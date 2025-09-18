Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Fashionista Châu Bùi đúng chuẩn 'em xinh', visual cực phẩm không lối thoát

Cộng đồng trẻ

Fashionista Châu Bùi đúng chuẩn 'em xinh', visual cực phẩm không lối thoát

Không phải là một gương mặt xa lạ nhưng Châu Bùi (Bùi Thái Bảo Châu, SN 1997) lần nào xuất hiện cũng khiến công chúng phải bàn tán rôm rả.

Thiên Anh
Châu Bùi (Bùi Thái Bảo Châu, SN 1997) là gương mặt không còn xa lạ với nhiều người, đặc biệt là các bạn trẻ yêu thời trang.
Châu Bùi (Bùi Thái Bảo Châu, SN 1997) là gương mặt không còn xa lạ với nhiều người, đặc biệt là các bạn trẻ yêu thời trang.
Mỗi lần nào xuất hiện, Châu Bùi khiến công chúng phải bàn tán rôm rả không chỉ bởi phong cách thời trang mà còn đến từ chuyện tình của cô nàng với chàng rapper nổi tiếng.
Mỗi lần nào xuất hiện, Châu Bùi khiến công chúng phải bàn tán rôm rả không chỉ bởi phong cách thời trang mà còn đến từ chuyện tình của cô nàng với chàng rapper nổi tiếng.
Gần đây nhất, khi tham chương trình thực tế Em Xinh Say Hi, Châu Bùi lập tức trở thành tâm điểm nhờ visual rạng rỡ, style năng động và đặc biệt là body không thể chê vào đâu được.
Gần đây nhất, khi tham chương trình thực tế Em Xinh Say Hi, Châu Bùi lập tức trở thành tâm điểm nhờ visual rạng rỡ, style năng động và đặc biệt là body không thể chê vào đâu được.
Dù chỉ diện đồ đơn giản như croptop, áo ba lỗ hay quần thể thao ôm dáng, nàng fashionista vẫn khiến netizen "hú hét" vì vóc dáng quá đỗi hoàn hảo.
Dù chỉ diện đồ đơn giản như croptop, áo ba lỗ hay quần thể thao ôm dáng, nàng fashionista vẫn khiến netizen "hú hét" vì vóc dáng quá đỗi hoàn hảo.
Có thể nói, giữa dàn "em xinh", Châu Bùi vẫn nổi bật theo cách rất riêng - khỏe khoắn, quyến rũ nhưng vẫn cực kỳ sang và thời thượng.
Có thể nói, giữa dàn "em xinh", Châu Bùi vẫn nổi bật theo cách rất riêng - khỏe khoắn, quyến rũ nhưng vẫn cực kỳ sang và thời thượng.
Bên cạnh đó, dù đã tiệm cận tuổi 30 nhưng Châu Bùi luôn giữ một năng lượng hoạt bát, năng động, tích cực.
Bên cạnh đó, dù đã tiệm cận tuổi 30 nhưng Châu Bùi luôn giữ một năng lượng hoạt bát, năng động, tích cực.
Dù xung quanh là những “nữ thần” trẻ tuổi thì Châu Bùi vẫn tự tin đọ sắc, không hề kém cạnh về độ trẻ trung.
Dù xung quanh là những “nữ thần” trẻ tuổi thì Châu Bùi vẫn tự tin đọ sắc, không hề kém cạnh về độ trẻ trung.
Châu Bùi - mỹ nhân chưa từng khiến netizen thất vọng về visual.
Châu Bùi - mỹ nhân chưa từng khiến netizen thất vọng về visual.
Tiệm cận tuổi 30, Châu Bùi liên tục được khen trẻ trung, đáng yêu.
Tiệm cận tuổi 30, Châu Bùi liên tục được khen trẻ trung, đáng yêu.
Ảnh sử dụng trong bài: FBNV
Ảnh sử dụng trong bài: FBNV
Thiên Anh
#Châu Bùi #fashionista #visual đẹp #thời trang #body chuẩn #người mẫu

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT