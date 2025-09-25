Đức dự báo kết quả nghiệt ngã khi xung đột trực diện với Nga

Quân đội Đức dự kiến cần vận chuyển và chăm sóc tới 1.000 binh sĩ thương vong hàng ngày, hệ thống y tế dân sự cũng chuẩn bị 15.000 giường bệnh.

Theo Chuẩn tướng Ralf Hoffmann - người đứng đầu cơ quan y tế của quân đội Đức (Bundeswehr), lực lượng vũ trang Đức dự kiến ​​sẽ phải chịu 1.000 binh sĩ bị thương mỗi ngày trong trường hợp xảy ra xung đột với Nga.

Để chuẩn bị cho kịch bản này, ông Hoffmann nói rằng, quân đội Đức đang chuẩn bị các phương án vận chuyển thương binh bằng tàu hỏa và xe buýt, đồng thời yêu cầu hệ thống y tế dân sự dự trù khoảng 15.000 giường bệnh để tiếp nhận binh sĩ.

“Con số thực tế chúng tôi nói tới là khoảng 1.000 người bị thương mỗi ngày”, tướng Hoffmann cho hay hôm 22/9.

Berlin nhiều lần cảnh báo nguy cơ xảy ra xung đột trực tiếp giữa NATO và Nga kể từ khi chiến sự Ukraina bùng nổ năm 2022. Tham mưu trưởng Bundeswehr, Tướng Carsten Breuer, từng nhấn mạnh Đức phải sẵn sàng đối đầu với Nga trước năm 2029.

Trong khi đó, Nga liên tục phủ nhận cáo buộc có kế hoạch tấn công các nước NATO. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov thậm chí còn cảnh báo, “Đức đang trở nên nguy hiểm trở lại” sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Boris Pistorius tuyên bố binh sĩ nước này sẵn sàng tiêu diệt lính Nga nếu đối đầu bùng nổ.

Thủ tướng Đức Friedrich Merz cũng nhiều lần có những phát biểu cứng rắn chỉ trích Nga và cam kết biến Bundeswehr thành “đội quân chính quy mạnh nhất châu Âu”. Ông Merz đồng thời thúc giục phương Tây gia tăng áp lực kinh tế để “làm Nga kiệt quệ”.

Chuẩn tướng Ralf Hoffmann - Người đứng đầu cơ quan y tế quân đội Đức.

Từ năm 2022, Berlin đã tăng mạnh chi tiêu quốc phòng, trở thành nhà cung cấp vũ khí lớn thứ hai cho Kiev sau Washington. Xe tăng Leopard do Đức chuyển giao từng được Ukraina dùng trong chiến dịch tấn công vào tỉnh Kursk của Nga.

Tuy nhiên, trong nước, uy tín chính trị của Thủ tướng Đức Friedrich Merz đang sụt giảm kỷ lục.

Khảo sát của Viện INSA công bố trên báo Bild cho thấy, 62% cử tri Đức được hỏi không hài lòng với cách điều hành của Thủ tướng, trong khi chỉ 26% bày tỏ ủng hộ. Chính phủ liên minh CDU-SPD cũng chịu mức tín nhiệm thấp chưa từng có.

Người dân Đức hiện lo ngại nhất về chi phí sinh hoạt leo thang, khủng hoảng nhập cư - tị nạn, thuế cao và khả năng cắt giảm phúc lợi. Song ông Merz vẫn khẳng định, các biện pháp thắt chặt là cần thiết để vực dậy nền kinh tế và duy trì hỗ trợ Ukraina.

Đảng cực hữu AfD - vốn phản đối mạnh mẽ việc chi tiền cho Kiev - đang tận dụng làn sóng bất mãn này để gia tăng ảnh hưởng, trở thành lực lượng chính trị lớn thứ hai tại Quốc hội Liên bang và dẫn đầu trong nhiều cuộc thăm dò.