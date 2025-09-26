Du khách được tặng bia, chả mực khi đến Quảng Ninh du lịch

Tỉnh Quảng Ninh vừa công bố chiến dịch kích cầu du lịch 2025 với nhiều ưu đãi hấp dẫn, trong đó du khách tới tham quan sẽ được tặng bia và chả mực Hạ Long.

Quảng Ninh vừa khởi động chiến dịch kích cầu du lịch năm 2025 với nhiều ưu đãi hấp dẫn, trong đó có việc tặng bia và chả mực cho du khách. Đây là nỗ lực của tỉnh nhằm thúc đẩy ngành du lịch sau mùa thấp điểm.

Ảnh Vntrip

Tặng bia và chả mực: Trải nghiệm mới mẻ cho du khách

Dẫn nguồn từ báo Vietnamnet, ngày 24/9, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh tổ chức hội nghị công bố chiến dịch kích cầu du lịch năm 2025, với sự tham gia của các đại diện khách sạn, nhà hàng và đơn vị kinh doanh du lịch trên địa bàn.

Theo đó, các cơ sở lưu trú, nhà hàng, tàu tham quan và tàu nhà hàng sẽ triển khai các gói ưu đãi hấp dẫn. Du khách check-in khách sạn sẽ được tặng 1 lon bia; mỗi khách ăn trưa hoặc tối tại nhà hàng sẽ nhận 1 suất chả mực Hạ Long.

Ngoài ra, các gói lưu trú còn được thiết kế theo dạng nhiều ngày: giảm 20% giá hợp đồng cho đêm lưu trú thứ 2 và tặng 1 bữa hải sản cho đêm thứ 3. Đây là cách làm mới nhằm giới thiệu thêm sản phẩm OCOP đặc trưng của Quảng Ninh đồng thời mang đến trải nghiệm ẩm thực độc đáo cho du khách.

Chả mực là đặc sản nổi tiếng của Hạ Long. Ảnh Vinpearl

Nhiều ưu đãi đi kèm

Bên cạnh các gói kích cầu chung, nhiều đơn vị tham gia còn triển khai ưu đãi riêng như giảm giá phòng, tặng quà lưu niệm, thực đơn ưu đãi, trải nghiệm trên tàu du lịch, dịch vụ vui chơi giải trí… Tính đến nay, đã có 83 đơn vị đăng ký tham gia, trong đó 26 khách sạn và các nhà hàng, đội tàu du lịch khác.

Ông Nguyễn Thế Huệ, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Quảng Ninh, cho biết: “Đây là một sản phẩm du lịch mới, giúp tất cả du khách tới Quảng Ninh được trải nghiệm hương vị bia và chả mực Hạ Long tại các đơn vị đăng ký. Hoạt động này không chỉ giới thiệu ẩm thực đặc sản mà còn làm phong phú thêm trải nghiệm du lịch.”

Chiến dịch đa sắc, nhiều trải nghiệm

Theo ông Nguyễn Lâm Nguyên, Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh, chiến dịch kích cầu năm nay là nỗ lực chung của các sở, ngành, hiệp hội du lịch và nhiều doanh nghiệp trên địa bàn. Sự phối hợp này tạo nên một bức tranh du lịch đa sắc, từ nghỉ dưỡng, ẩm thực, khám phá di sản đến các sự kiện văn hóa, thể thao và giải trí.

Các hoạt động trong khuôn khổ chiến dịch bao gồm: đêm pháo hoa nghệ thuật định kỳ, lễ hội ẩm thực Quảng Ninh 2025, ngày hội diều - dù lượn “Vịnh Rồng cất cánh”, chương trình văn hóa, nghệ thuật, thể thao đặc sắc, hoạt động trải nghiệm cộng đồng tại các đảo và biển, cùng nhiều sản phẩm du lịch mới hấp dẫn khác.

Với chiến dịch này, Quảng Ninh kỳ vọng sẽ tạo ra sức hút mạnh mẽ, thu hút du khách trong nước và quốc tế, đồng thời nâng cao giá trị trải nghiệm du lịch, góp phần phát triển ngành công nghiệp không khói một cách bền vững.