Đừng coi thường viêm xoang mạn tính

Viêm xoang mạn tính ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống. Nếu không điều trị đúng cách, bệnh có thể dẫn đến nhiều biến chứng nguy hiểm.

Viêm xoang mạn tính là một trong những bệnh lý đường hô hấp phổ biến nhất hiện nay. Theo thống kê y tế, có đến 10–15% dân số từng bị viêm xoang, trong đó không ít trường hợp tiến triển thành mạn tính.

Căn bệnh này không chỉ gây nghẹt mũi, đau nhức vùng mặt mà còn làm người bệnh mệt mỏi kéo dài, ảnh hưởng đến công việc, giấc ngủ và chất lượng cuộc sống.

Ảnh minh họa/ Nguồn internet

Nguyên nhân gây viêm xoang mạn tính

Viêm xoang mạn tính hình thành khi tình trạng viêm niêm mạc xoang kéo dài trên 12 tuần, dù đã điều trị nhưng không dứt điểm. Có nhiều nguyên nhân, trong đó thường gặp:

Nhiễm khuẩn tái đi tái lại: Sau những đợt viêm xoang cấp tính không được điều trị triệt để, vi khuẩn tiếp tục tồn tại và gây viêm kéo dài.

Dị ứng: Tiếp xúc thường xuyên với bụi, phấn hoa, nấm mốc, lông động vật… dễ làm niêm mạc xoang sưng viêm.

Cấu trúc mũi bất thường: Vách ngăn mũi lệch, có polyp mũi hoặc khối u trong xoang gây cản trở dẫn lưu dịch.

Môi trường sống ô nhiễm: Khói bụi, khói thuốc lá, hóa chất độc hại.

Suy giảm miễn dịch: Người có cơ địa yếu, bệnh mạn tính như tiểu đường, hen suyễn dễ mắc và khó hồi phục.

Triệu chứng gây mệt mỏi kéo dài

Khác với viêm xoang cấp tính thường rầm rộ, viêm xoang mạn tính có triệu chứng dai dẳng và âm ỉ, khiến người bệnh chịu đựng trong thời gian dài:

Nghẹt mũi kéo dài, khó thở bằng mũi.

Chảy dịch mũi đặc, đôi khi có mùi hôi, chảy xuống họng gây ho, khàn tiếng.

Đau tức, nặng mặt, đặc biệt ở vùng trán, má, hốc mắt, đau nhiều khi thời tiết thay đổi.

Đau đầu, chóng mặt, khó tập trung.

Rối loạn giấc ngủ do nghẹt mũi và ho kéo dài.

Hơi thở có mùi khó chịu.

Những triệu chứng này không chỉ ảnh hưởng sức khỏe thể chất mà còn làm tinh thần suy giảm. Người bệnh dễ mệt mỏi, mất năng lượng, hay cáu gắt và giảm hiệu quả công việc.

Biến chứng nguy hiểm nếu không điều trị

Nhiều người có tâm lý “sống chung với bệnh” vì nghĩ viêm xoang không quá nghiêm trọng. Tuy nhiên, viêm xoang mạn tính có thể dẫn đến nhiều biến chứng:

Nhiễm trùng lan tỏa: Viêm tai giữa, viêm họng, viêm phế quản, viêm phổi.

Biến chứng ở mắt: Sưng nề mí mắt, viêm ổ mắt, giảm thị lực.

Biến chứng nội sọ: Viêm màng não, áp-xe não – tuy hiếm nhưng rất nguy hiểm.

Ảnh hưởng lâu dài: Giảm khứu giác, mất vị giác, rối loạn giấc ngủ, suy nhược cơ thể.

Hướng điều trị viêm xoang mạn tính

Điều trị bệnh cần kiên trì và có phác đồ rõ ràng:

Điều trị nội khoa

Sử dụng thuốc kháng sinh, kháng viêm, thuốc chống dị ứng, thuốc xịt co mạch để giảm triệu chứng (theo chỉ định bác sĩ).

Dùng corticoid dạng xịt tại chỗ trong một số trường hợp để giảm viêm niêm mạc.

Thủ thuật hoặc phẫu thuật

Phẫu thuật nội soi mũi xoang nhằm lấy polyp, chỉnh vách ngăn lệch, mở rộng lỗ xoang giúp dẫn lưu dịch.

Áp dụng khi điều trị nội khoa kéo dài nhưng không hiệu quả.

Hỗ trợ tại nhà

Rửa mũi thường xuyên bằng nước muối sinh lý để làm sạch dịch mủ và dị nguyên.

Giữ ấm cơ thể, đặc biệt khi trời lạnh.

Tránh khói bụi, thuốc lá, hóa chất.

Uống đủ nước, ăn nhiều rau xanh và trái cây để tăng cường sức đề kháng.

Phòng ngừa tái phát

Viêm xoang mạn tính có xu hướng tái đi tái lại, do đó phòng ngừa đóng vai trò quan trọng:

Điều trị triệt để viêm xoang cấp ngay từ đầu.

Không tự ý dùng kháng sinh khi chưa có chỉ định.

Vệ sinh môi trường sống, giữ nhà cửa thoáng mát, sạch sẽ.

Đeo khẩu trang khi ra ngoài, nhất là ở nơi ô nhiễm.

Tập luyện thể dục đều đặn để nâng cao miễn dịch.

Viêm xoang mạn tính là căn bệnh tuy không đe dọa tính mạng ngay lập tức nhưng gây ra mệt mỏi triền miên, ảnh hưởng lớn đến chất lượng sống. Phát hiện sớm, điều trị kiên trì và phòng ngừa hợp lý chính là chìa khóa để người bệnh có thể sống khỏe mạnh và thoải mái hơn.