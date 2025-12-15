Hà Nội

Google ra mắt AI nhận diện tin nhắn lừa đảo

Số hóa

Google ra mắt AI nhận diện tin nhắn lừa đảo

Google triển khai tính năng AI trên Lens giúp người dùng kiểm tra nhanh tin nhắn có phải lừa đảo.

Thiên Trang (TH)
Google cảnh báo tin nhắn lừa đảo đang gia tăng với quy mô công nghiệp toàn cầu.
Các băng nhóm tội phạm dùng AI phát tán hàng tỷ tin nhắn chứa liên kết độc hại.
Tin nhắn giả mạo xuất hiện không chỉ qua SMS mà còn trên mạng xã hội và ứng dụng chat.
Thống kê cho thấy 57% người trưởng thành từng gặp lừa đảo, 23% đã mất tiền.
Để đối phó, Google ra mắt tính năng AI kiểm tra tin nhắn ngay trên điện thoại.
Người dùng chỉ cần chụp màn hình, mở Google Lens và chọn ảnh để hệ thống phân tích.
AI sẽ đánh giá rủi ro, đưa hướng dẫn xử lý và khuyến nghị xóa ngay nếu là lừa đảo.
Đây được coi là bước tiến quan trọng trong cuộc chiến chống tin nhắn độc hại trên smartphone.
