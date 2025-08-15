Faker lập kỷ lục 700 ván thắng không thể phá ở LCK

Hà Nội

Huyền thoại LMHT Faker trở thành tuyển thủ đầu tiên đạt 700 ván thắng tại LCK, gắn bó trọn sự nghiệp chỉ với một đội tuyển duy nhất là T1.

Thiên Trang (th)
Faker vừa bổ sung một cột mốc lịch sử mới vào bộ sưu tập thành tích đồ sộ của mình.
Trong trận đấu áp đảo trước KT, anh đã đạt mốc 700 ván thắng tại LCK.
Đây là lần đầu tiên trong lịch sử giải đấu có một tuyển thủ chạm tới con số này.
Điều đặc biệt là Faker làm được điều đó chỉ với một đội tuyển duy nhất – T1.
Những đối thủ tiệm cận như Meiko hay Xiaohu đều chưa vượt 600 ván và đã đổi đội.
Ngay cả Peanut, người gần nhất tại LCK, cũng mới chỉ có 531 ván thắng.
Thành tích này thể hiện sự trung thành và bền bỉ hiếm có trong eSports.
Faker một lần nữa khẳng định vị thế huyền thoại sống của LMHT thế giới.
Thiên Trang (th)
#Faker #LCK #700 trận thắng #T1 #huyền thoại LMHT #eSports

