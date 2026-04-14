Tesla giành lại vị trí hãng xe điện số một, doanh số BYD giảm 25%

Tesla trở lại là nhà sản xuất ôtô điện lớn nhất thế giới với lượng xe bàn giao tăng trong quý I và đối thủ chính là BYD của Trung Quốc ghi nhận mức sụt giảm.

Nguyễn Thảo
Video: So sánh va chạm an toàn giữa Tesla và BYD.

Hãng xe Tesla do tỷ phú Elon Musk lãnh đạo đã bàn giao 358.023 xe điện cho khách hàng toàn cầu trong 3 tháng đầu năm 2026, tăng 6,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, BYD - hãng từng giành vị trí dẫn đầu làng xe điện thế giới trong năm ngoái và thu hút sự chú ý trên toàn cầu - lại trải qua quý I đầy khó khăn. Trong 3 tháng đầu năm nay, BYD đã bàn giao 310.389 xe thuần điện cho khách hàng, giảm 25% so với cùng kỳ.

Tuy nhiên, BYD không chỉ sản xuất ôtô thuần điện mà còn cả xe hybrid sạc điện (PHEV). Do đó, tổng lượng xe bán ra trong quý I của thương hiệu Trung Quốc đạt 695.772 chiếc, gần gấp đôi Tesla. Tuy nhiên, so với cùng kỳ năm ngoái, lượng xe năng lượng mới của BYD bàn giao cho khách hàng toàn cầu đã giảm 30%.

Hai công ty Mỹ và Trung Quốc này đã cạnh tranh quyết liệt cho vị trí số một về doanh số ôtô điện toàn cầu kể từ năm 2023. Vào thời điểm đó, BYD đã lần đầu vượt Tesla về số lượng xe điện bàn giao trong quý IV năm 2023. Tập đoàn Trung Quốc kết thúc năm 2025 với tư cách nhà sản xuất xe điện lớn nhất thế giới, nhưng hiện vị thế này đang suy yếu. Các mẫu ôtô của hãng chưa xuất hiện tại thị trường Mỹ trong khi việc mở rộng giao xe tại châu Âu diễn ra chậm dù thị trường xe điện tại đây đang tăng trưởng đều đặn theo từng tháng.

Tại thị trường nội địa, tình hình của BYD cũng không còn thuận lợi như trước. Chính phủ Trung Quốc đã cắt giảm trợ cấp cho người mua xe điện mới, giới hạn mức hỗ trợ không quá 20.000 Nhân dân tệ (khoảng 70 triệu đồng) cho mỗi xe. Trong năm ngoái, Chính phủ Trung Quốc từng triển khai chương trình đổi xe cũ, hỗ trợ tới 12% giá xe mới, không phụ thuộc vào giá niêm yết.

Ngoài ra, người mua xe điện Trung Quốc hiện phải trả thuế 5% trong khi trước đây được miễn hoàn toàn. Nói cách khác, người mua nhận ít ưu đãi hơn nhưng phải chịu thuế cao hơn. Những yếu tố này đã tác động đến doanh số ô tô điện tại Trung Quốc nói chung và BYD nói riêng.

Tình hình của Tesla cũng tương tự. Tại thị trường Mỹ, khoản tín dụng thuế liên bang 7.500 USD cho xe điện mới đã bị hủy bỏ vào năm 2025, buộc tất cả các hãng xe, không chỉ riêng Tesla, phải điều chỉnh chiến lược. Bên cạnh đó, hãng xe Mỹ hiện chủ yếu dựa vào hai mẫu xe chính trong danh mục là Model 3 và Model Y trong khi BYD sở hữu dải sản phẩm đa dạng hơn nhiều.

Tesla đang phát triển SUV điện giá rẻ mới, mở rộng tệp khách hàng

Hãng Tesla được cho là đang phát triển một mẫu SUV điện hoàn toàn mới với chi phí thấp hơn, nhằm mở rộng tệp khách hàng.

Tesla đang phát triển một mẫu SUV điện hoàn toàn mới, kích thước nhỏ hơn và giá rẻ hơn đáng kể so với các dòng xe hiện tại, theo các nguồn tin thân cận được Reuters dẫn lại.

Tesla ra mắt Model Y 2026 bản 7 chỗ tại Mỹ, giá bán từ 54.490 USD

Hãng Tesla đã ra mắt phiên bản 7 chỗ của Model Y 2026 tại Mỹ, nhưng đó không phải là cùng một chiếc xe với phiên bản trục cơ sở dài hơn được bán ở Trung Quốc.

Khi Tesla quảng cáo phiên bản nâng cấp của Model Y tại Mỹ, hãng đã hứa sẽ cung cấp cả phiên bản bảy chỗ ngồi. Điều này diễn ra ngay sau khi Model YL với chiều dài cơ sở lớn hơn được ra mắt tại Trung Quốc. Thông báo này khiến nhiều người tin rằng Model YL cũng sẽ sớm được bán tại Mỹ.
Tuy nhiên, Tesla đã quyết định không làm vậy, và hãng đã ra mắt Model Y bảy chỗ ngồi như một tùy chọn cho Model Y thông thường tại Mỹ. Phiên bản 7 chỗ của Model Y chỉ là tùy chọn bổ sung cho phiên bản Premium AWD, với giá thêm 2.500 đô la.
Bán tải điện Tesla Cybertruck "lột xác" với gói độ Mansory

Chiếc Tesla Cybertruck "lột xác" toàn diện từ Mansory với ngoại thất carbon và cánh gió Ferrari; phiên bản độ cực đoan này dành cho một đại gia ở Trung Đông.

Chiếc Tesla Cybertruck sau khi qua bàn tay Mansory đã biến hình hoàn toàn và được gọi là "Elongation". Chiếc xe là sự kết hợp của sợi carbon cùng các chi tiết khí động học tích hợp trên chiếc xe tải có hình dáng vuông vứt. Điều này dấy lên nhiều tranh cãi vì tính hiệu quả của khí động học gần như không có.
Chiếc xe bán tải điện Tesla Cybertruck độ Mansory mới nhất này mang tên "Elongation Evo" được chế tạo cho thị trường Trung Đông. Elongation Evo hầu như giữ nguyên các bộ phận của phiên bản “thường” nhưng bổ sung sợi carbon rèn lộ thiên, khiến lớp thép không gỉ vốn đã gây tranh cãi của Cybertruck trở nên tinh tế hơn.
