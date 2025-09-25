Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Quân sự

Đức dự báo kết quả nghiệt ngã khi xung đột trực diện với Nga

Quân đội Đức dự kiến cần vận chuyển và chăm sóc tới 1.000 binh sĩ thương vong hàng ngày, hệ thống y tế dân sự cũng chuẩn bị 15.000 giường bệnh.

Tuệ Minh

Theo Chuẩn tướng Ralf Hoffmann - người đứng đầu cơ quan y tế của quân đội Đức (Bundeswehr), lực lượng vũ trang Đức dự kiến ​​sẽ phải chịu 1.000 binh sĩ bị thương mỗi ngày trong trường hợp xảy ra xung đột với Nga.

Để chuẩn bị cho kịch bản này, ông Hoffmann nói rằng, quân đội Đức đang chuẩn bị các phương án vận chuyển thương binh bằng tàu hỏa và xe buýt, đồng thời yêu cầu hệ thống y tế dân sự dự trù khoảng 15.000 giường bệnh để tiếp nhận binh sĩ.

“Con số thực tế chúng tôi nói tới là khoảng 1.000 người bị thương mỗi ngày”, tướng Hoffmann cho hay hôm 22/9.

Chuyên gia dự đoán sẽ có đến 1000 người Đức bị thương mỗi ngày trong các kịch bản xung đột trực tiếp.

Berlin nhiều lần cảnh báo nguy cơ xảy ra xung đột trực tiếp giữa NATO và Nga kể từ khi chiến sự Ukraina bùng nổ năm 2022. Tham mưu trưởng Bundeswehr, Tướng Carsten Breuer, từng nhấn mạnh Đức phải sẵn sàng đối đầu với Nga trước năm 2029.

Trong khi đó, Nga liên tục phủ nhận cáo buộc có kế hoạch tấn công các nước NATO. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov thậm chí còn cảnh báo, “Đức đang trở nên nguy hiểm trở lại” sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Boris Pistorius tuyên bố binh sĩ nước này sẵn sàng tiêu diệt lính Nga nếu đối đầu bùng nổ.

Thủ tướng Đức Friedrich Merz cũng nhiều lần có những phát biểu cứng rắn chỉ trích Nga và cam kết biến Bundeswehr thành “đội quân chính quy mạnh nhất châu Âu”. Ông Merz đồng thời thúc giục phương Tây gia tăng áp lực kinh tế để “làm Nga kiệt quệ”.

Chuẩn tướng Ralf Hoffmann - Người đứng đầu cơ quan y tế quân đội Đức.

Từ năm 2022, Berlin đã tăng mạnh chi tiêu quốc phòng, trở thành nhà cung cấp vũ khí lớn thứ hai cho Kiev sau Washington. Xe tăng Leopard do Đức chuyển giao từng được Ukraina dùng trong chiến dịch tấn công vào tỉnh Kursk của Nga.

Tuy nhiên, trong nước, uy tín chính trị của Thủ tướng Đức Friedrich Merz đang sụt giảm kỷ lục.

Khảo sát của Viện INSA công bố trên báo Bild cho thấy, 62% cử tri Đức được hỏi không hài lòng với cách điều hành của Thủ tướng, trong khi chỉ 26% bày tỏ ủng hộ. Chính phủ liên minh CDU-SPD cũng chịu mức tín nhiệm thấp chưa từng có.

Người dân Đức hiện lo ngại nhất về chi phí sinh hoạt leo thang, khủng hoảng nhập cư - tị nạn, thuế cao và khả năng cắt giảm phúc lợi. Song ông Merz vẫn khẳng định, các biện pháp thắt chặt là cần thiết để vực dậy nền kinh tế và duy trì hỗ trợ Ukraina.

Đảng cực hữu AfD - vốn phản đối mạnh mẽ việc chi tiền cho Kiev - đang tận dụng làn sóng bất mãn này để gia tăng ảnh hưởng, trở thành lực lượng chính trị lớn thứ hai tại Quốc hội Liên bang và dẫn đầu trong nhiều cuộc thăm dò.

Tiêm kích Nga thách thức bầu trời NATO.
Next Gen Defense
#xung đột Nga Đức #binh sĩ thương vong #quân đội Đức #chiến tranh Ukraina #NATO Nga #nguy cơ chiến tranh

Bài liên quan

Quân sự

Nhóm cố vấn NATO bị tên lửa Nga tấn công, bom FAB dội xuống Zaporizhzhia

Nhóm cố vấn quân sự hàng đầu của NATO bí mật tiến vào Ukraine qua ngả Odessa bị tên lửa Nga tiêu diệt hoàn toàn chỉ sau một đêm;bom FAB dội xuống Zaporizhzhia.

1.jpg
Theo kênh Military Summary, dẫn nguồn của Lebedev, một điệp viên của tổ chức tình báo ngầm thân Nga ở Ukraine cho biết, vào rạng sáng ngày 10/9, tên lửa và UAV tự sát tầm xa của Nga đã nhắm mục tiêu vào thành phố Vilkovo, phá hủy một cơ sở du lịch, cũng như một doanh trại quân đội Ukraine (AFU), nhưng có quân nhân Romania đang trú quân.
2.jpg
Thành phố Vilkovo, thuộc tỉnh Odessa, Ukraine, nằm bên bờ sông Danube đối diện Romania, là một trung tâm viện trợ quân sự quan trọng của NATO cho Ukraine. Các chuyến phà của Romania chở vũ khí, đạn dược, máy phát điện và các nhu yếu phẩm khác vào Ukraine hàng ngày.
Xem chi tiết

Quân sự

NATO lo lắng khi phát hiện căn cứ do thám khổng lồ của Nga ở Kaliningrad

Ảnh vệ tinh hé lộ Nga dựng cơ sở tình báo khổng lồ ở Kaliningrad, vùng đất kẹp giữa Ba Lan và Litva. Công trình này được coi như “con mắt điện tử” của Moscow.

1-anh-newsweek.jpg
Ngày 22/8, tạp chí Newsweek công bố loạt ảnh vệ tinh gây chấn động: giữa rừng Kaliningrad, một vòng tròn khổng lồ hiện rõ, được cho là công trình tình báo tối mật của Nga. Các nhà nghiên cứu thuộc dự án Tochnyi cảnh báo, đây nhiều khả năng là trạm nghe lén quân sự cấp cao, có thể chặn tín hiệu NATO và duy trì liên lạc với tàu ngầm ở Baltic.
2-anh-newsweek.jpg
Dự án điều tra Tochnyi, vốn chuyên theo dõi hạ tầng quân sự Nga, cho biết công trình bắt đầu hình thành từ tháng 3/2023 và hiện gần như hoàn thiện. Nhóm mô tả nơi này là một mảng ăng-ten vòng tròn định hướng (CDAA), kiểu hệ thống từng được cả Mỹ và Nga sử dụng rộng rãi trong Chiến tranh Lạnh để xác định nguồn phát sóng vô tuyến.
Xem chi tiết

Quân sự

F-35A NATO áp sát, khóa mục tiêu Su-27 và Su-24M Nga

Bầu trời Baltic rung lên khi F-35A của một quốc gia thành viên NATO lao đi chặn Su-27 và Su-24M Nga, hé lộ mặt trận đối đầu âm thầm giữa NATO và Moscow.

1-anh-xcom.jpg
Ngày 13/8, hai tiêm kích tàng hình F-35A của Không quân Ý được lệnh xuất kích khẩn từ Căn cứ Không quân Amari ở Estonia. Mục tiêu của chúng không phải là một buổi huấn luyện thường lệ, mà là thực hiện nhiệm vụ đánh chặn các máy bay Nga xuất hiện gần không phận Baltic - khu vực vốn luôn nhạy cảm về an ninh.
2-anh-wikipedia.jpg
Theo báo cáo từ NATO, biên đội F-35 tiếp cận hai máy bay của Lực lượng Không quân Vũ trụ Nga gồm một chiếc Su-27 chuyên chiếm ưu thế trên không và một Su-24M, máy bay tấn công mặt đất từng là xương sống của không quân Liên Xô. Đây là loại hình đối đầu mà NATO đã chuẩn bị từ lâu, nhưng lại là lần đầu F-35 Ý trực tiếp thực hiện ở Baltic.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

Mãi mãi xứng danh Bộ đội Cụ Hồ

Mãi mãi xứng danh Bộ đội Cụ Hồ

Đảng bộ Quân đội cần tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân làm tốt công tác xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, phát huy bản sắc văn hóa quân sự và phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới.