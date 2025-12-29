Rosé diện váy ngủ, khoe nhan sắc quyến rũ khiến netizen không thể rời mắt

Rosé bất ngờ “đốn tim” cộng đồng mạng khi chia sẻ loạt ảnh đời thường trong không gian ấm cúng, khoác lên mình chiếc váy ngủ mỏng nhẹ nhưng đầy tinh tế.
Ngoài mặt tiền gạch kính, căn biệt thự còn ghi điểm với sân trong làm trung tâm, mang đến một trải nghiệm sống chậm, nhẹ nhàng giữa lòng Bali.
Bốn loại cây cảnh dễ trồng, tượng trưng cho sự thịnh vượng và bình an, giúp ban công nhà bạn trở thành nơi phát tài và giữ gìn năng lượng tích cực.
Những ngày cuối năm, Sĩ Thanh tiếp tục khiến người hâm mộ xuýt xoa khi tung loạt ảnh mới khoe nhan sắc đằm thắm, đầy mê hoặc.
Làng hoa Sa Đéc thủ phủ hoa kiểng miền Tây chính thức được công nhận di sản quốc gia, khẳng định giá trị làng nghề trăm năm và sức hút du lịch mỗi dịp cuối năm.
4 công thức tẩy tế bào chết cho môi đơn giản tại nhà, giúp loại bỏ da khô, phục hồi độ ẩm và mang lại đôi môi hồng hào, mềm mịn mùa đông.
Các thợ lặn ở hồ Ontario đã phát hiện ra một con tàu đắm bí ẩn có niên đại hàng trăm năm, với cột buồm vẫn còn đứng vững.
Phù điêu cá heo cổ xưa, mang ý nghĩa may mắn cho thủy thủ, vừa được phát hiện tại thành phố cổ Patara, Thổ Nhĩ Kỳ, gần ngọn hải đăng Nero.
Vivo S50 Pro mini gây sốc khi mang Snapdragon 8 Gen 5, pin 6.500 mAh và camera tele xuống mức giá chỉ hơn 13 triệu đồng.
Sau hơn một tháng sinh con, Diễm Hương chủ động quay lại guồng quay công việc. Mới nhất, người đẹp tiết lộ lý do sớm đi làm.
Ở tuổi 35, Helen Thanh Thảo vẫn khiến cộng đồng mạng không khỏi trầm trồ khi liên tục chia sẻ những khung hình khoe vóc dáng gợi cảm cùng thần thái cuốn hút.
Chỉ vì bị từ chối trong tình yêu, gã trai trẻ đã mua thuốc chuột cho bạn gái uống rồi tìm mọi cách tự tử, nhưng bất thành.
Ấn Độ phát hiện mê cung hình tròn cổ đại lớn nhất, được cho là có liên kết với các tuyến đường thương mại của La Mã.
Agustinia là loài khủng long ăn thực vật bí ẩn, nổi tiếng với cấu trúc cơ thể khác thường khiến giới khoa học tranh luận nảy lửa.
Sau Ấn Độ, mẫu xe sedan cỡ B Honda City 2026 phiên bản mới sẽ tiếp tục ra mắt những thị trường toàn cầu khác, bao gồm cả Việt Nam.
Những ngày cuối năm rừng Trường Nhãn ở Phong Nha – Kẻ Bàng bước vào mùa thay lá, nhuộm đỏ vàng đại ngàn đá vôi, tạo nên khung cảnh giao mùa ấn tượng.
Trong tháng cuối năm, 3 con giáp này gặp quý nhân giúp đỡ, đạt thành tựu lớn, chuẩn bị đón Tết ấm no, viên mãn và tràn đầy hy vọng.
Nằm giữa vùng cao nguyên khô hạn miền trung Mexico, Vườn quốc gia Tehuacán–Cuicatlán là kho báu sinh học và văn hóa độc đáo hiếm có trên thế giới.
Phòng khách tràn ngập ánh sáng tự nhiên vừa giúp không gian trở nên rộng rãi, thoáng đãng đồng thời mang lại cảm giác dễ chịu, tốt cho sức khỏe.
Các nhà khảo cổ học Peru phát hiện một bức tranh tường ba chiều được khắc bởi một nền văn minh chưa từng được biết đến cách đây khoảng 3.000 năm trước.
Sở hữu khuôn mặt đặc biệt với viền lông như đeo kính, dơi ngựa đeo kính (Pteropus conspicillatus) là một trong những loài dơi lớn và ấn tượng nhất thế giới.