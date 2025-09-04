Hà Nội

Gái xinh Hàn Quốc hút triệu lượt tim khi diện trang phục quân đội

Cộng đồng trẻ

Gái xinh Hàn Quốc hút triệu lượt tim khi diện trang phục quân đội

Tham gia một show truyền hình với chủ đề huấn luyện quân sự, Jang Wonyoung - nữ idol được mệnh danh "công chúa Kpop" xuất hiện với hình ảnh mới lạ.

Trầm Phương
Jang Wonyoung, thành viên nhóm nhạc IVE và cựu thành viên IZ*ONE, một lần nữa khiến cộng đồng mạng "dậy sóng" khi xuất hiện trong trang phục quân đội. Loạt hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội đã nhanh chóng thu về hàng triệu lượt thích và hàng chục nghìn bình luận từ người hâm mộ. (Ảnh: IGNV)
Trong những hình ảnh được đăng tải, Wonyoung xuất hiện với bộ đồng phục quân đội màu rằn ri đặc trưng, tạo nên sự tương phản thú vị với hình ảnh nữ tính, dịu dàng thường thấy của cô. (Ảnh: IGNV)
Mái tóc dài óng ả kết hợp với đôi mắt biểu cảm đã tạo nên những khoảnh khắc ấn tượng, khiến người xem không thể rời mắt. (Ảnh: IGNV)
Trong một số hình ảnh, cô thực hiện động tác chào quân đội chuẩn mực, thể hiện sự nghiêm túc và chuyên nghiệp khi tham gia chương trình. (Ảnh: IGNV)
Bối cảnh thiên nhiên xanh mát với núi đồi trùng điệp càng làm tăng thêm vẻ đẹp tự nhiên và cuốn hút của nữ idol. (Ảnh: IGNV)
Ngay sau khi những hình ảnh này được đăng tải, cộng đồng fan đã không giấu được sự phấn khích. Nhiều bình luận ca ngợi vẻ đẹp đa dạng của Wonyoung, từ hình ảnh công chúa ngọt ngào đến phong cách mạnh mẽ, cá tính trong trang phục quân sự. (Ảnh: IGNV)
Wonyoung gần đây tham gia một chương trình truyền hình thực tế với chủ đề huấn luyện quân sự, cùng với Kai (EXO). Đây là xu hướng phổ biến trong ngành giải trí Hàn Quốc, nơi các nghệ sĩ tham gia những thử thách khác nhau để mang đến trải nghiệm mới mẻ cho khán giả. (Ảnh: IGNV)
Không chỉ thu hút bởi nhan sắc, Wonyoung còn được khen ngợi về tinh thần thể thao và sự chuyên nghiệp khi tham gia các hoạt động thử thách trong chương trình. (Ảnh: IGNV)
Chương trình khi được phát sóng dự kiến sẽ thu hút lượng người xem khổng lồ nhờ tầm ảnh hưởng của nữ idol. (Ảnh: IGNV)
Sinh năm 2004, Jang Wonyoung đã khẳng định được vị thế của mình trong làng giải trí Kpop. Sau khi IZ*ONE kết thúc hoạt động, cô tiếp tục tỏa sáng cùng nhóm IVE với những ca khúc hit liên tiếp. (Ảnh: IGNV)
Trầm Phương
#Jang Wonyoung #trang phục quân đội #Kpop #IVE #sao Hàn #công chúa Kpop

