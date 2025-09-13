Đột nhập nhà dân, người đàn ông mắc kẹt ở lỗ thông gió

Một người đàn ông cởi trần đã bị mắc kẹt ở lỗ thông gió khi cố gắng đột nhập vào nhà dân, ngay sau đó, lực lượng công an phải đến giải cứu.

Ngày 6/9, Công an phường Hải Bình, tỉnh Thanh Hóa cho biết, vào sáng 5/9 xảy ra sự việc một người đàn ông bị mắc kẹt ở lỗ thông gió khi đột nhập vào nhà dân. Người này chui qua lỗ thông gió, phần thân lọt vào trong, riêng hai chân mắc kẹt do vướng kính.

Cip ghi lại người đàn ông đột nhập nhà dân bị mắc kẹt khi chui qua lỗ thông gió khiến dân mạng xôn xao

Nhận tin báo từ người dân, công an đã có mặt, phối hợp đưa người đàn ông xuống an toàn. Người đàn ông này được bàn giao cho cảnh sát khu vực phối hợp lực lượng phòng chống tội phạm để điều tra làm rõ theo quy định pháp luật.

Theo Công an phường Hải Bình, thông tin lan truyền trên mạng xã hội cho rằng người này “trộm cắp tài sản” là chưa chính xác vì chưa có dấu hiệu dịch chuyển tài sản.

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại cảnh người đàn ông cởi trần mắc kẹt ở lỗ thông gió, phần thân trong nhà, hai chân thò ra ngoài.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục làm rõ hành vi xâm phạm chỗ ở của người khác, đồng thời danh tính người đàn ông vẫn chưa được cung cấp.