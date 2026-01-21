Hà Nội

Xã hội

Nam tài xế ở Lào Cai bị xử phạt vì chở đất không che chắn

Một nam tài xế đã bị lực lượng Công an xã Cảm Nhân (Lào Cai) xử phạt hành chính 3 triệu đồng do chở đất không che chắn khi tham giao thông.

Bảo Ngân

Ngày 21/1, Công an tỉnh Lào Cai cho biết, trong quá trình tuần tra, kiểm soát, Tổ Phòng, chống tội phạm Công an xã Cảm Nhân (tỉnh Lào Cai) đã phát hiện xe ô tô mang biển kiểm soát 11C-006.75 do N.Đ.L (sinh năm 1986, trú tại thôn Suối Hốc, xã Cảm Nhân, tỉnh Lào Cai) điều khiển, có hành vi vận chuyển vật liệu (đất) không che chắn khi tham gia giao thông trên tuyến tỉnh lộ 170, đoạn qua thôn Ngòi Sọng, xã Cảm Nhân.

cats-3330.jpg
Chiếc xe chở đất không che chắn khi tham gia giao thông.

Qua kiểm tra, Công an xã Cảm Nhân đã lập hồ sơ vi phạm và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông N.Đ.L với số tiền 3.000.000 đồng theo quy định tại khoản 3 Điều 25 Nghị định số 45/2022/NĐ-CP ngày 07/7/2022 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Qua vụ việc, Công an xã Cảm Nhân khuyến cáo các tổ chức, cá nhân khi tham gia vận chuyển vật liệu xây dựng, đất, cát, sỏi cần chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, thực hiện che chắn đầy đủ, không để rơi vãi ra đường; đồng thời nâng cao ý thức trách nhiệm trong bảo vệ môi trường và bảo đảm an toàn cho người tham gia giao thông. Mọi hành vi vi phạm sẽ bị lực lượng Công an kiên quyết phát hiện, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Tạm giữ chiếc xe cứu thương sau khi chủ xe và tài xế bị xử phạt tổng số tiền 77 triệu đồng. Nguồn: Cục CSGT.

