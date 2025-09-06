Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
'Em bé triệu like' Pam đốn tim với biểu cảm đáng yêu trong ngày khai giảng

Cộng đồng trẻ

'Em bé triệu like' Pam đốn tim với biểu cảm đáng yêu trong ngày khai giảng

Không còn mếu máo trong ngày khai giảng như năm trước, bé Pam - con gái của hot girl Salim đã nhanh chóng hòa nhập cùng bạn bè và trường lớp.

Trầm Phương
Ngày khai giảng năm học mới luôn là một dấu mốc đặc biệt trong cuộc đời mỗi đứa trẻ, và với bé Pam - "em bé triệu like" nổi tiếng trên mạng xã hội, ngày hôm nay lại càng thêm ý nghĩa khi các bức ảnh đáng yêu của con được Salim chia sẻ. (Ảnh: Facebook Hoàng Kim Ngân)
Ngày khai giảng năm học mới luôn là một dấu mốc đặc biệt trong cuộc đời mỗi đứa trẻ, và với bé Pam - "em bé triệu like" nổi tiếng trên mạng xã hội, ngày hôm nay lại càng thêm ý nghĩa khi các bức ảnh đáng yêu của con được Salim chia sẻ. (Ảnh: Facebook Hoàng Kim Ngân)
Trong loạt ảnh mới nhất, bé Pam xuất hiện với vẻ ngoài vô cùng đáng yêu trong bộ đồng phục học sinh màu hồng, tóc được tết thành hai bím đặc trưng và đeo những chiếc kẹp tóc xinh xắn. (Ảnh: Facebook Hoàng Kim Ngân)
Trong loạt ảnh mới nhất, bé Pam xuất hiện với vẻ ngoài vô cùng đáng yêu trong bộ đồng phục học sinh màu hồng, tóc được tết thành hai bím đặc trưng và đeo những chiếc kẹp tóc xinh xắn. (Ảnh: Facebook Hoàng Kim Ngân)
Đặc biệt, trong tay bé luôn ôm chặt chú gấu bông yêu thích - người bạn đồng hành không thể thiếu trong những ngày đầu đi học. (Ảnh: Facebook Hoàng Kim Ngân)
Đặc biệt, trong tay bé luôn ôm chặt chú gấu bông yêu thích - người bạn đồng hành không thể thiếu trong những ngày đầu đi học. (Ảnh: Facebook Hoàng Kim Ngân)
Biểu cảm của Pam trong các bức ảnh cũng vô cùng phong phú và sinh động. Từ nụ cười tươi rói đến khoảnh khắc bĩu môi đáng yêu, hay ánh mắt tò mò nhìn lên trên, tất cả đều khiến người xem không khỏi thích thú. (Ảnh: Facebook Hoàng Kim Ngân)
Biểu cảm của Pam trong các bức ảnh cũng vô cùng phong phú và sinh động. Từ nụ cười tươi rói đến khoảnh khắc bĩu môi đáng yêu, hay ánh mắt tò mò nhìn lên trên, tất cả đều khiến người xem không khỏi thích thú. (Ảnh: Facebook Hoàng Kim Ngân)
Kèm theo những bức ảnh xinh xắn, mẹ Salim đã có những chia sẻ đầy tình cảm về ngày đầu tiên con gái đi học: "Chúc chuchu của tôi một năm học mới nhiều niềm vui nhé năm nay lớn quá đi thôi, sáng nay đi học vẫn còn bịn rịn khóc một chút nhưng chỉ khúc sau vào lớp là lại vui, tự xúc ăn rất nhanh như ai đuổi trong khi ăn ở nhà thì hò như hò đò." (Ảnh: Facebook Hoàng Kim Ngân)
Kèm theo những bức ảnh xinh xắn, mẹ Salim đã có những chia sẻ đầy tình cảm về ngày đầu tiên con gái đi học: "Chúc chuchu của tôi một năm học mới nhiều niềm vui nhé năm nay lớn quá đi thôi, sáng nay đi học vẫn còn bịn rịn khóc một chút nhưng chỉ khúc sau vào lớp là lại vui, tự xúc ăn rất nhanh như ai đuổi trong khi ăn ở nhà thì hò như hò đò." (Ảnh: Facebook Hoàng Kim Ngân)
Nhiều người theo dõi pé Pam từ lâu còn nhớ hình ảnh ngày khai giảng vào năm ngoái, cô bé mếu máo khóc nhè vì không nỡ xa mẹ. Năm nay, mặc dù có bịn rịn một chút nhưng cô bé đã nhanh chóng hòa nhập với bạn bè và trường lớp. (Ảnh: Facebook Hoàng Kim Ngân)
Nhiều người theo dõi pé Pam từ lâu còn nhớ hình ảnh ngày khai giảng vào năm ngoái, cô bé mếu máo khóc nhè vì không nỡ xa mẹ. Năm nay, mặc dù có bịn rịn một chút nhưng cô bé đã nhanh chóng hòa nhập với bạn bè và trường lớp. (Ảnh: Facebook Hoàng Kim Ngân)
Loạt ảnh về bé Pam của Salim đăng tải đã thu hút hàng chục nghìn lượt yêu thích cùng bình luận trên trang cá nhân, đa số bày tỏ sự yêu mến với cô bé xinh xắn. (Ảnh: Facebook Hoàng Kim Ngân)
Loạt ảnh về bé Pam của Salim đăng tải đã thu hút hàng chục nghìn lượt yêu thích cùng bình luận trên trang cá nhân, đa số bày tỏ sự yêu mến với cô bé xinh xắn. (Ảnh: Facebook Hoàng Kim Ngân)
Pam, tên thật là Nguyễn An Hải Đường. Từ khi mới hơn 1 tuổi, cô bé đã trở thành “hiện tượng nhí” trên mạng xã hội, sở hữu những clip, hình ảnh có hàng triệu lượt tương tác. (Ảnh: Facebook Hoàng Kim Ngân)
Pam, tên thật là Nguyễn An Hải Đường. Từ khi mới hơn 1 tuổi, cô bé đã trở thành “hiện tượng nhí” trên mạng xã hội, sở hữu những clip, hình ảnh có hàng triệu lượt tương tác. (Ảnh: Facebook Hoàng Kim Ngân)
Pam từng gây sốt khi trở thành em bé Việt đầu tiên có bức ảnh đạt 1 triệu lượt like trên Instagram. (Ảnh: Facebook Hoàng Kim Ngân)
Pam từng gây sốt khi trở thành em bé Việt đầu tiên có bức ảnh đạt 1 triệu lượt like trên Instagram. (Ảnh: Facebook Hoàng Kim Ngân)
Pam có đôi má phúng phính, mắt to, được đặt biệt danh vui là "Pam mặt vuông" vì khuôn mặt giống bố đến từng góc cạnh. (Ảnh: Facebook Hoàng Kim Ngân)
Pam có đôi má phúng phính, mắt to, được đặt biệt danh vui là "Pam mặt vuông" vì khuôn mặt giống bố đến từng góc cạnh. (Ảnh: Facebook Hoàng Kim Ngân)
Trầm Phương
#Bé Pam #ngày khai giảng #Salim #bé nhí nổi tiếng #hình ảnh đáng yêu #trường lớp

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT