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[GALLERY] Freelander 8 giá gần 1,2 tỷ đồng nhận hơn 10.000 đơn sau 48 giờ

Số hóa - Xe

[GALLERY] Freelander 8 giá gần 1,2 tỷ đồng nhận hơn 10.000 đơn sau 48 giờ

Freelander 8 đã nhận hơn 10.000 đơn đặt cọc trong vòng 48 giờ kể từ khi mở bán trước vào ngày 14/8 theo thông tin do liên doanh Chery-Jaguar Land Rover công bố.

Tâm Võ
Mẫu xe SUV Freelander 8 đã nhận hơn 10.000 đơn đặt cọc trong vòng 48 giờ kể từ khi mở bán trước vào ngày 14/8 vừa qua theo thông tin do liên doanh Chery-Jaguar Land Rover công bố. Mẫu xe này có giá khởi điểm 339.900 Nhân dân tệ (khoảng 1,189 tỷ đồng).
Mẫu xe SUV Freelander 8 đã nhận hơn 10.000 đơn đặt cọc trong vòng 48 giờ kể từ khi mở bán trước vào ngày 14/8 vừa qua theo thông tin do liên doanh Chery-Jaguar Land Rover công bố. Mẫu xe này có giá khởi điểm 339.900 Nhân dân tệ (khoảng 1,189 tỷ đồng).
Đối với Freelander 8 phiên bản 5 chỗ trong khi con số tương ứng của các phiên bản 6 chỗ là 349.900 Nhân dân tệ (khoảng 1,224 tỷ đồng). Ngoài ra, xe còn có phiên bản giới hạn First Edition chỉ sản xuất 1.000 chiếc với giá niêm yết 459.900 Nhân dân tệ (tương đương 1,609 tỷ đồng).
Đối với Freelander 8 phiên bản 5 chỗ trong khi con số tương ứng của các phiên bản 6 chỗ là 349.900 Nhân dân tệ (khoảng 1,224 tỷ đồng). Ngoài ra, xe còn có phiên bản giới hạn First Edition chỉ sản xuất 1.000 chiếc với giá niêm yết 459.900 Nhân dân tệ (tương đương 1,609 tỷ đồng).
Freelander hoạt động như một thương hiệu độc lập thuộc liên doanh Chery-Jaguar Land Rover. Tuy nhiên, mẫu xe đầu tiên của thương hiệu này là Freelander 8 không mang logo Land Rover ở ngoại thất. Freelander 8 sử dụng hệ truyền động điện mở rộng phạm vi hoạt động (EREV) hiện đang là xu hướng tại thị trường Trung Quốc.
Freelander hoạt động như một thương hiệu độc lập thuộc liên doanh Chery-Jaguar Land Rover. Tuy nhiên, mẫu xe đầu tiên của thương hiệu này là Freelander 8 không mang logo Land Rover ở ngoại thất. Freelander 8 sử dụng hệ truyền động điện mở rộng phạm vi hoạt động (EREV) hiện đang là xu hướng tại thị trường Trung Quốc.
Hệ truyền động này kết hợp động cơ xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1.5L đóng vai trò như bộ mở rộng phạm vi hoạt động cho hai mô-tơ điện. Chery-JLR công bố tổng công suất của hệ thống đạt 610 kW (818 mã lực) và mô-men xoắn cực đại 813 Nm. Trong đó, mô-tơ điện phía sau có công suất tối đa 250 kW (335 mã lực) và sử dụng hộp số 2 cấp.
Hệ truyền động này kết hợp động cơ xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1.5L đóng vai trò như bộ mở rộng phạm vi hoạt động cho hai mô-tơ điện. Chery-JLR công bố tổng công suất của hệ thống đạt 610 kW (818 mã lực) và mô-men xoắn cực đại 813 Nm. Trong đó, mô-tơ điện phía sau có công suất tối đa 250 kW (335 mã lực) và sử dụng hộp số 2 cấp.
Bên cạnh đó là bộ pin CATL Freevoy dung lượng 60,3 kWh, cung cấp phạm vi hoạt động thuần điện được công bố ở mức 310 km theo tiêu chuẩn CLTC. Chery-JLR cho biết thời gian sạc pin từ 20% lên 80% là 12 phút với khả năng sạc ở mức 6C. Chery-JLR công bố động cơ của xe có hiệu suất nhiệt 45,79% và khả năng tạo ra 3,7 kWh điện năng từ mỗi lít xăng RON 92.
Bên cạnh đó là bộ pin CATL Freevoy dung lượng 60,3 kWh, cung cấp phạm vi hoạt động thuần điện được công bố ở mức 310 km theo tiêu chuẩn CLTC. Chery-JLR cho biết thời gian sạc pin từ 20% lên 80% là 12 phút với khả năng sạc ở mức 6C. Chery-JLR công bố động cơ của xe có hiệu suất nhiệt 45,79% và khả năng tạo ra 3,7 kWh điện năng từ mỗi lít xăng RON 92.
Khung gầm của Freelander 8 sử dụng hệ thống treo khí nén hai buồng kết hợp giảm chấn CCD, khóa vi sai cơ khí phía trước và hệ thống đánh lái bánh sau với góc đánh lái tối đa 10 độ. Mẫu SUV này có kích thước dài x rộng x cao lần lượt 5.118 x 2.050 x 1.898 mm và chiều dài cơ sở 3.040 mm. Chiều dài xe đạt 5.185 mm khi móc kéo chỉnh điện được mở ra.
Khung gầm của Freelander 8 sử dụng hệ thống treo khí nén hai buồng kết hợp giảm chấn CCD, khóa vi sai cơ khí phía trước và hệ thống đánh lái bánh sau với góc đánh lái tối đa 10 độ. Mẫu SUV này có kích thước dài x rộng x cao lần lượt 5.118 x 2.050 x 1.898 mm và chiều dài cơ sở 3.040 mm. Chiều dài xe đạt 5.185 mm khi móc kéo chỉnh điện được mở ra.
Khoang lái của Freelander 8 sử dụng bộ xử lý Qualcomm Snapdragon 8397 với thiết kế mặt táp-lô theo chiều ngang và vẫn duy trì các nút bấm vật lý bên dưới màn hình trung tâm Mini LED 15,6 inch. Phía sau còn có màn hình giải trí 17,3 inch gắn trên trần dành cho hàng ghế sau.
Khoang lái của Freelander 8 sử dụng bộ xử lý Qualcomm Snapdragon 8397 với thiết kế mặt táp-lô theo chiều ngang và vẫn duy trì các nút bấm vật lý bên dưới màn hình trung tâm Mini LED 15,6 inch. Phía sau còn có màn hình giải trí 17,3 inch gắn trên trần dành cho hàng ghế sau.
Freelander 8 được cung cấp với cấu hình 5 hoặc 6 chỗ. Trong đó, phiên bản 6 chỗ sử dụng cách bố trí 2+2+2. Các trang bị trong nội thất được công bố gồm ghế không trọng lực, hàng ghế thứ hai có tính năng sưởi và tích hợp đệm đỡ chân, hệ thống loa Harman Kardon tháo rời trên tựa đầu cùng 11 cổng sạc.
Freelander 8 được cung cấp với cấu hình 5 hoặc 6 chỗ. Trong đó, phiên bản 6 chỗ sử dụng cách bố trí 2+2+2. Các trang bị trong nội thất được công bố gồm ghế không trọng lực, hàng ghế thứ hai có tính năng sưởi và tích hợp đệm đỡ chân, hệ thống loa Harman Kardon tháo rời trên tựa đầu cùng 11 cổng sạc.
Hệ thống an toàn chủ động Huawei Qiankun ADS 5 được trang bị tiêu chuẩn trên toàn bộ các phiên bản. Freelander 8 đã được xuất xưởng từ dây chuyền của nhà máy Chery-Jaguar Land Rover ở thành phố Thường Thục, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc, vào ngày 30/7. Con số đặt trước được công bố cùng mục tiêu doanh số dài hạn của Freelander.
Hệ thống an toàn chủ động Huawei Qiankun ADS 5 được trang bị tiêu chuẩn trên toàn bộ các phiên bản. Freelander 8 đã được xuất xưởng từ dây chuyền của nhà máy Chery-Jaguar Land Rover ở thành phố Thường Thục, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc, vào ngày 30/7. Con số đặt trước được công bố cùng mục tiêu doanh số dài hạn của Freelander.
Thương hiệu Freelander của Chery-Jaguar Land Rover đặt tham vọng đạt doanh số toàn cầu 300.000 xe mỗi năm trong vòng 3-5 năm. Mới đây, Freelander 8 cũng đã bị bắt gặp tại Các Tiểu vương quốc Ả-Rập Thống Nhất (UAE). Những chiếc xe này được dùng để chạy thử trước khi ra mắt khách hàng Trung Đông.
Thương hiệu Freelander của Chery-Jaguar Land Rover đặt tham vọng đạt doanh số toàn cầu 300.000 xe mỗi năm trong vòng 3-5 năm. Mới đây, Freelander 8 cũng đã bị bắt gặp tại Các Tiểu vương quốc Ả-Rập Thống Nhất (UAE). Những chiếc xe này được dùng để chạy thử trước khi ra mắt khách hàng Trung Đông.
Video: Xem chi tiết mẫu xe SUV Freelander 8 của Chery-Jaguar Land Rover.
Tâm Võ
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