Em xinh Quỳnh Anh Shyn chào sinh nhật với giao diện ‘gái đảo’ nóng bỏng

Quỳnh Anh Shyn vừa đón sinh nhật tuổi 29 bằng một chuyến nghỉ dưỡng tuyệt đẹp bên bờ biển Thái Lan, cô chiêu đãi người hâm mộ loạt ảnh 'gái đảo' cực ấn tượng.

Trầm Phương
Mới đây, Quỳnh Anh Shyn đã chia sẻ trên trang cá nhân dòng trạng thái ngắn gọn: "Gái đảo nay 29" cùng bộ ảnh khoe trọn vẻ đẹp trưởng thành, gợi cảm ở tuổi mới.(Ảnh: IGNV)
Người đẹp diện một set đồ crop top và chân váy mini màu xanh rêu - vàng đồng ton sur ton. Bộ trang phục đặc biệt với chất liệu và họa tiết dệt, đan thủ công, tạo cảm giác gần gũi với thiên nhiên, hòa hợp tuyệt đối với khung cảnh biển xanh nắng vàng. (Ảnh: IGNV)
Thiết kế ôm sát giúp cô khoe khéo vòng eo thon gọn và body săn chắc, nóng bỏng. (Ảnh: IGNV)
Cô nàng hoàn thiện "giao diện" chiến binh biển cả bằng đôi giày cao cổ buộc dây cá tính, cùng kiểu tóc tết bím vô cùng ấn tượng và sành điệu. (Ảnh: IGNV)
Dù là những bức ảnh tạo dáng dưới hàng dừa, bên bờ cát trắng, hay selfie khoe cận cảnh gương mặt xinh đẹp rạng rỡ, Quỳnh Anh Shyn đều thể hiện thần thái tự tin, quyến rũ và tràn đầy sức sống. (Ảnh: IGNV)
Bộ ảnh đón tuổi mới này không chỉ đánh dấu một cột mốc tuổi tác mà còn khẳng định sự "lột xác" hoàn toàn của cô từ hình tượng hot girl nhí nhảnh ngày nào sang một fashionista cá tính, trưởng thành và vô cùng gợi cảm của làng giải trí Việt. (Ảnh: IGNV)
Ở tuổi 29, Quỳnh Anh Shyn đang gặt hái nhiều thành công trong sự nghiệp. Cô là một trong những biểu tượng thời trang hàng đầu, liên tục cập nhật xu hướng và biến hóa phong cách đa dạng, thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện thời trang quốc tế và trong nước. (Ảnh: IGNV)
Thời gian qua, cô còn gây chú ý khi góp mặt trong chương trình thực tế "Em Xinh Say Hi", mang đến những concept phối đồ cá tính và đầy sáng tạo cho các thí sinh. (Ảnh: IGNV)
Khán giả và người hâm mộ đều dành nhiều lời khen ngợi cho vẻ ngoài ngày càng sắc sảo và quyến rũ của cô nàng, chúc mừng Quỳnh Anh Shyn bước sang tuổi mới với nhiều năng lượng và thành công hơn nữa. (Ảnh: IGNV)
#Quỳnh Anh Shyn #sinh nhật #gái đảo #thời trang #body săn chắc #biển Thái Lan

