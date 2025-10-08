Hà Nội

Giải trí

Đức Phúc quyên góp 100 triệu đồng cho bà con Thái Nguyên

Ca sĩ Đức Phúc ủng hộ 100 triệu đồng cho bà con Thái Nguyên chịu thiệt hại bởi nước lũ. Huỳnh Lập đóng góp 50 triệu đồng.

Thu Cúc (tổng hợp)

Ca sĩ Đức Phúc vừa quyên góp 100 triệu đồng cho bà con Thái Nguyên. Anh viết trên trang cá nhân: “Cả đêm qua nằm đọc những tin tức về ảnh hưởng của bão tới bà con tại Thái Nguyên mà lòng không thể yên được mọi người ạ.

Tiếp nối theo đợt ủng hộ vừa qua và hưởng ứng theo lời kêu gọi của Chính Phủ, quyên góp trực tiếp tới bà con đang chịu thiệt hại nặng nề do ảnh hưởng của bão trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, Đức Phúc xin chia sẻ chút tấm lòng nhỏ của mình đến bà con, chỉ mong bão qua thật nhanh để bà con đỡ khổ. Cầu chúc cho tất cả mọi người đều bình an, mạnh khỏe”.

ducphuc2.jpg
Ca sĩ Đức Phúc. Ảnh: FB Đức Phúc.
ducphuc1.png
Chia sẻ của Đức Phúc. Ảnh: FB Đức Phúc.

Diễn viên Huỳnh Lập ủng hộ 50 triệu đồng cho bà con Thái Nguyên chịu thiệt hại bởi nước lũ. “Lập xin góp một chút sức của mình để gửi đến bà con, mong bà con sớm ổn định cuộc sống”, nam diễn viên viết trên trang cá nhân.

huynhlap1.jpg
Diễn viên Huỳnh Lập. Ảnh: FB Huỳnh Lập.

Trên trang cá nhân, nhiều sao Việt: Ninh Dương Lan Ngọc, Võ Cao Kỳ Duyên, Anh Tú Atus… chia sẻ thông tin Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thái Nguyên phát đi lời kêu gọi ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão lũ trên địa bàn tỉnh sau ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 11.

Trước đó, không ít nghệ sĩ quyên góp cho bà con vùng bão lũ khắc phục hậu quả bão số 10 Bualoi. Đức Phúc, Nhật Kim Anh mỗi người ủng hộ 1 tỷ đồng, Mỹ Tâm, Hồ Ngọc Hà, Trấn Thành, mỗi người đóng góp 500 triệu đồng. Trường Giang, Lý Hải, Hoà Minzy, Ngọc Trinh, mỗi người ủng hộ 300 triệu đồng.

Giải trí

Đức Phúc ủng hộ 1 tỷ đồng khắc phục hậu quả bão số 10

Nhiều nghệ sĩ quyên góp cho bà con vùng bão lũ khắc phục hậu quả bão số 10 Bualoi, trong đó ca sĩ Đức Phúc ủng hộ 1 tỷ đồng.

Trên trang cá nhân, ca sĩ Đức Phúc cho biết, anh cùng công ty ủng hộ 1 tỷ đồng khắc phục hậu quả bão số 10 Bualoi. Nam ca sĩ viết: “Đức Phúc xin ủng hộ 1 tỷ đồng, góp chút sức nhỏ của mình để chia sẻ khó khăn với bà con đồng bào mình đang trực tiếp chịu ảnh hưởng và thiệt hại nặng nề do bão Bualoi gây ra.

Cầu mong mong bão lũ sớm qua đi thật nhanh, bà con mình đều bình an vượt qua thời điểm khó khăn này”.

Xem chi tiết

Giải trí

Đức Phúc hạnh phúc bên bố mẹ sau chiến thắng ở Intervision 2025

Bố mẹ và người hâm mộ của Đức Phúc đón nam ca sĩ ở Hà Nội sau khi anh đăng quang quán quân Intervision 2025.

phuc1.jpg
Trên trang cá nhân, ca sĩ Đức Phúc vừa chia sẻ hình ảnh về nước sau chiến thắng ở Intervision 2025 - cuộc thi âm nhạc quốc tế đã diễn ra tại Nga.
phuc2.jpg
"Bố mẹ, gia đình, Sun Sun và quý khán giả thân thương của Phúc đây rồi", Đức Phúc bày tỏ.
Xem chi tiết

Giải trí

Gia đình Đức Phúc cảm ơn Mỹ Tâm vì 'cú bấm chọn thay đổi số phận’

Chia sẻ về việc Đức Phúc từng đoạt quán quân Giọng hát Việt 2015, bố nam ca sĩ nhắc đến ca sĩ Mỹ Tâm và nhạc sĩ Hồ Hoài Anh.

Trên trang cá nhân, ông Trung - bố Đức Phúc vừa tâm sự về hành trình 10 năm hoạt động nghệ thuật của con trai. Cụ thể, ông Trung cho biết, con trai ông đoạt quán quân Giọng hát Việt 2015 và vừa giành chiến thắng cuộc thi quốc tế Intervision 2025.

Bố Đức Phúc cho rằng việc Mỹ Tâm bấm chọn Đức Phúc ở Giọng hát Việt 2015 thay đổi số phận một con người. Ông Trung viết: “Nói về tình thầy trò và sự rèn giũa của cô Tâm dành cho Đức Phúc thì không bút nào tả nổi mà chỉ người trong cuộc mới hiểu điều đó. Tôi và gia đình nói chung và Đức Phúc nói riêng luôn biết ơn và trân trọng điều đó. Cảm ơn cô nhiều”.

Xem chi tiết

