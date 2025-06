Đồng Tháp: Cty Duy Phong trúng gói cải tạo, mua sắm thiết bị các điểm trường

Theo thông tin đăng tải công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; ngày 09/05/2025 tại quyết định số KQ2500122774_2505090905, Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Tam Nông đã phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu (KQLCNT) Gói thầu số 3: Sửa chữa, cải tạo và mua sắm thiết bị các điểm Trường trên địa bàn xã Phú Cường cho Công ty TNHH Duy Phong (Công ty Duy Phong) trúng thầu với giá 1,036 tỷ đồng, thời gian thực hiện 60 ngày.

Quyết định phê duyệt KQLCNT Gói thầu số 3: Sửa chữa, cải tạo và mua sắm thiết bị các điểm Trường trên địa bàn xã Phú Cường. Nguồn: MSC

Gói thầu thuộc dự án Sửa chữa, cải tạo và mua sắm thiết bị các điểm trường trên địa bàn xã Phú Cường có tổng mức đầu tư 1.756.996.000 đồng do UBND huyện Tam Nông phê duyệt tại quyết định số 269/QĐ-UBND-HC ngày 26/03/2025, nguồn vốn thực hiện từ vốn Sự nghiệp giáo dục.

Dự án được đầu tư nhằm đảm bảo cơ sở vật chất, tạo điều kiện phục vụ quá trình giảng dạy cũng như học tập của giáo viên và học sinh trên địa bàn xã Phú Cường. 2 9. Quy mô đầu tư xây dựng: Theo kết quả thẩm định số 23/KTHT-TĐDA ngày 20 tháng 3 năm 2025 của Phòng Kinh tế và Hạ tầng.

Kế hoạch LCNT Sửa chữa, cải tạo và mua sắm thiết bị các điểm trường trên địa bàn xã Phú Cường được UBND huyện Tam Nông phê duyệt ngày 01/04/2025 theo quyết định số 294/QĐ-UBND-HC giao cho Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Tam Nông làm chủ đầu tư kiêm mời thầu.

Ngày 05/04/2025 E-HSMT được Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Tam Nông phê duyệt tại quyết định số E2500122774_2504051109, gói thầu được mời thầu rộng rãi và được đăng tải từ ngày 05/04/2025 đến ngày 15/04/2025.

Theo biên bản mở thầu được Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Tam Nông công bố ngày 15/04/2025, gói thầu số 3 có giá 1,456 tỷ đồng, giá dự toán 1,430 tỷ đồng và có 9 nhà thầu tham gia dự thầu. Cụ thể:

Công ty TNHH Duy Phong dự thầu với giá 1,416 tỷ đồng, giá dự thầu sau giảm giá 1,036 tỷ đồng (giảm 26%)

Công ty TNHH Một thành viên Tư vấn Đầu tư Xây dựng Đạt Dương dự thầu 1,548. tỷ đồng, giá dự thầu sau giảm giá 1,068 tỷ đồng (giảm 31%)

Công ty TNHH TM DV XD Thuận Thảo Anh dự thầu với giá 1,421 tỷ đồng, giá dự thầu sau giảm giá 1,057 tỷ đồng (giảm 25%)

Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Dịch vụ Tràm Chim dự thầu với gián 1,429 tỷ đồng, giá dự thầu sau giảm giá 1,075 tỷ đồng (giảm 24%)

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Xây dựng Hoàng Khang Phát dự thầu với giá 1,360 tỷ đồng, giá dự thầu sau giảm giá 1,122 tỷ đồng (giảm 17%)

Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng Đạt Thành dự thầu với giá 1,220 tỷ đồng, giá dự thầu sau giảm giá 1,155 tỷ đồng (giảm 5%)

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Tư vấn Xây dựng Lê Minh Bảo dự thầu với giá 1,428 tỷ đồng, giá dự thầu sau giảm giá 1,128 tỷ đồng (giảm 21%)

Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng Phượng Hoàng dự thầu với giá 1,419 tỷ đồng, giá dự thầu sau giảm giá 1,082 tỷ đồng (giảm 23%)

Liên danh thi công các điểm Trường xã Phú Cường (Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng ODA - Công ty TNHH Xây lắp và VLXD Thiên Đạo) dự thầu với giá 1,272 tỷ đồng, giá dự thầu sau giảm giá 1,081 tỷ đồng (giảm 15%)

Tại gói thầu này Công ty TNHH Duy Phong đã trúng, các nhà thầu còn lại trượt thầu do bỏ giá cao.

Năng lực nhà thầu?

Công ty TNHH Duy Phong (có địa chỉ tại Thị trấn Tràm Chim, Huyện Tam Nông, Đồng Tháp) là Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên được thành lập năm 2009 tham gia mạng đấu thầu quốc gia năm 2015, người đại diện pháp luật là ông Nguyễn Thanh Phong.

Theo tìm hiểu của PV từ năm 2016 đến nay Công ty TNHH Duy Phong đã tham gia 114 gói thầu, trong đó trúng 68 gói, trượt 44 gói, 1 chưa có kết quả, 0 gói đã bị huỷ.

Tổng giá trị các gói thầu đã trúng 117,480 tỷ đồng (có 4,756 tỷ đồng là các gói chỉ định thầu). trong đó, tổng giá trị trúng thầu với vai trò độc lập: 88,273 tỷ đồng, tổng giá trị các gói thầu đã tham gia và trúng thầu với vai trò liên danh: 29,206 tỷ đồng.

Trong 68 gói được công bố trúng thì có đến 52 gói do Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Tam Nông làm chủ đầu tư. Từ tháng 3/2025 đến nay được công bố trúng 6 gói, trong đó có 5 gói do Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Tam Nông làm chủ đầu tư, trong đó có 2 gói đấu rộng rãi và 3 gói chỉ định thầu rút gọn.

Một số gói thầu mà Công ty Duy Phong đang thực hiện do Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Tam Nông làm chủ đầu tư.

Gói thầu số 3: Dự án sản xuất lúa chứng nhận an toàn kết hợp với hệ thống bơm tưới tiết kiệm nước (hạng mục: Nạo vét thuỷ lợi nội đồng và Kiên cố kết hợp đường nước tưới CCFD (HTX DVNN Phú Thọ C)) thuộc dự án Dự án sản xuất lúa chứng nhận an toàn kết hợp với hệ thống bơm tưới tiết kiệm nước (hạng mục: Nạo vét thuỷ lợi nội đồng và Kiên cố kết hợp đường nước tưới CCFD (HTX DVNN Phú Thọ C)). Ngày 25/03/2025 tại quyết định số KQ2500047815_2503251043, Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Tam Nông đã phê duyệt kết quả trúng thầu cho Công ty TNHH Duy Phong với giá 4,848 tỷ đồng (giá gói thầu 6,970 tỷ đồng, giá dự toán 6,687 tỷ đồng), thời gian thực hiện hợp đồng 300 ngày.

Gói thầu số 3: Sửa chữa, nâng cấp cống tạo nguồn (Cống tròn bờ Nam kênh Ngọn Cũ - đường nước ông Sang) thuộc dự án Sửa chữa, nâng cấp cống tạo nguồn (Cống tròn bờ Nam kênh Ngọn Cũ - đường nước ông Sang)

Ngày 05/03/2025 tại quyết định số 15/QĐ-BQLDA-KHĐT, Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Tam Nông đã phê duyệt chỉ định thầu cho Công ty TNHH Duy Phong trúng thầu với giá 446 triệu đồng (giá gói thầu 457 triệu đồng, giá dự toán 446 triệu đồng), thời gian thực hiện hợp đồng 90 ngày

Ngoài các gói đã trúng nêu trên Công ty Duy Phong đang chờ kết quả 1 gói do Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Tam Nông làm chủ đầu tư.

Gói thầu số 3: Tổ hợp thể thao xã Phú Hiệp thuộc dự án Tổ hợp thể thao xã Phú Hiệp co tổng mức đầu tư 3,217 tỷ đồng do UBND huyện Tam Nông phê duyệt tại quyết định số 459/QĐ-UBND-HC ngày 14/05/2025.

Theo biên bản mở thầu được Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Tam Nông công bố ngày 31/05/2025, Gói thầu số 3 có giá 2,712 tỷ đồng, giá dự toán 2,712 tỷ đồng có 4 nhà thầu tham gia dự thầu.

Nguồn: MSC

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Xây dựng Hoàng Khang Phát dự thầu với giá 2,566 tỷ đồng, giá dự thầu sau giảm giá 2,484 tỷ đồng (giảm 3%)

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hải Anh dự thầu với giá 2,733 tỷ đồng, giá dự thầu sau giảm giá 2,428 tỷ đồng (giảm 11%)

Công ty TNHH Duy Phong dự thầu với giá 2,778 tỷ đồng, giá dự thầu sau giảm giá 2,034 tỷ đồng (giảm 26%)

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hưng Thịnh dự thầu với giá 2,515 tỷ đồng

Tại gói thầu này Công ty TNHH Duy Phong đang có lợi thế về giá là nhà thầu bỏ giá thấp nhất.