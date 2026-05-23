Người dùng đánh giá Jaecoo J7 SHS-P sau hơn 15.000 km trải nghiệm

Sở hữu mẫu xe SUV Jaecoo J7 SHS-P không chỉ nằm ở những con số tiêu hao nhiên liệu, mà còn là cảm giác cầm lái một chiếc xe phù hợp với nhịp sống hiện đại.

Có những chiếc xe được mua vì nhu cầu di chuyển. Nhưng cũng có những chiếc xe khiến người ta muốn đi nhiều hơn, lái nhiều hơn và tận hưởng hành trình theo một cách rất khác biệt. Với anh Nguyễn Ngọc Minh Đức (TP.HCM), Jaecoo J7 SHS-P là chiếc xe như vậy.

Chiếc xe của những hành trình tận hưởng

“Từ ngày lấy chiếc J7 SHS-P về, mình thích lái xe hơn hẳn. Nhiều lúc rảnh chỉ muốn chạy vài vòng quanh thành phố, nghe nhạc rồi ngắm đường phố thôi cũng thấy thư giãn”, anh Đức chia sẻ sau hơn một năm sử dụng chiếc SUV plug-in hybrid này.

Trước khi chuyển sang Jaecoo J7 SHS-P, anh Đức sử dụng một mẫu sedan Nhật khá tiết kiệm nhiên liệu. Tuy nhiên, với cá tính đam mê xê dịch, khi những chuyến camping, roadtrip cùng bạn bè ngày càng nhiều, anh bắt đầu muốn một chiếc xe gầm cao, đa dụng hơn nhưng vẫn phải tiết kiệm và phù hợp với nhu cầu sử dụng hàng ngày.

Là người đã có hơn 3 năm sử dụng xe điện, anh hiểu khá rõ ưu và nhược điểm của xe điện. Theo anh, xe điện mang lại trải nghiệm vận hành rất thú vị trong đô thị, nhưng khi đi xa vẫn tồn tại những giới hạn nhất định liên quan đến quãng đường và hạ tầng sạc. “Xe điện đi trong phố rất thích, nhưng nếu đi đường dài thì phải tính trước chuyện sạc ở đâu, nghỉ ở đâu. Mình không thích cảm giác phải lên kế hoạch quá nhiều cho một chuyến đi”, anh nói.

Và Jaecoo J7 SHS-P xuất hiện đúng lúc như một lựa chọn “vừa đủ”. “Mỗi ngày đi làm trong thành phố, mình gần như chỉ dùng điện để chạy. Nhưng cuối tuần muốn đi đâu xa thì cứ đổ xăng rồi đi thôi, không cần nghĩ nhiều tới chuyện tìm trạm sạc”, anh Đức chia sẻ.

Một chiếc xe cho những chuyến đi nhẹ nhàng hơn

Sau hơn 15.000 km sử dụng, anh Đức cho biết mình chỉ đổ đầy bình khoảng 9–10 lần – con số khiến ngay cả bản thân anh cũng bất ngờ. “Một bình xăng đầy cùng pin đầy mình từng chạy hơn 1.200 km rất dễ dàng. Điều đó khiến cảm giác đi xa thoải mái hơn rất nhiều”, anh kể.

Nhưng điều khiến anh gắn bó với Jaecoo J7 SHS-P lại không nằm ở những con số tiêu hao nhiên liệu. Đó là cảm giác chiếc xe này phù hợp với nhịp sống hiện tại của anh. “Mình thích sự êm ái của xe. Đi trong phố rất nhẹ nhàng, không bị ồn hay rung nhiều. Những lúc chạy cao tốc, xe vẫn đầm và chắc chắn. Nó khiến việc lái xe trở nên thư giãn hơn rất nhiều”, anh nói.

Là người thường xuyên đi camping, anh Đức đặc biệt thích khả năng cấp nguồn điện trực tiếp từ xe – tính năng mà theo anh “chỉ khi dùng thực tế mới thấy đáng giá”. “Mình có thể lấy điện từ xe để dùng cho bếp điện, bình đun nước, nồi chiên không dầu hay thắp sáng khi dựng lều. Những buổi tối ngồi ngoài trời cùng bạn bè, mở nhạc, pha cà phê rồi dùng điện trực tiếp từ xe, cảm giác rất chill”, anh cười nói.

Không chỉ anh Đức, anh Phan Duy Dương – khách hàng tại Đắk Nông và cũng là một trong những khách hàng tiên phong sở hữu Jaecoo J7 SHS-P – cũng cho biết chiếc SUV plug-in hybrid này đang thay đổi khá nhiều thói quen di chuyển hàng ngày của mình.

Làm công việc kinh doanh và thường xuyên phải di chuyển, anh Dương cho biết phần lớn nhu cầu đi lại hàng ngày của anh chỉ khoảng 30–40 km. Vì vậy, chiếc xe gần như hoạt động như một mẫu EV trong đô thị. “Bình thường mình chỉ sạc điện rồi đi làm hàng ngày, rất ít khi phải dùng tới xăng. Có khi gần 2 tháng mình mới đổ xăng lại”, anh Dương chia sẻ.

Theo anh, điều mình thích nhất ở J7 SHS-P là cảm giác linh hoạt: đi trong phố thì êm ái và tiết kiệm như xe điện, nhưng khi cần đi xa cùng bạn bè hoặc đi du lịch thì vẫn rất chủ động. “Gia đình mình rất thích đi du lịch vào cuối tuần. Những lúc đi xa thì chỉ cần đổ xăng rồi đi thôi, không cần phải lo chuyện tìm trạm sạc hay canh thời gian sạc pin”, anh nói.

Với anh Dương, Jaecoo J7 SHS-P không chỉ hỗ trợ tốt cho công việc hàng ngày mà còn trở thành một người bạn đồng hành đúng nghĩa trong cuộc sống.

Không chỉ là phương tiện di chuyển

Trong hơn một năm qua, Jaecoo J7 SHS-P đã cùng anh Đức đi qua nhiều cung đường từ Phan Thiết, Đà Lạt tới Quy Nhơn hay Đà Nẵng. Nhưng chuyến đi khiến anh nhớ nhất lại không phải một chuyến du lịch.

Đó là lần anh chở mẹ đi tái khám bệnh. “Anh thường đưa mẹ đi khám định kỳ. Hôm đó sau khi khám xong, hai mẹ con chạy vòng quanh thành phố rồi nghỉ ngay trên xe. Ghế ngả ra rất rộng, bật điều hòa lên rồi nằm nghỉ giữa trưa nắng thấy cực kỳ thoải mái. Lúc đó anh mới thấy chiếc xe này thật sự hữu ích với cuộc sống của mình”, anh kể.

Câu chuyện của anh Nguyễn Ngọc Minh Đức tại TP.HCM hay anh Phan Duy Dương tại Đắk Nông chỉ là hai trong số nhiều khách hàng tiên phong lựa chọn Jaecoo J7 SHS-P. Với họ, chiếc xe không đơn thuần là phương tiện di chuyển, mà dần trở thành người bạn đồng hành trong cuộc sống hàng ngày – nơi những chuyến đi trở nên nhẹ nhàng hơn, thoải mái hơn và đáng tận hưởng hơn rất nhiều.