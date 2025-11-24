Hà Nội

Em gái thủ môn Đặng Văn Lâm khoe sắc vóc tuổi 19 trong loạt ảnh mới

Cộng đồng trẻ

Em gái thủ môn Đặng Văn Lâm khoe sắc vóc tuổi 19 trong loạt ảnh mới

Ở  tuổi 19, Đặng Thanh Giang gây ấn tượng bởi vẻ đẹp lai Tây nổi bật, thần thái tự tin và phong cách ngày càng trưởng thành.

Trong bộ ảnh, Thanh Giang xuất hiện với gương mặt thanh thoát, đường nét sắc sảo. Đôi mắt sâu, ánh nhìn thẳng và có phần lạnh lùng tạo cảm giác cuốn hút. Sống mũi cao, thon – đặc trưng kiểu gương mặt lai Âu – Á. Bờ môi đầy đặn với sắc son tự nhiên càng làm tăng vẻ ngọt ngào nhưng vẫn sắc nét của cô gái 19 tuổi.
Lớp trang điểm nhẹ nhàng giúp Thanh Giang tôn lên những đường nét tự nhiên mà không làm mất đi vẻ trẻ trung.
Trong cả bức ảnh, mái tóc dài thẳng mượt, thả tự nhiên của cô tạo cảm giác mềm mại và trưởng thành. Phần tóc mái thưa rủ nhẹ trước trán làm tăng thêm nét dịu dàng, giúp gương mặt trông hài hòa và cân đối hơn.
Diện áo hai dây đen ôm sát, Thanh Giang khoe trọn bờ vai thon và vóc dáng cân đối của tuổi 19. Sự tối giản trong trang phục lại giúp nổi bật vẻ đẹp tự nhiên, không cần cầu kỳ vẫn toát lên sự tự tin.
Ở tuổi 19, Thanh Giang cho thấy sự trưởng thành rõ rệt trong cách tạo dáng và biểu cảm trước ống kính. Dù chỉ là những khoảnh khắc đơn giản, cô vẫn toát lên sự tự tin và nét cá tính riêng.
Loạt ảnh nhanh chóng nhận được lời khen từ cộng đồng mạng, nhiều người cho rằng sắc vóc của em gái thủ môn Đặng Văn Lâm ngày càng nổi bật, hứa hẹn trở thành gương mặt được chú ý trong thời gian tới nếu cô theo đuổi nghệ thuật hoặc thời trang.
Thanh Giang sinh năm 2007, hoạt bát, năng động nhưng khá kín tiếng.
Thanh Giang sinh ra và lớn lên tại Nga.
Sau khi anh cả Đặng Văn Lâm đạt được thành công trong sự nghiệp bóng đá tại Việt Nam, Đặng Thanh Giang theo bố mẹ về Việt Nam sống cùng anh trai.
Sở hữu ngoại hình xinh đẹp cùng chiều cao "khủng", lại là em gái của thủ môn nổi tiếng nên trang cá nhân của Đặng Thanh Giang đang có 32.000 người theo dõi.
