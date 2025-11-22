Hà Nội

Hot girl gen Z gây thương nhớ khi check-in bên ngôi làng cổ tích Lô Lô Chải

Cộng đồng trẻ

Hot girl gen Z gây thương nhớ khi check-in bên ngôi làng cổ tích Lô Lô Chải

Xuất hiện với phong cách nàng thơ nhẹ nhàng, ngọt ngào, hot girl Ngọc Ánh đã vẽ nên một bức tranh tuyệt đẹp giữa vẻ đẹp cổ kính, hoang sơ của cao nguyên đá.

Trầm Phương
Mới đây, cộng đồng mạng không khỏi xao xuyến trước bộ ảnh đầu đông của hot girl gen Z Nguyễn Ngọc Ánh tại một địa điểm được mệnh danh là "làng cổ tích" của Việt Nam: Lô Lô Chải, Hà Giang. (Ảnh: IGNV)
Ngọc Ánh chọn chiếc váy len dệt kim màu trắng kem tinh khôi, kết hợp cùng áo khoác cardigan cùng chất liệu, mang lại vẻ ngoài dịu dàng, ấm áp và vô cùng nữ tính. (Ảnh: IGNV)
Điểm nhấn là chi tiết ren ở cổ tay và hoa nổi 3D tinh tế ở phần ngực, tôn lên vẻ đẹp mong manh, thuần khiết. (Ảnh: IGNV)
Với mái tóc đen tết lệch đơn giản, cùng lối trang điểm nhẹ nhàng, trong trẻo, hot girl sinh năm 1998 mang đến một "giao diện" đúng chuẩn "búp bê". Thần thái e ấp, ánh mắt mơ màng của cô càng làm tăng thêm chất thơ cho khung cảnh. (Ảnh: IGNV)
Những bức ảnh được chụp giữa khung cảnh đặc trưng của Lô Lô Chải như bức tường đá rêu phong, mái nhà trình tường cổ kính và đặc biệt là tán cây hồng chín rộ rực rỡ. (Ảnh: IGNV)
Sự kết hợp hoàn hảo giữa nét ngọt ngào hiện đại của hot girl gen Z và vẻ đẹp mộc mạc, cổ tích của ngôi làng đã tạo nên một bộ ảnh gây "thương nhớ" và nhận được cơn mưa lời khen từ cư dân mạng. (Ảnh: IGNV)
Hot girl Nguyễn Ngọc Ánh vốn nổi tiếng là một người mẫu ảnh, KOL với nhan sắc xinh đẹp, thanh tú cùng phong cách thời trang đa dạng, được nhiều bạn trẻ yêu mến. (Ảnh: IGNV)
Cô nàng từng theo học khoa tiếng Trung, Đại học Hà Nội. Ngay từ khi còn là sinh viên, cô nàng đã biết tận dụng lợi thế ngoại hình để làm mẫu ảnh. (Ảnh: IGNV)
Dù chỉ cao 1m58, Ngọc Ánh luôn biết cách phát huy tối đa thần thái, biểu cảm và sự tự tin trước ống kính, trở thành gương mặt được nhiều nhiếp ảnh gia và nhãn hàng săn đón. (Ảnh: IGNV)
Bên cạnh đó, Ngọc Ánh được nhiều người yêu mến không chỉ bởi nhan sắc mà còn bởi quan điểm sống tích cực và tinh thần không ngừng học hỏi, phát triển bản thân. (Ảnh: IGNV)
Trầm Phương
#Nguyễn Ngọc Ánh #Lô Lô Chải #hot girl #địa điểm cổ tích #thời trang #du lịch Việt Nam

