EVNGENCO3 biểu dương 38 gương điển hình tiên tiến, 42 NLĐ ngành Điện tiêu biểu 2025

Tham dự Hội nghị có đồng chí Đỗ Đức Hùng - Ủy viên BCH Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam cùng lãnh đạo các Ban, Văn phòng Công đoàn Điện lực Việt Nam.

Về phía Tổng Công ty Phát điện 3 có đồng chí Đinh Quốc Lâm - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT, đồng chí Lê Văn Danh - Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tổng Công ty, Bà Nguyễn Thị Hải Yến - Thành viên HĐQT, Ông Vũ Quang Sáng - Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty, các Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty và đại diện Lãnh đạo các Ban, đơn vị, BCH Công đoàn thuộc EVNGENCO3 cùng 103 người lao động được vinh danh.

Ông Lê Văn Danh - Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tổng Công ty phát biểu chào mừng tại Hội nghị

Phát biểu chào mừng tại Hội nghị, đồng chí Lê Văn Danh - Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Phát điện 3 ghi nhận sự đóng góp của những gương điển hình tiên tiến, người lao động tiêu biểu và an toàn vệ sinh viên giỏi trong Tổng Công ty, đồng thời gửi lời cảm ơn đến hơn 3.200 đoàn viên, công đoàn của Tổng Công ty đã luôn lao động hết mình, hoàn thành tốt nhất công việc được giao, đóng góp vào thành quả chung của Tổng Công ty trong 05 năm đầy thách thức vừa qua. Đội ngũ CBCNV Tổng Công ty đã đoàn kết, đổi mới và sáng tạo giữ vững công tác vận hành, sửa chữa, đảm bảo an toàn, ổn định các tổ máy, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng, cung ứng điện cho nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Nhờ có sự nỗ lực của từng chuyên viên kỹ thuật, kỹ sư, công nhân, nhân viên, những người lao động trực tiếp nên sản lượng điện sản xuất bình quân hàng năm giai đoạn 2020 - 2024 của EVNGENCO3 đạt hơn 30 tỷ kWh. Tổng Công ty luôn đảm bảo nhiên liệu cho sản xuất điện, lợi nhuận đạt và vượt kế hoạch được ĐHĐCĐ thông qua, hoàn thành 13/14 chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, nổi bật là hoàn thành đề án đốt than trộn và các giải pháp giảm suất hao nhiệt, điện tự dùng. Trong khi đó, công tác sửa chữa bảo dưỡng ngày càng chủ động, chuyên nghiệp như công nghệ mô phỏng CFD, hệ thống giám sát RMS, AI chẩn đoán thiết bị, sửa chữa lớn theo RCM được áp dụng mạnh mẽ. Từ bàn tay và khối óc, sự tận tâm với công việc, 548 sáng kiến cải tiến kỹ thuật đã được ứng dụng vào thực tiễn, trong đó có nhiều sáng kiến có giá trị làm lợi cao với tổng giá trị khoảng 145 tỷ đồng giúp tối ưu thời gian cho công tác vận hành, sửa chữa của Tổng Công ty. Sự thống nhất, đồng lòng, cùng chung ý chí của người lao động cũng thúc đẩy công tác tìm kiếm, nghiên cứu các dự án nguồn điện mới của Tổng Công ty như dự án nhà máy điện linh hoạt, LNG, điện mặt trời trên lòng hồ thủy điện,…

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Đỗ Đức Hùng - Chủ tịch Công đoàn ĐLVN ghi nhận và đánh giá cao phong trào thi đua yêu nước, các kết quả EVNGENCO3 đã đạt được trong giai đoạn 2020 - 2025. Với mục tiêu nâng cao sức sáng tạo của người lao động trong sản xuất, EVNGENCO3 đã tổ chức nhiều phong trào thi đua, triển khai đồng bộ các giải pháp, chương trình hành động thu hút đông đảo người lao động tham gia. Đồng chí cũng chúc mừng, biểu dương những đóng góp của 38 gương điển hình tiên tiến, 42 NLĐ ngành điện tiêu biểu và 23 An toàn vệ sinh viên giỏi được tuyên dương tại Hội nghị và kỳ vọng các cá nhân, tập thể được vinh danh sẽ tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, sáng tạo, lan tỏa mạnh mẽ các giá trị tốt đẹp, góp phần xây dựng EVNGENCO3, EVN ngày càng phát triển bền vững, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Trong không khí trang trọng của buổi lễ tuyên dương, đại diện các cá nhân được khen thưởng, anh Huỳnh Anh Bảo – Trưởng ca I&C, Phân xưởng vận hành Phú Mỹ 1, Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ xúc động chia sẻ: “Đây không chỉ là niềm vinh dự cho cá nhân mà còn là sự ghi nhận quý báu đối với những nỗ lực không ngừng nghỉ của toàn thể anh em công nhân, kỹ sư các nhà máy. Danh hiệu này là động lực để chúng tôi tiếp tục cống hiến, đổi mới và nâng cao hiệu quả trong công việc, đồng hành cùng EVNGENCO3 vượt qua mọi thử thách, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.”

Anh cũng gửi lời cảm ơn sâu sắc đến lãnh đạo Tổng công ty và tổ chức Công đoàn các cấp đã luôn quan tâm, tạo điều kiện để người lao động có môi trường làm việc ổn định, an toàn và phát triển. Đối với anh và nhiều đồng nghiệp, sự ghi nhận hôm nay chính là nguồn cổ vũ mạnh mẽ để tiếp tục nuôi dưỡng tinh thần trách nhiệm, sáng tạo trong hành trình gắn bó với ngành điện.

Đồng chí Đỗ Đức Hùng - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn, Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam và Đồng chí Đinh Quốc Lâm – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT TCT Phát điện 3 trao Bằng khen và tặng hoa chúc mừng đại diện tập thể và cá nhân được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Cũng tại buổi lễ, đồng chí Đinh Quốc Lâm - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT EVNGENCO3 chúc mừng người lao động được vinh danh và cảm ơn sự đóng góp quý báu của tất cả những người lao động. Tại EVNGENCO3, Công đoàn luôn sát cánh cùng chuyên môn tổ chức nhiều hoạt động, tích cực xây dựng đội ngũ cán bộ, đoàn viên có trình độ chuyên môn, tinh thần đoàn kết, kỷ luật, sáng tạo, vượt qua những khó khăn, thách thức hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Ông Chủ tịch HĐQT EVNGENCO3 mong muốn Hội nghị không chỉ nhằm ghi nhận đóng góp của người lao động mà còn tạo động lực đổi mới, sáng tạo, nhân rộng tấm gương điển hình tiên tiến, thúc đẩy sự phát triển phong trào thi đua yêu nước trong toàn Tổng Công ty

Ông Vũ Quang Sáng - Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Phát điện 3 tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo cấp trên và Đảng ủy Tổng Công ty. Thay mặt Hội đồng Thi đua khen thưởng Tổng Công ty phát động phong trào thi đua “Lao động sáng tạo” và chương trình sáng kiến trong TCT giai đoạn 2025-2028. Phong trào thi đua sáng kiến, sáng tạo trong cán bộ, đoàn viên công đoàn và người lao động của EVNGENCO3 luôn hướng đến mục tiêu nâng cao năng suất lao động, hiệu quả sản xuất kinh doanh và thực hiện thành công chuyển đổi số. Theo kế hoạch, mỗi năm Tổng Công ty sẽ có 120 sáng kiến, giải pháp đổi mới sáng tạo, đề tài khoa học công nghệ các cấp và phấn đấu đạt tỷ lệ 10% CBCNV là tác giả hoặc đồng tác giải của các sáng kiến, đề tài khoa học công nghệ. Ông Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty đề nghị toàn thể CBCNV tích cực hưởng ứng phong trào thi đua này, đóng góp vào Chương trình “10.000 sáng kiến giai đoạn 2025 -2028” của Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Hội nghị không chỉ là dịp tôn vinh những cá nhân tiêu biểu có nhiều đóng góp xuất sắc trong lao động sản xuất, mà còn lan tỏa mạnh mẽ tinh thần thi đua, sáng tạo trong toàn Tổng Công ty Phát điện 3. Những gương mặt điển hình tiên tiến, người lao động ngành điện tiêu biểu và an toàn vệ sinh viên giỏi năm 2025 chính là nguồn cảm hứng để đội ngũ CNVCLĐ tiếp tục phấn đấu, đổi mới, sáng tạo góp phần xây dựng EVNGENCO3 phát triển bền vững trong giai đoạn mới. Với khí thế thi đua sôi nổi được phát động, EVNGENCO3 đang vững bước trên hành trình thực hiện thắng lợi các mục tiêu sản xuất kinh doanh và chuyển đổi số toàn diện.