Lã Phi Yến khoe body nóng bỏng sau khi rời làng bắn súng

Loạt ảnh mới của Lã Phi Yến thu hút sự chú ý khi cựu xạ thủ bắn đĩa bay skeet xuất hiện với phong cách gợi cảm, khoe trọn vóc dáng săn chắc và nhan sắc rạng rỡ.

Thiên Anh
Trong loạt ảnh được chia sẻ, Lã Phi Yến gây ấn tượng bởi làn da mịn màng, gương mặt thanh tú cùng ánh nhìn cuốn hút. Kiểu tóc xoăn nhẹ kết hợp lối trang điểm trong trẻo giúp cô tôn lên nét đẹp vừa ngọt ngào vừa quyến rũ.
Đặc biệt, vóc dáng cân đối, đường cong khỏe khoắn là điểm cộng lớn, phản ánh nền tảng thể lực bền bỉ được tôi luyện từ nhiều năm thi đấu thể thao đỉnh cao. Không cần tạo dáng cầu kỳ, chỉ một ánh mắt hay cử chỉ tự nhiên cũng đủ khiến khán giả “đứng ngồi không yên”.
Từng là gương mặt nổi bật của đội tuyển bắn súng Hà Nội, Lã Phi Yến ghi dấu ấn mạnh mẽ ở nội dung bắn đĩa bay skeet. Cô sở hữu bảng thành tích đáng nể với Huy chương Vàng tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX (2022) cùng Huy chương Vàng cá nhân ở Giải Vô địch Bắn súng quốc gia.
Trên trường bắn, Phi Yến nổi tiếng với phong thái điềm tĩnh, khả năng tập trung cao và kỹ thuật ổn định – những phẩm chất cốt lõi làm nên một xạ thủ hàng đầu.
Sau khi rời xa môi trường thi đấu chuyên nghiệp, cuộc sống của Lã Phi Yến có nhiều chuyển biến tích cực. Cô dành thời gian chăm sóc bản thân, theo đuổi lối sống lành mạnh và xây dựng hình ảnh cá nhân năng động, hiện đại trên mạng xã hội.
Những khoảnh khắc đời thường – từ tập luyện, du lịch đến phong cách thời trang – đều nhận được lượng tương tác cao, cho thấy sức hút riêng của “hot girl làng bắn súng”.
Không chỉ dừng lại ở ngoại hình, Lã Phi Yến còn truyền cảm hứng bởi tinh thần dám thay đổi, dám làm mới mình sau khi khép lại một chương sự nghiệp thể thao đầy vinh quang.
Từ hình ảnh xạ thủ bản lĩnh đến phong thái tự tin, quyến rũ của hiện tại, người đẹp chứng minh rằng thể thao không chỉ tạo nên thành tích mà còn rèn giũa một vẻ đẹp khỏe khoắn, bền bỉ theo thời gian.
Với nhan sắc ngày càng thăng hạng cùng câu chuyện sự nghiệp đáng ngưỡng mộ, Lã Phi Yến tiếp tục là cái tên được quan tâm đặc biệt – một minh chứng sống động cho sự giao thoa giữa thể thao đỉnh cao và phong cách sống hiện đại.
Từ bể bơi về đêm đến những khoảnh khắc đời thường, người đẹp sinh năm 1995 cho thấy một diện mạo hoàn toàn khác so với hình ảnh nghiêm túc trên trường bắn ngày nào.
