Rosé diện váy ngủ, khoe nhan sắc quyến rũ khiến netizen không thể rời mắt

Cộng đồng trẻ

Rosé bất ngờ “đốn tim” cộng đồng mạng khi chia sẻ loạt ảnh đời thường trong không gian ấm cúng, khoác lên mình chiếc váy ngủ mỏng nhẹ nhưng đầy tinh tế.

Thiên Anh
Không cần tạo hình sân khấu cầu kỳ hay ánh đèn rực rỡ, Rosé vẫn ghi điểm tuyệt đối với vẻ đẹp quyến rũ rất riêng – dịu dàng, mong manh mà vẫn toát lên khí chất ngôi sao toàn cầu.
Trong loạt ảnh, Rosé xuất hiện với mái tóc vàng óng đặc trưng buông xõa tự nhiên, làn da trắng mịn nổi bật dưới ánh đèn vàng ấm áp.
Thiết kế váy ngủ mang chất liệu mềm rủ, phom dáng nhẹ nhàng giúp tôn lên vóc dáng mảnh mai, đôi chân thon dài trứ danh của nữ ca sĩ.
Sự gợi cảm ở Rosé không đến từ sự phô trương, mà nằm ở thần thái thả lỏng, ánh nhìn trong trẻo pha chút mơ màng, khiến người xem có cảm giác vừa gần gũi vừa cuốn hút.
Nhiều netizen nhận xét, Rosé sở hữu kiểu quyến rũ rất “đắt giá”: nữ tính, tinh tế và đầy cảm xúc.
Gương mặt thanh thoát với sống mũi cao, đôi môi hồng tự nhiên cùng biểu cảm mềm mại giúp cô toát lên vẻ đẹp mong manh nhưng không hề nhạt nhòa.
Dù chỉ diện váy ngủ đơn giản trong khung cảnh đời thường, Rosé vẫn khiến mạng xã hội “bùng nổ” bởi khí chất sang trọng khó trộn lẫn.
Bên cạnh nhan sắc ngày càng thăng hạng, cuộc sống và sự nghiệp của Rosé cũng luôn là tâm điểm chú ý. Tên thật là Park Chae-young (Roseanne Park), sinh năm 1997, cô là giọng ca chính của nhóm nhạc nữ toàn cầu BLACKPINK.
Sở hữu âm sắc độc đáo, giàu cảm xúc, Rosé được người hâm mộ ưu ái gọi là “bông hồng nước Úc” – biểu tượng cho sự mềm mại nhưng đầy nội lực trong K-pop.
Ra mắt cùng BLACKPINK vào năm 2016, Rosé nhanh chóng khẳng định vị trí không thể thay thế trong nhóm nhờ giọng hát đặc trưng và phong thái biểu diễn cuốn hút. Đến năm 2021, cô chính thức ra mắt solo với album đĩa đơn R, tạo nên cơn sốt toàn cầu. Hai ca khúc On the Ground và Gone liên tiếp lập kỷ lục, trong đó On the Ground trở thành bài hát có thứ hạng cao nhất trên Billboard Hot 100 đối với một nghệ sĩ solo nữ K-pop tại thời điểm phát hành.
