng ghế mới, Skynest hoạt động như một dịch vụ bổ sung. Hành khách vẫn mua vé Economy hoặc Premium Economy như thông thường, sau đó có thể đặt thêm một phiên sử dụng Skynest. Mỗi phiên kéo dài khoảng 4 giờ, với thời gian chuyển tiếp khoảng 30 phút để tiếp viên thay ga, vệ sinh và chuẩn bị cho lượt khách tiếp theo. Trong giai đoạn đầu, mỗi hành khách chỉ được đặt một phiên trên mỗi chuyến bay nhằm đảm bảo nhiều người có cơ hội sử dụng.
﻿Ảnh: Air New Zealand
Phát biểu tại sự kiện du lịch quốc tế TRENZ, bà Leanne Geraghty, khi đó là Giám đốc Khách hàng và Bán hàng của Air New Zealand, cho rằng Skynest sẽ là “một yếu tố thay đổi cuộc chơi” đối với trải nghiệm của hành khách hạng phổ thông. Theo bà, lịch sử hơn 80 năm của hãng luôn gắn với việc vượt qua những giới hạn của ngành hàng không, và Skynest là bước tiếp theo trong hành trình đổi mới đó. ﻿ Ảnh: Air New Zealand
Phát biểu tại sự kiện du lịch quốc tế TRENZ, bà Leanne Geraghty, khi đó là Giám đốc Khách hàng và Bán hàng của Air New Zealand, cho rằng Skynest sẽ là “một yếu tố thay đổi cuộc chơi” đối với trải nghiệm của hành khách hạng phổ thông. Theo bà, lịch sử hơn 80 năm của hãng luôn gắn với việc vượt qua những giới hạn của ngành hàng không, và Skynest là bước tiếp theo trong hành trình đổi mới đó.
﻿ Ảnh: Air New Zealand
Không chỉ giới chuyên môn, truyền thông quốc tế cũng dành nhiều sự chú ý cho sản phẩm này. Chuyên trang AirlineRatings đánh giá Skynest là một trong những yếu tố giúp Air New Zealand tiếp tục được vinh danh ở hạng mục Best Economy Class 2024, nhận định đây là nỗ lực hiếm hoi nhằm cải thiện chất lượng giấc ngủ cho hành khách phổ thông thay vì chỉ tập trung vào khoang cao cấp. ﻿Ảnh: Air New Zealand
Không chỉ giới chuyên môn, truyền thông quốc tế cũng dành nhiều sự chú ý cho sản phẩm này. Chuyên trang AirlineRatings đánh giá Skynest là một trong những yếu tố giúp Air New Zealand tiếp tục được vinh danh ở hạng mục Best Economy Class 2024, nhận định đây là nỗ lực hiếm hoi nhằm cải thiện chất lượng giấc ngủ cho hành khách phổ thông thay vì chỉ tập trung vào khoang cao cấp.
﻿Ảnh: Air New Zealand
Trong chương trình của CNN, CEO Air New Zealand Nikhil Ravishankar cho biết các khoang Skynest được bố trí theo dạng hai cụm giường ba tầng hình chữ V. Ông giải thích tất cả hành khách sẽ bắt đầu và kết thúc phiên nghỉ cùng một thời điểm để đơn giản hóa việc vận hành, đồng thời nhấn mạnh rằng với những quốc gia xa xôi như New Zealand, đổi mới là điều kiện để cạnh tranh chứ không phải một dự án mang tính phô trương. ﻿ Ảnh: Air New Zealand
Trong chương trình của CNN, CEO Air New Zealand Nikhil Ravishankar cho biết các khoang Skynest được bố trí theo dạng hai cụm giường ba tầng hình chữ V. Ông giải thích tất cả hành khách sẽ bắt đầu và kết thúc phiên nghỉ cùng một thời điểm để đơn giản hóa việc vận hành, đồng thời nhấn mạnh rằng với những quốc gia xa xôi như New Zealand, đổi mới là điều kiện để cạnh tranh chứ không phải một dự án mang tính phô trương.
﻿ Ảnh: Air New Zealand
Những người từng trải nghiệm mô hình trưng bày của Skynest trong các sự kiện giới thiệu sản phẩm đánh giá cao cảm giác được nằm duỗi thẳng cơ thể – điều gần như không thể có ở hạng phổ thông. Tuy nhiên, cũng có những ý kiến băn khoăn về thời lượng sử dụng bốn giờ, tiếng ngáy của những hành khách khác hay mức giá dịch vụ bổ sung. Trên các diễn đàn hàng không, nhiều người cho rằng đây vẫn là một bước tiến đáng giá bởi phần lớn hành khách Economy hiếm khi ngủ được quá vài giờ trong suốt chuyến bay. ﻿Ảnh: Air New Zealand
Những người từng trải nghiệm mô hình trưng bày của Skynest trong các sự kiện giới thiệu sản phẩm đánh giá cao cảm giác được nằm duỗi thẳng cơ thể – điều gần như không thể có ở hạng phổ thông. Tuy nhiên, cũng có những ý kiến băn khoăn về thời lượng sử dụng bốn giờ, tiếng ngáy của những hành khách khác hay mức giá dịch vụ bổ sung. Trên các diễn đàn hàng không, nhiều người cho rằng đây vẫn là một bước tiến đáng giá bởi phần lớn hành khách Economy hiếm khi ngủ được quá vài giờ trong suốt chuyến bay.
﻿Ảnh: Air New Zealand
Từ một ý tưởng tưởng như chỉ xuất hiện trong các bản vẽ thiết kế, Skynest đang mở ra một hướng tiếp cận mới cho ngành hàng không: thay vì chỉ nâng cấp ghế ngồi, các hãng có thể bán chính thời gian nghỉ ngơi như một dịch vụ. Nếu mô hình này chứng minh được hiệu quả về vận hành và kinh doanh, Skynest không chỉ là sáng kiến của Air New Zealand mà có thể trở thành tiền đề cho một chuẩn mực mới của những chuyến bay đường dài trong tương lai. ﻿Ảnh: Designboom
Từ một ý tưởng tưởng như chỉ xuất hiện trong các bản vẽ thiết kế, Skynest đang mở ra một hướng tiếp cận mới cho ngành hàng không: thay vì chỉ nâng cấp ghế ngồi, các hãng có thể bán chính thời gian nghỉ ngơi như một dịch vụ. Nếu mô hình này chứng minh được hiệu quả về vận hành và kinh doanh, Skynest không chỉ là sáng kiến của Air New Zealand mà có thể trở thành tiền đề cho một chuẩn mực mới của những chuyến bay đường dài trong tương lai.
﻿Ảnh: Designboom
Trường Hân
#Air New Zealand #giường tầng #hạng phổ thông #bay dài #Skynest #đổi mới hàng không

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