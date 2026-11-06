Du khách hòa mình vào không gian âm nhạc Jazz giữa phố núi Đà Lạt

Lễ hội Nhạc Jazz Việt Nam 2026 quy tụ nghệ sĩ nhiều quốc gia, góp thêm sản phẩm văn hóa, nghệ thuật cho điểm đến ở Đà Lạt.

Tối 6/11, Lễ hội Nhạc Jazz Việt Nam 2026 (Vietnam Jazz Heritage Festival 2026) chính thức khai mạc tại quảng trường Lâm Viên, mở đầu chuỗi hoạt động nghệ thuật kéo dài 3 ngày. Hàng nghìn người dân và du khách đã đến theo dõi chương trình.

Các đại biểu tham dự Lễ hội Nhạc Jazz Việt Nam 2026.

Tham dự lễ khai mạc có bà Bùi Thị Quỳnh Vân, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; ông Trần Hồng Thái, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam; Thiếu tướng Nguyễn Xuân Thùy, Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị.

Về phía tỉnh Lâm Đồng có ông Y Thanh Hà Niê Kđăm, Bí thư Tỉnh ủy; ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo tỉnh và đại diện các sở, ngành.

Đêm khai mạc mang đến nhiều tiết mục Jazz với sự kết hợp giữa nghệ sĩ quốc tế và các tên tuổi của âm nhạc Việt Nam. Những giai điệu từ sâu lắng, trữ tình đến ngẫu hứng, sôi động tạo không khí sôi nổi giữa quảng trường trong tiết trời se lạnh của Đà Lạt.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Đinh Văn Tuấn phát biểu khai mạc chương trình.

Phát biểu khai mạc, ông Đinh Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, cho biết lễ hội là hoạt động văn hóa, nghệ thuật trong khuôn khổ Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI năm 2026. Sự kiện góp phần đưa các loại hình nghệ thuật đến gần hơn với công chúng, đồng thời tăng cường giao lưu văn hóa trong nước và quốc tế.

Theo lãnh đạo tỉnh, việc tổ chức các chương trình âm nhạc quy mô tại Đà Lạt còn góp phần đa dạng sản phẩm du lịch, phát huy lợi thế của thành phố đã gia nhập Mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO trong lĩnh vực âm nhạc.

Các tiết mục của các nghệ sĩ biểu diễn.

Lễ hội diễn ra từ ngày 6 đến 8/11, quy tụ nhiều nghệ sĩ quốc tế như Lisa Ono (Nhật Bản), Nik West, Raul Midón (Hoa Kỳ), cùng các nghệ sĩ đến từ Hàn Quốc. Đại diện Việt Nam có Hồng Nhung, Trần Thu Hà, Trần Mạnh Tuấn, Đức Trí và Hoài Sa.

Sau đêm khai mạc, ngày 7/11, chương trình biểu diễn tiếp tục diễn ra tại khu vực phía trước rạp 3/4, khu Hòa Bình, phục vụ người dân và du khách. Trong 2 ngày 7 và 8/11, một số chương trình dành cho khách mời được tổ chức tại khuôn viên dự án HAUS Da Lat.

Lễ hội Nhạc Jazz Việt Nam 2026 thu hút đông đảo khách du lịch trong nước và quốc tế tham dự.



Các hoạt động biểu diễn trong khuôn khổ lễ hội được tổ chức miễn phí, tạo cơ hội để công chúng tiếp cận và thưởng thức dòng nhạc Jazz.