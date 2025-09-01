Hà Nội

Sống Khỏe

Đừng coi thường viêm xoang mạn tính

Viêm xoang mạn tính ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống. Nếu không điều trị đúng cách, bệnh có thể dẫn đến nhiều biến chứng nguy hiểm.

Trương Hiền

Viêm xoang mạn tính là một trong những bệnh lý đường hô hấp phổ biến nhất hiện nay. Theo thống kê y tế, có đến 10–15% dân số từng bị viêm xoang, trong đó không ít trường hợp tiến triển thành mạn tính.

Căn bệnh này không chỉ gây nghẹt mũi, đau nhức vùng mặt mà còn làm người bệnh mệt mỏi kéo dài, ảnh hưởng đến công việc, giấc ngủ và chất lượng cuộc sống.

z6903147633341-fcb4ad98ba3555b7e6d6340940633a19.jpg
Ảnh minh họa/ Nguồn internet

Nguyên nhân gây viêm xoang mạn tính

Viêm xoang mạn tính hình thành khi tình trạng viêm niêm mạc xoang kéo dài trên 12 tuần, dù đã điều trị nhưng không dứt điểm. Có nhiều nguyên nhân, trong đó thường gặp:

Nhiễm khuẩn tái đi tái lại: Sau những đợt viêm xoang cấp tính không được điều trị triệt để, vi khuẩn tiếp tục tồn tại và gây viêm kéo dài.

Dị ứng: Tiếp xúc thường xuyên với bụi, phấn hoa, nấm mốc, lông động vật… dễ làm niêm mạc xoang sưng viêm.

Cấu trúc mũi bất thường: Vách ngăn mũi lệch, có polyp mũi hoặc khối u trong xoang gây cản trở dẫn lưu dịch.

Môi trường sống ô nhiễm: Khói bụi, khói thuốc lá, hóa chất độc hại.

Suy giảm miễn dịch: Người có cơ địa yếu, bệnh mạn tính như tiểu đường, hen suyễn dễ mắc và khó hồi phục.

Triệu chứng gây mệt mỏi kéo dài

Khác với viêm xoang cấp tính thường rầm rộ, viêm xoang mạn tính có triệu chứng dai dẳng và âm ỉ, khiến người bệnh chịu đựng trong thời gian dài:

Nghẹt mũi kéo dài, khó thở bằng mũi.

Chảy dịch mũi đặc, đôi khi có mùi hôi, chảy xuống họng gây ho, khàn tiếng.

Đau tức, nặng mặt, đặc biệt ở vùng trán, má, hốc mắt, đau nhiều khi thời tiết thay đổi.

Đau đầu, chóng mặt, khó tập trung.

Rối loạn giấc ngủ do nghẹt mũi và ho kéo dài.

Hơi thở có mùi khó chịu.

Những triệu chứng này không chỉ ảnh hưởng sức khỏe thể chất mà còn làm tinh thần suy giảm. Người bệnh dễ mệt mỏi, mất năng lượng, hay cáu gắt và giảm hiệu quả công việc.

Biến chứng nguy hiểm nếu không điều trị

Nhiều người có tâm lý “sống chung với bệnh” vì nghĩ viêm xoang không quá nghiêm trọng. Tuy nhiên, viêm xoang mạn tính có thể dẫn đến nhiều biến chứng:

Nhiễm trùng lan tỏa: Viêm tai giữa, viêm họng, viêm phế quản, viêm phổi.

Biến chứng ở mắt: Sưng nề mí mắt, viêm ổ mắt, giảm thị lực.

Biến chứng nội sọ: Viêm màng não, áp-xe não – tuy hiếm nhưng rất nguy hiểm.

Ảnh hưởng lâu dài: Giảm khứu giác, mất vị giác, rối loạn giấc ngủ, suy nhược cơ thể.

Hướng điều trị viêm xoang mạn tính

Điều trị bệnh cần kiên trì và có phác đồ rõ ràng:

Điều trị nội khoa

Sử dụng thuốc kháng sinh, kháng viêm, thuốc chống dị ứng, thuốc xịt co mạch để giảm triệu chứng (theo chỉ định bác sĩ).

Dùng corticoid dạng xịt tại chỗ trong một số trường hợp để giảm viêm niêm mạc.

Thủ thuật hoặc phẫu thuật

Phẫu thuật nội soi mũi xoang nhằm lấy polyp, chỉnh vách ngăn lệch, mở rộng lỗ xoang giúp dẫn lưu dịch.

Áp dụng khi điều trị nội khoa kéo dài nhưng không hiệu quả.

Hỗ trợ tại nhà

Rửa mũi thường xuyên bằng nước muối sinh lý để làm sạch dịch mủ và dị nguyên.

Giữ ấm cơ thể, đặc biệt khi trời lạnh.

Tránh khói bụi, thuốc lá, hóa chất.

Uống đủ nước, ăn nhiều rau xanh và trái cây để tăng cường sức đề kháng.

Phòng ngừa tái phát

Viêm xoang mạn tính có xu hướng tái đi tái lại, do đó phòng ngừa đóng vai trò quan trọng:

Điều trị triệt để viêm xoang cấp ngay từ đầu.

Không tự ý dùng kháng sinh khi chưa có chỉ định.

Vệ sinh môi trường sống, giữ nhà cửa thoáng mát, sạch sẽ.

Đeo khẩu trang khi ra ngoài, nhất là ở nơi ô nhiễm.

Tập luyện thể dục đều đặn để nâng cao miễn dịch.

Viêm xoang mạn tính là căn bệnh tuy không đe dọa tính mạng ngay lập tức nhưng gây ra mệt mỏi triền miên, ảnh hưởng lớn đến chất lượng sống. Phát hiện sớm, điều trị kiên trì và phòng ngừa hợp lý chính là chìa khóa để người bệnh có thể sống khỏe mạnh và thoải mái hơn.

Số hóa

Ứng dụng vi robot trong xử lý viêm xoang bằng công nghệ cao

Công nghệ vi robot điều khiển bằng từ trường vừa được thử nghiệm thành công trong điều trị viêm xoang, mở ra hướng đi mới cho y học không dùng thuốc.

Một loại vi robot với kích thước chỉ vài micromet vừa được thử nghiệm thành công trong điều trị viêm xoang bằng cách di chuyển vào xoang mũi, tiêu diệt vi khuẩn và tự thoát ra ngoài cơ thể. Đây là hướng điều trị mới, không sử dụng thuốc kháng sinh, không cần phẫu thuật, làm thay đổi cách tiếp cận bệnh lý đường hô hấp trong tương lai gần.

sinus-microrobots-inarticle-620.png
Cơ chế hoạt động của vi robot điều trị viêm xoang
Xem chi tiết

Sống Khỏe

Cách phòng viêm xoang tái phát

Viêm xoang dễ tái phát nếu không phòng ngừa đúng cách. Chỉ với những thói quen đơn giản mỗi ngày, bạn có thể bảo vệ mũi xoang khỏe mạnh quanh năm.

Viêm xoang là bệnh lý hô hấp dễ tái phát, đặc biệt khi thời tiết thay đổi, môi trường ô nhiễm hoặc hệ miễn dịch suy yếu. Việc chủ động phòng ngừa không chỉ giúp giảm tần suất tái phát mà còn hạn chế biến chứng mạn tính, bảo vệ sức khỏe đường hô hấp. Dưới đây là những biện pháp phòng viêm xoang tái phát hiệu quả.

z6903147609626-2039d5b94ea490cca8c28185fa59198a.jpg
Ảnh minh họa/ Nguồn internet
Xem chi tiết

Sống Khỏe

U nhầy xoang hàm lan rộng gây đau đầu, phá hủy hốc mắt

U nhầy mũi xoang tuy là u lành nhưng phát triển dần làm mòn, tiêu xương của thành xoang gây biến dạng ở mặt, mắt.

Ngày 19/6, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á cho biết, bệnh viện vừa phẫu thuật thành công ca u nhầy xoang hàm lan rộng khiến người đàn ông thường xuyên đau đầu, nhức mắt.

U lan tới sàn sọ, phá hủy xương ổ mắt

Xem chi tiết

Lá ổi chữa bệnh gì?

Lá ổi chữa bệnh gì?

Lá ổi có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe như chữa tiêu chảy, giảm cholesterol, hỗ trợ giảm cân, kiểm soát bệnh tiểu đường, cải thiện sức khỏe răng miệng...

Tác dụng của bột sắn dây

Tác dụng của bột sắn dây

Bột sắn dây, với thành phần tự nhiên từ củ sắn dây, từ lâu đã được biết đến như một vị thuốc dân gian có nhiều lợi ích với sức khỏe.

