Đức Phúc quyên góp 100 triệu đồng cho bà con Thái Nguyên

Ca sĩ Đức Phúc vừa quyên góp 100 triệu đồng cho bà con Thái Nguyên. Anh viết trên trang cá nhân: “Cả đêm qua nằm đọc những tin tức về ảnh hưởng của bão tới bà con tại Thái Nguyên mà lòng không thể yên được mọi người ạ.

Tiếp nối theo đợt ủng hộ vừa qua và hưởng ứng theo lời kêu gọi của Chính Phủ, quyên góp trực tiếp tới bà con đang chịu thiệt hại nặng nề do ảnh hưởng của bão trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, Đức Phúc xin chia sẻ chút tấm lòng nhỏ của mình đến bà con, chỉ mong bão qua thật nhanh để bà con đỡ khổ. Cầu chúc cho tất cả mọi người đều bình an, mạnh khỏe”.

Ca sĩ Đức Phúc. Ảnh: FB Đức Phúc.

Chia sẻ của Đức Phúc. Ảnh: FB Đức Phúc.

Diễn viên Huỳnh Lập ủng hộ 50 triệu đồng cho bà con Thái Nguyên chịu thiệt hại bởi nước lũ. “Lập xin góp một chút sức của mình để gửi đến bà con, mong bà con sớm ổn định cuộc sống”, nam diễn viên viết trên trang cá nhân.

Diễn viên Huỳnh Lập. Ảnh: FB Huỳnh Lập.

Trên trang cá nhân, nhiều sao Việt: Ninh Dương Lan Ngọc, Võ Cao Kỳ Duyên, Anh Tú Atus… chia sẻ thông tin Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thái Nguyên phát đi lời kêu gọi ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão lũ trên địa bàn tỉnh sau ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 11.

Trước đó, không ít nghệ sĩ quyên góp cho bà con vùng bão lũ khắc phục hậu quả bão số 10 Bualoi. Đức Phúc, Nhật Kim Anh mỗi người ủng hộ 1 tỷ đồng, Mỹ Tâm, Hồ Ngọc Hà, Trấn Thành, mỗi người đóng góp 500 triệu đồng. Trường Giang, Lý Hải, Hoà Minzy, Ngọc Trinh, mỗi người ủng hộ 300 triệu đồng.