Hot girl Trang Lou hé lộ bí quyết giữ vóc dáng dù đã trải qua đôi lần sinh nở

Giữa “rừng” hot mom trên mạng xã hội, Trang Lou luôn là cái tên được nhắc tới với hình ảnh trẻ trung, rạng rỡ và vóc dáng thon gọn đáng ngưỡng mộ.

Thiên Anh
Giữa “rừng” hot mom trên mạng xã hội, Trang Lou luôn là cái tên được nhắc tới với hình ảnh trẻ trung, rạng rỡ và vóc dáng thon gọn đáng ngưỡng mộ. Dù đã trải qua hai lần sinh nở, người đẹp sinh năm 1995 vẫn khiến cộng đồng mạng trầm trồ khi xuất hiện với diện mạo tươi tắn, làn da mịn màng cùng body săn chắc, cân đối.
Trong loạt ảnh mới được chia sẻ, Trang Lou diện trang phục thể thao gam hồng – trắng nhẹ nhàng, khoe trọn vóc dáng gọn gàng cùng đường cong mềm mại.
Gương mặt thanh tú, sống mũi cao, đôi mắt trong veo và nụ cười dịu dàng giúp nàng hot girl sinh năm 1995 giữ nguyên vẻ “hot girl học đường” từng gây thương nhớ một thời.
Dù theo đuổi phong cách tối giản, không cầu kỳ trang điểm, nhan sắc của Trang Lou vẫn ghi điểm nhờ sự tự nhiên và thần thái khỏe khoắn.
Không ít khán giả dành lời khen cho vòng eo thon gọn, đôi chân dài và tổng thể hình thể cân đối của bà mẹ hai con.
Nhiều người cho rằng, Trang Lou chính là minh chứng rõ nét cho việc phụ nữ sau sinh vẫn có thể đẹp mặn mà, cuốn hút nếu biết yêu thương bản thân và duy trì lối sống lành mạnh.
Chia sẻ về bí quyết giữ dáng, Trang Lou từng cho biết cô ưu tiên các bộ môn nhẹ nhàng nhưng hiệu quả như yoga, pilates và gym cường độ vừa phải. Việc tập luyện đều đặn không chỉ giúp siết dáng mà còn mang lại tinh thần tích cực, giúp cô cân bằng giữa công việc và cuộc sống gia đình.
Bên cạnh đó, chế độ ăn uống khoa học, hạn chế tinh bột xấu, tăng cường rau xanh và protein cũng là “chìa khóa” giúp Trang Lou nhanh chóng lấy lại vóc dáng sau sinh.
Không chỉ được yêu mến nhờ ngoại hình, cuộc sống đời thường của Trang Lou cũng nhận được nhiều sự quan tâm. Cô tên thật là Phạm Thu Trang, tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật Việt Nam và sớm nổi tiếng trên mạng xã hội nhờ ngoại hình xinh xắn, tính cách gần gũi.
Trang Lou còn được biết đến là em gái của vlogger Huyme (Thành Phạm) và là một trong những hot girl đời đầu có lượng người theo dõi ổn định suốt nhiều năm.
