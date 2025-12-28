Trong bối cảnh thị trường ôtô toàn cầu đang thanh lọc khốc liệt, Ford vừa chính thức xác nhận một bước đi táo bạo khi quyết định thu gọn danh mục sản phẩm.

Video: Ford Ranger và hành trình sống chất tại Cao Bằng.

Thay vì cố gắng phủ kín mọi phân khúc, hãng xe Mỹ đang dồn toàn lực vào những dòng xe "hái ra tiền", đánh dấu một cuộc tái định hình hoạt động kinh doanh nhằm tối ưu hóa hiệu quả tài chính trong dài hạn.

CEO Jim Farley không ngần ngại thừa nhận Ford đã chủ động rút lui khỏi cuộc đua ở phân khúc xe nhỏ giá rẻ, nơi các đối thủ châu Á như Toyota hay Hyundai đang chiếm ưu thế tuyệt đối. Theo người đứng đầu Ford, việc duy trì những mẫu xe bình dân không còn là hướng đi bền vững khi biên lợi nhuận bị bào mỏng bởi chi phí sản xuất và áp lực cạnh tranh.

Ford chính thức rút lui khỏi phân khúc ôtô cỡ nhỏ giá rẻ.

Thay vào đó, hãng sẽ tập trung nguồn lực vào những dòng xe mang tính biểu tượng và giàu cảm xúc như xe bán tải, SUV hay các thương hiệu huyền thoại như Mustang và Bronco. Đây là những sản phẩm không chỉ có giá trị thương hiệu cao mà còn mang lại tỷ suất lợi nhuận vượt trội.

Thực tế cho thấy, việc duy trì một dải sản phẩm quá dàn trải trong nhiều thập kỷ qua đã vô tình tạo ra gánh nặng tài chính, khiến Ford khó lòng đạt được các mục tiêu lợi nhuận kỳ vọng. Quyết định khai tử các mẫu xe phổ thông không hiệu quả là một phần trong kế hoạch tái cấu trúc rộng lớn hơn, nơi Ford phải cân bằng giữa tham vọng xe điện và thực tế kinh doanh xe động cơ đốt trong.

Ford sẽ tập trung nguồn lực vào những dòng xe mang tính biểu tượng và giàu cảm xúc như bán tải, SUV hay các thương hiệu huyền thoại như Mustang và Bronco.

Dù từng đổ hàng tỷ USD vào mảng xe điện, hãng xe Mỹ nhận ra rằng loại phương tiện này đòi hỏi vốn đầu tư khổng lồ và thời gian hoàn vốn rất dài. Do đó, việc duy trì nguồn thu ổn định từ các dòng xe truyền thống có lợi nhuận cao là điều kiện tiên quyết để đảm bảo sự tồn vong và phát triển.

Động thái của Ford không chỉ là câu chuyện nội bộ mà còn phản ánh một xu hướng chung của ngành công nghiệp ôtô thế giới. Nhiều "ông lớn" hiện nay cũng đang chuyển dịch trọng tâm sang phân khúc SUV, xe bán tải và các dòng xe hiệu năng cao để thu hút nhóm khách hàng trung thành và nâng tầm giá trị thương hiệu.

Động thái của Ford không chỉ là câu chuyện nội bộ mà còn phản ánh một xu hướng chung của ngành công nghiệp ôtô thế giới.

Việc chấp nhận rời bỏ phân khúc xe giá rẻ cho thấy Ford đã chọn cách tối ưu hóa dòng vốn, chấp nhận bán ít hơn nhưng chất lượng hơn, nhằm củng cố vị thế vững chắc trong bức tranh cạnh tranh toàn cầu đầy biến động.