Đức Phúc lột xác từ 'có thanh không sắc' thành nam thần vạn người mê

Giải trí

Từng bị gắn mác ca sĩ “có thanh mà không có sắc”, Đức Phúc giờ lột xác trở thành “nam thần” của Vbiz với ngoại hình điển trai, sự nghiệp thăng hoa. 

Ngọc Mai (Tổng hợp)
Đức Phúc nổi lên như một hiện tượng tại cuộc thi The Voice 2015, chinh phục khán giả và huấn luyện viên bằng chất giọng đặc biệt, đầy cảm xúc. Tuy nhiên, ngoại hình khiêm tốn, thân hình mũm mĩm và sự rụt rè đã khiến anh chàng 18 tuổi này luôn tự ti. Ảnh: Dân Việt
Dù sở hữu giọng hát "khủng", con đường nghệ thuật của Đức Phúc vẫn gặp nhiều trắc trở, thường xuyên phải đối mặt với những lời chê bai, giễu cợt về ngoại hình từ anti-fan. Điều này vô tình khiến anh thu mình lại và sự nghiệp trở nên trầm lắng. Ảnh: Dân Việt
Ý thức được rào cản lớn nhất trên con đường nghệ thuật, Đức Phúc đã đưa ra một quyết định táo bạo: thay đổi bản thân. Anh không chỉ nỗ lực giảm cân mà còn quyết tâm phẫu thuật thẩm mỹ để cải thiện ngoại hình. Ảnh: FB Đức Phúc
Màn "lột xác" của Đức Phúc đã thành công ngoài mong đợi, biến anh từ một chàng trai rụt rè thành một hot boy điển trai, cuốn hút. Ảnh: FB Đức Phúc
Đức Phúc nhanh chóng trở thành gương mặt quen thuộc của nhiều chương trình truyền hình, gameshow ăn khách, đồng thời sở hữu nhiều bản hit gây tiếng vang. Ảnh: FB Đức Phúc
Chỉ trong vòng 2 năm sau khi công khai diện mạo mới, cát-sê của nam ca sĩ tăng chóng mặt. Anh đắt show ca hát, sự kiện, quảng cáo và ghi dấu ấn trong nhiều dự án cá nhân. Ảnh: FB Đức Phúc
Nhờ sự nỗ lực không ngừng, Đức Phúc nhanh chóng xây dựng khối tài sản đáng mơ ước. Ảnh: FB Đức Phúc
Năm 2018, anh tậu căn hộ cao cấp gần 70m² tại TP.HCM, do chính mình thiết kế với phong cách hiện đại, sang trọng nhưng vẫn ấm cúng. Không lâu sau đó, nam ca sĩ mạnh tay chi gần 4 tỷ đồng để sở hữu chiếc xế hộp hạng sang màu trắng – mẫu xe mà anh đã yêu thích từ lâu. Ảnh: FB Đức Phúc
Đức Phúc còn khiến nhiều người trầm trồ xen lẫn xúc động khi dắt bố mẹ đi mua tặng ôtô mới sau nhiều năm bố lái taxi. Ảnh: FB Đức Phúc
Sở thích mua sắm hàng hiệu của Đức Phúc cũng khiến nhiều người ghen tị. Ảnh: FB Đức Phúc
Những lần xuất hiện của Đức Phúc đều được trau chuốt về mặt hình ảnh, đồ hiệu đắt đỏ từ đầu đến chân, đến từ các thương hiệu hàng đầu trên thế giới. Ảnh: FB Đức Phúc
Từ một chàng trai 18 tuổi rụt rè, thiếu tự tin, Đức Phúc đã vượt qua rào cản ngoại hình để trở thành “nam thần” tỏa sáng của làng nhạc Việt. Ảnh: FB Đức Phúc
